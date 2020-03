Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b0484db-93f2-47c1-819e-e517fa035c54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jegyvisszaváltásról, és az elmaradt előadások pótlásáról a színházak folyamatosan tájékoztatják majd a nézőket. ","shortLead":"A jegyvisszaváltásról, és az elmaradt előadások pótlásáról a színházak folyamatosan tájékoztatják majd a nézőket. ","id":"20200311_Elhalasztjak_a_Konyvfesztivalt_is_a_szinhazak_a_mai_eloadasokat_megtartjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b0484db-93f2-47c1-819e-e517fa035c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec11156-1870-4c6b-bc27-761205e8f7da","keywords":null,"link":"/elet/20200311_Elhalasztjak_a_Konyvfesztivalt_is_a_szinhazak_a_mai_eloadasokat_megtartjak","timestamp":"2020. március. 11. 15:17","title":"Elhalasztják a Könyvfesztivált is, a színházak a mai előadásokat még megtartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7131a200-514e-4190-a4f2-be14185a6612","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszületett a Kásler-dal.","shortLead":"Megszületett a Kásler-dal.","id":"20200310_Meg_nem_latott_gyereket_aki_irta_ezt_a_szemetet__dalban_uzennek_Kaslernek_a_NAT_ellen_tiltakozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7131a200-514e-4190-a4f2-be14185a6612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328e9cf6-1182-4e17-9c46-b2dbd698f526","keywords":null,"link":"/elet/20200310_Meg_nem_latott_gyereket_aki_irta_ezt_a_szemetet__dalban_uzennek_Kaslernek_a_NAT_ellen_tiltakozok","timestamp":"2020. március. 10. 12:21","title":"„Még nem látott gyereket, aki írta ezt a szemetet” – dalban üzennek Káslernek a NAT ellen tiltakozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50737d8e-3d7c-4b96-a8e6-f797de01e9d1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zolika egy jó magyar bajnoki szereplés után profinak áll. Apai nyomásra dolgoznia is kell az edzések mellett, klubja azonban ezt rossz szemmel nézi. A konfliktus elkerülhetetlen. Gettó Balboa, harmadik rész. ","shortLead":"Zolika egy jó magyar bajnoki szereplés után profinak áll. Apai nyomásra dolgoznia is kell az edzések mellett, klubja...","id":"20200310_Doku360_Getto_Balboa_harmadik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50737d8e-3d7c-4b96-a8e6-f797de01e9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa378cf-6507-4d48-97eb-1d34b98bac50","keywords":null,"link":"/360/20200310_Doku360_Getto_Balboa_harmadik_resz","timestamp":"2020. március. 10. 19:00","title":"Doku360: \"Inkább szétüttetem magam 6 menetben, mint 12 órát gürcöljek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e69f5a-756a-4b6b-9ce7-d6db9a23de9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Évente több tízezer embert vonz az esemény.","shortLead":"Évente több tízezer embert vonz az esemény.","id":"20200311_Elhalasztjak_az_I_bike_Budapest_felvonulast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86e69f5a-756a-4b6b-9ce7-d6db9a23de9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884aea49-3a1c-4c83-aa90-a092b03c6887","keywords":null,"link":"/sport/20200311_Elhalasztjak_az_I_bike_Budapest_felvonulast","timestamp":"2020. március. 11. 14:59","title":"Elhalasztják az I bike Budapest biciklis felvonulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ce5f41-c788-4569-9b64-bce8322c081f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Egy hónap leforgása alatt több mint hatmillió forintot kellett befizetnie az FTC-nek.","shortLead":"Egy hónap leforgása alatt több mint hatmillió forintot kellett befizetnie az FTC-nek.","id":"20200310_Megint_megbuntette_a_Ferencvarost_az_MLSZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0ce5f41-c788-4569-9b64-bce8322c081f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a656adc0-e654-457b-a361-80665ace1c9c","keywords":null,"link":"/sport/20200310_Megint_megbuntette_a_Ferencvarost_az_MLSZ","timestamp":"2020. március. 10. 20:28","title":"Megint megbüntette a Ferencvárost az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Olaszországból hazatérő magyarokat arra kérik, maradjanak otthon két hétig önkéntes karanténban. Tartanak attól, hogy emiatt nőhet a fertőzöttek száma, a határon – amint lehet – ellenőrizni és regisztrálni fogják a hazatérőket. ","shortLead":"Az Olaszországból hazatérő magyarokat arra kérik, maradjanak otthon két hétig önkéntes karanténban. Tartanak attól...","id":"20200310_Koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd3885c-6301-425f-a7cc-1eacf5d3e85a","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Koronavirus","timestamp":"2020. március. 10. 14:11","title":"Az iskolákat egyelőre nem zárják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d9ec29-1552-47d4-be26-e73a514b614e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél óra alatt lezavarták a kutyáját az autója után vonszoló balotaszállási asszony bírósági tárgyalását. Az ügyész ugyan három évet kért az állatkínzó nőre, de az előkészítő ülésen hat hónapot ajánlott a vádlottnak, ha elismeri a bűntettet. Az asszony továbbra is tagadott, így a tárgyalás áprilisban folytatódik. A bíróság előtt gyülekeztek a \"Szurkolók az állatokért\" csoport tagjai, így végül rendőrök menekítették ki az asszonyt.","shortLead":"Fél óra alatt lezavarták a kutyáját az autója után vonszoló balotaszállási asszony bírósági tárgyalását. Az ügyész...","id":"20200310_Ma_all_birosag_ele_a_kutyajat_az_autoja_mogott_vonszolo_balotaszallasi_asszony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8d9ec29-1552-47d4-be26-e73a514b614e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e533d51c-c739-461d-a2b6-4f2266c6ea81","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Ma_all_birosag_ele_a_kutyajat_az_autoja_mogott_vonszolo_balotaszallasi_asszony","timestamp":"2020. március. 10. 13:09","title":"Szirénázó rendőrautóval mentették ki a bíróságról a kutyáját megkínzó balotaszállási nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8282c6b8-d602-4da7-b270-467fa2cf8926","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini tulajdonosa nem titkolja, kivel szimpatizál az amerikai elnökválasztási kampányban.","shortLead":"A Lamborghini tulajdonosa nem titkolja, kivel szimpatizál az amerikai elnökválasztási kampányban.","id":"20200310_donald_trump_lamborghini_huracan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8282c6b8-d602-4da7-b270-467fa2cf8926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d289143b-fefe-447b-b53d-bc1b1b8670db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200310_donald_trump_lamborghini_huracan","timestamp":"2020. március. 10. 18:21","title":"Elég egyértelmű, hogy ez a lamborghinis trumpista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]