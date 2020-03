A Liverpool korábbi, jelenleg klub nélküli labdarúgóját tavaly azzal gyanúsították meg, hogy az esetleges Sevillába igazolásáról 2018 januárjában információkat szivárogtatott ki családtagjainak és közeli barátainak, akik ezeket felhasználták sportfogadások kötésekor. Az angol szövetség (FA) július közepén hat hétre eltiltotta, de a büntetésből – ami mellé 75 ezer font bírság is járt – négy hetet felfüggesztettek.

A vád szerint a támadó 11 esetben vétett a szabályok ellen, de a felkért független bizottság ezek közül kilencet megalapozatlannak talált. Az FA már akkor jelezte, hogy nem ért egyet a bizottság megállapításaival, és fellebbezett. Ennek eredményeképpen született meg hétfőn a június közepéig szóló, világszerte érvényes eltiltás, mivel egy független testület további két vádpontot is megalapozottnak ítélt. Arra is felhívták a klubok figyelmét, hogy az eltiltás lejártáig ne alkalmazzák Sturridge-ot, akire az eltiltás mellé 75 ezer fontos pénzbírságot is kiszabtak.

A futballista közölte, továbbra is küzdeni fog azért, hogy a hivatásos játékosok szabadon beszélhessenek családtagjaikkal és közeli barátaikkal, anélkül, hogy szankcióktól kellene tartaniuk. Hangsúlyozta, a fellebbezést elbíráló testület is elismerte, hogy senki nem fogadott a tőle kapott információk felhasználásával.

Sturridge tavaly nyáron távozott a Liverpooltól, hétfőn pedig közös megegyezéssel felbontotta a 2022 nyaráig szóló szerződését a török Trabzonspor csapatánál.

A játékos 2006-ban a Manchester Cityben kezdte profi karrierjét, három évvel később a Chelsea-hez, 2013-ban pedig a Liverpoolhoz került. A londoni csapattal megnyerte a Premier League-et, kétszer az FA Kupát és a Bajnokok Ligáját. Tavaly a Liverpoollal ugyancsak diadalmaskodott a BL-ben.