[{"available":true,"c_guid":"07b0c444-2c1e-4e5b-ae7e-dae14073aa86","c_author":"HVG","category":"360","description":"A női egyenjogúság a közterületeket a legkevésbé sem érintette meg, így a modern Budapest térképén több a Kossuth, Petőfi, Arany, Jókai és Vörösmarty nevét viselő utca, illetve tér, mint amennyit valaha élt nőkről összesen elneveztek. Ráadásul a főváros női közterület-rekordere nem is magyar. ","shortLead":"A női egyenjogúság a közterületeket a legkevésbé sem érintette meg, így a modern Budapest térképén több a Kossuth...","id":"202010_rovid_seta_anok_utcajaban_muzsak_pionirok_szabadsagharcosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07b0c444-2c1e-4e5b-ae7e-dae14073aa86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960fc139-b765-4c19-b01f-ed1f01e83a3c","keywords":null,"link":"/360/202010_rovid_seta_anok_utcajaban_muzsak_pionirok_szabadsagharcosok","timestamp":"2020. március. 08. 16:00","title":"Blaha Lujza kontra Kossuth Lajos - miért van harmincszor annyi utca elnevezve férfiakról, mint nőkről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b4b7e7-ec71-4795-be8d-06c8091884d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több intézkedés is életbe lépett a Pécsi Tudományegyetemen a koronavírus miatt. Utazási tilalmat rendeltek el a dolgozóknak, az egyetem programjait pedig sorra mondják le.","shortLead":"Több intézkedés is életbe lépett a Pécsi Tudományegyetemen a koronavírus miatt. Utazási tilalmat rendeltek el...","id":"20200306_Teljes_kulfoldi_utazasi_tilalmat_rendeltek_el_a_pecsi_egyetemen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0b4b7e7-ec71-4795-be8d-06c8091884d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6242731a-a2db-4f46-9a8c-d8c049181b1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Teljes_kulfoldi_utazasi_tilalmat_rendeltek_el_a_pecsi_egyetemen","timestamp":"2020. március. 06. 17:09","title":"Teljes külföldi utazási tilalmat rendeltek el a pécsi egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzat tájékoztató honlapján hétre ugrott a számláló.\r

","shortLead":"A kormányzat tájékoztató honlapján hétre ugrott a számláló.\r

","id":"20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c44b0e-3e6b-4c93-8d54-8ae254c9a3db","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_magyarorszag","timestamp":"2020. március. 08. 08:21","title":"Két újabb koronavírus-fertőzést igazoltak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52b7298-346e-42c3-b402-c5898245fc6e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar női kardválogatott bronzérmet nyert az athéni világkupa-versenyen, ezzel közelebb került az olimpiai részvétel kiharcolásához.","shortLead":"A magyar női kardválogatott bronzérmet nyert az athéni világkupa-versenyen, ezzel közelebb került az olimpiai részvétel...","id":"20200308_Bronzermes_a_noi_kardvalogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d52b7298-346e-42c3-b402-c5898245fc6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed006f38-e7a6-4b90-972e-2c983cd47c13","keywords":null,"link":"/sport/20200308_Bronzermes_a_noi_kardvalogatott","timestamp":"2020. március. 08. 16:02","title":"Bronzérmes a női kardválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301708ff-0d72-4e9a-b5cc-8dd23849d1f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először találtak fosszilizálódott növényi gumit. A tudósok a borostyánszerű anyagot 110 millió éve megkövült leveleken mutatták ki. \"Nem gondoltuk, hogy a növényi gumi ilyen sokáig megőrződhet\" – mondta a kutatásban résztvevő Leyla Seyfullah, a Bécsi Egyetem tudósa, a fosszilis növények specialistája.","shortLead":"Először találtak fosszilizálódott növényi gumit. A tudósok a borostyánszerű anyagot 110 millió éve megkövült leveleken...","id":"20200307_fosszilis_novenyi_gumi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=301708ff-0d72-4e9a-b5cc-8dd23849d1f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ec4218-d286-4642-b43e-bd53706b5b4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_fosszilis_novenyi_gumi","timestamp":"2020. március. 07. 13:03","title":"A tudósok is meglepődtek, amikor előkerült a 110 millió éves gumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ő a második koronavírus-fertőzött, aki Nagy-Britanniában hunyt el, de a harmadik brit, aki áldozatul esett a betegségnek.","shortLead":"Ő a második koronavírus-fertőzött, aki Nagy-Britanniában hunyt el, de a harmadik brit, aki áldozatul esett...","id":"20200307_koronavius_fertozes_jarvany_nagy_britannia_halalos_aldozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3d7e35-aef2-44be-86fb-bfe34b61d3f1","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_koronavius_fertozes_jarvany_nagy_britannia_halalos_aldozat","timestamp":"2020. március. 07. 08:36","title":"Újabb brit beteg halt meg a koronavírus-fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b64633-aa20-4480-92e7-ab40a8ac8e8c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Creation magazint kiadó alapítvány az előadó-művészeti többlettámogatás keretében jutott az összeghez.","shortLead":"A Creation magazint kiadó alapítvány az előadó-művészeti többlettámogatás keretében jutott az összeghez.","id":"20200307_emmi_fekete_peter_rajzpalyazat_evoluciotagadas_creation_magazin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83b64633-aa20-4480-92e7-ab40a8ac8e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0737a3c7-1f95-4554-8dbf-416b48c1efbf","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_emmi_fekete_peter_rajzpalyazat_evoluciotagadas_creation_magazin","timestamp":"2020. március. 07. 20:16","title":"A kultúráért felelős államtitkár döntése volt, hogy 12 millió forint menjen az evolúciótagadó magazinra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap reggelig 104 ember szervezetében mutatták ki az új koronavírust.","shortLead":"Vasárnap reggelig 104 ember szervezetében mutatták ki az új koronavírust.","id":"20200308_koronavirus_jarvany_fertozes_ausztria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6b6ea6-a6ac-4849-90a0-44889a1bdac8","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_koronavirus_jarvany_fertozes_ausztria","timestamp":"2020. március. 08. 14:23","title":"Száz fölött a fertőzöttek száma Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]