[{"available":true,"c_guid":"a6389366-af92-42a7-9310-d83602ab3826","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Foxconn sencseni gyárában február 10-e után sem veszik fel a munkát a dolgozók, más gyártósorokon pedig orvosi maszkokat kezdtek el készíteni.","shortLead":"A Foxconn sencseni gyárában február 10-e után sem veszik fel a munkát a dolgozók, más gyártósorokon pedig orvosi...","id":"20200207_apple_foxconn_koronavirus_sencsen_munkaszunet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6389366-af92-42a7-9310-d83602ab3826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b22be86-4b91-400e-bfe6-c591b545a308","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_apple_foxconn_koronavirus_sencsen_munkaszunet","timestamp":"2020. február. 07. 15:03","title":"Az Apple-t is elérte a koronavírus, szünetel a munka az iPhone-okat gyártó Foxconnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35741cb3-8c87-41ad-b2bd-d7eb4be4f910","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Kortalan, szenvedélyes szerelmes nőt alakít a Nemzeti Színház színpadán Örkény klasszikus tragikomédiájában, a Macskajátékban. Szabó István legújabb filmjében, a Zárójelentésben pedig kényszerűségből kerülnek távol egymástól a férjét játszó Klaus Maria Brandauerrel. A múlttal való szembenézésről, a szerepek és a szülői minta párhuzamáról, mesterekről, a színházi szakmát megrázó kérdésekről, többek között a Gothár-ügyről és a taotörvényről beszélgettünk Udvaros Dorottyával. ","shortLead":"Kortalan, szenvedélyes szerelmes nőt alakít a Nemzeti Színház színpadán Örkény klasszikus tragikomédiájában...","id":"20200207_Udvaros_Dorottya_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35741cb3-8c87-41ad-b2bd-d7eb4be4f910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837919f9-a60c-4349-86a0-5d32b9c948b7","keywords":null,"link":"/kultura/20200207_Udvaros_Dorottya_interju","timestamp":"2020. február. 07. 17:00","title":"Udvaros Dorottya: Élvezem, amikor nem pofán ütős szerepeket kapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tavalyi prágai maraton résztvevői 70 százalékánál találtak szív- és veseproblémát a célba érkezés után cseh kutatók.","shortLead":"A tavalyi prágai maraton résztvevői 70 százalékánál találtak szív- és veseproblémát a célba érkezés után cseh kutatók.","id":"20200208_maraton_futas_szivproblema","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a8c807-7c30-4336-a612-fd4b93d28512","keywords":null,"link":"/tudomany/20200208_maraton_futas_szivproblema","timestamp":"2020. február. 08. 20:03","title":"A maraton után a futók 70 százalékánál találtak szívproblémát cseh kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9462d31-bc46-43b2-89df-008f256f76db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Odalesz az uborka és a dinnye is velük, ha nem áll meg a folyamat.","shortLead":"Odalesz az uborka és a dinnye is velük, ha nem áll meg a folyamat.","id":"20200207_klimavaltozas_kipusztulo_fajok_dongok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9462d31-bc46-43b2-89df-008f256f76db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5710b3-8198-454a-bb9b-5c29415ee0f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_klimavaltozas_kipusztulo_fajok_dongok","timestamp":"2020. február. 07. 08:48","title":"Pusztulnak a dongók a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A közlekedőket a 3-as főútra terelik a rendőrök.","shortLead":"A közlekedőket a 3-as főútra terelik a rendőrök.","id":"20200207_kal_m3_autopalya_baleset_utlezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7d82be-450d-432d-9e0f-aa50140566a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200207_kal_m3_autopalya_baleset_utlezaras","timestamp":"2020. február. 07. 04:50","title":"Több autó is ütközött az M3-ason, Kálnál lezárták az utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7779da-5b19-438f-bf9f-52f7b23ee2e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eléggé adja magát az átirat.","shortLead":"Eléggé adja magát az átirat.","id":"20200208_Cybertruckkal_helyettesitettek_a_Vissza_a_jovobe_autojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a7779da-5b19-438f-bf9f-52f7b23ee2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f2f7a8-47f2-4227-8b53-0d71405aa842","keywords":null,"link":"/cegauto/20200208_Cybertruckkal_helyettesitettek_a_Vissza_a_jovobe_autojat","timestamp":"2020. február. 08. 15:33","title":"Ilyen lenne Cybertruckkal a Vissza a jövőbe - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f080d54-fe3b-4179-8351-011f6e292e87","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ugyan az úszószövetség már 2016-ban elnyerte a 2020-as vizes Eb rendezését, csak az utolsó pillanatban írtak ki közbeszerzést a szervezési feladatokra, mert meg kellett várni a kormányzati támogatásról szóló okiratot. A legesélyesebb befutó az állami Antenna Hungária távközlési cég, amely már a vb szervezésében is részt vett. A szövetségnek van B-terve, ha a közbeszerzés eredménytelen lenne.","shortLead":"Ugyan az úszószövetség már 2016-ban elnyerte a 2020-as vizes Eb rendezését, csak az utolsó pillanatban írtak ki...","id":"20200206_vizes_eb_musz_orban_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f080d54-fe3b-4179-8351-011f6e292e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80aa78c-2a2b-4e3c-bf8f-39d0e4931a5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_vizes_eb_musz_orban_kormany","timestamp":"2020. február. 07. 11:00","title":"Hamarosan kezdődik a budapesti vizes Eb, ám a kormány miatt még mindig nincs szervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A legsikeresebb gazdaság az ír az Európai Unió nyugati felén, Leo Varadkar miniszterelnök mégis a túlélésért küzd szombaton. A közvélemény-kutatók szerint ugyanis jöhet a Sinn Féin. Az ír sziget egységének gondolata is újra felmerült.","shortLead":"A legsikeresebb gazdaság az ír az Európai Unió nyugati felén, Leo Varadkar miniszterelnök mégis a túlélésért küzd...","id":"20200208_A_Brexit_hozhat_politikai_fordulatot_Irorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5618f3c-4fc0-4768-8805-92f89d3db115","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_A_Brexit_hozhat_politikai_fordulatot_Irorszagban","timestamp":"2020. február. 08. 08:00","title":"A Brexit hozhat politikai fordulatot Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]