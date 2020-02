Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42a93769-d068-480f-b3cb-0fac9a4672b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Néhány hónapja bírságot szabnak ki azokra a társaságokra, akik éjfél és hajnali öt között repülnek a főváros felett. Már 12 millió forint jött össze, ami a lakók zajszigetelésére megy majd.","shortLead":"Néhány hónapja bírságot szabnak ki azokra a társaságokra, akik éjfél és hajnali öt között repülnek a főváros felett...","id":"20200210_budapest_airport_repuloter_alvas_melyalvasi_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42a93769-d068-480f-b3cb-0fac9a4672b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923b819b-825f-4137-beaa-5b426a012c61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_budapest_airport_repuloter_alvas_melyalvasi_dij","timestamp":"2020. február. 10. 09:42","title":"176-szor szabtak ki mélyalvási bírságot a Budapest felett repülő gépek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad13456-7c18-4d5a-8c0f-43e8a292317b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200210_Keanu_Reeves_ugy_flortolt_Diane_Keatonnal_hogy_a_szineszno_belepirult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ad13456-7c18-4d5a-8c0f-43e8a292317b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c43dbe52-b195-466c-bec3-c7e38dc6bc7e","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Keanu_Reeves_ugy_flortolt_Diane_Keatonnal_hogy_a_szineszno_belepirult","timestamp":"2020. február. 10. 07:55","title":"Keanu Reeves úgy flörtölt Diane Keatonnal, hogy a színésznő belepirult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5615bed-c795-412e-a5f1-6addf2da5b2b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Távozik a CDU-t vezető Annegret Kramp-Karrenbauer, aki a megválasztása óta nem tudta növelni a pártja népszerűségét.","shortLead":"Távozik a CDU-t vezető Annegret Kramp-Karrenbauer, aki a megválasztása óta nem tudta növelni a pártja népszerűségét.","id":"20200210_Lemondott_a_CDU_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5615bed-c795-412e-a5f1-6addf2da5b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0004b7c2-b41d-4db3-8554-1edc5948b400","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_Lemondott_a_CDU_elnoke","timestamp":"2020. február. 10. 10:48","title":"Lemond a CDU vezetéséről Annegret Kramp-Karrenbauer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Australian Open-győztes teniszezőnő nagy csatában kapott ki Oroszországban.","shortLead":"Az Australian Open-győztes teniszezőnő nagy csatában kapott ki Oroszországban.","id":"20200209_Fucsovics_fotablara_jutott_Babosnak_nem_sikerult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08aa898f-6dba-4e8e-8919-ff3372d45fb5","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Fucsovics_fotablara_jutott_Babosnak_nem_sikerult","timestamp":"2020. február. 09. 13:01","title":"Fucsovics főtáblára jutott, Babosnak nem sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df752559-5e98-4ead-9959-2e6c4e152f2c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Néhány évtizede még a magyarok (is) diktálták a játékfejlesztés iramát, de aztán megtorpantunk, a gazdasági válság pedig tovább nehezítette egyébként sem rózsás helyzetünket. Az élvonalba visszakerülni viszont így sem lehetetlen. A kilencedik budapesti Global Game Jamen erről is faggattuk a szervezőket.","shortLead":"Néhány évtizede még a magyarok (is) diktálták a játékfejlesztés iramát, de aztán megtorpantunk, a gazdasági válság...","id":"20200209_global_game_jam_2020_januar_februar_budapest_nemesys_games_elder_scrolls_online_zenimax_jatekfejlesztes_videojatek_programozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df752559-5e98-4ead-9959-2e6c4e152f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a611ac-96c0-4696-9aa1-ed7298d91fe5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_global_game_jam_2020_januar_februar_budapest_nemesys_games_elder_scrolls_online_zenimax_jatekfejlesztes_videojatek_programozas","timestamp":"2020. február. 09. 20:00","title":"Egyszer sikerült, de lesznek-e újra világelsők a magyar játékfejlesztők?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"023e3710-c7e9-436c-8371-47b51e192b2f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eddigi 50 millióról 200 millióra emeli a magyar állam a támogatási összeget, az Egyesült Államok évről évre 850 ezer dollár hozzájárulást biztosít a közös ösztöndíjprogramhoz.","shortLead":"Az eddigi 50 millióról 200 millióra emeli a magyar állam a támogatási összeget, az Egyesült Államok évről évre 850 ezer...","id":"20200210_Bovul_a_Fulbright_osztondijprogram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=023e3710-c7e9-436c-8371-47b51e192b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1cdee60-1b26-4335-afe1-9aa9b57e7100","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_Bovul_a_Fulbright_osztondijprogram","timestamp":"2020. február. 10. 15:23","title":"Bővül a Fulbright ösztöndíjprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sabine vihar teljesen leállította a távolsági forgalmat a német vasúti hálózaton.","shortLead":"A Sabine vihar teljesen leállította a távolsági forgalmat a német vasúti hálózaton.","id":"20200210_vasut_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d406659e-ad4f-4b2c-bb96-451fa260dae7","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_vasut_korlatozas","timestamp":"2020. február. 10. 06:23","title":"Figyelmeztet a MÁV, fennakadások lehetnek a nemzetközi vonalakon a viharok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három érmet szereztek a magyar úszók vasárnap a Nizzában rendezett nagymedencés nemzetközi verseny zárónapján.","shortLead":"Három érmet szereztek a magyar úszók vasárnap a Nizzában rendezett nagymedencés nemzetközi verseny zárónapján.","id":"20200209_Harom_magyar_erem_a_nizzai_uszoverseny_zaronapjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3018ce73-4d3b-4f5d-925b-465effbf1212","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Harom_magyar_erem_a_nizzai_uszoverseny_zaronapjan","timestamp":"2020. február. 09. 21:42","title":"Három magyar érem a nizzai úszóverseny zárónapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]