Azok a döntések, amiket a kormány meghozott, bizonyos tekintetben példátlanok a rendszerváltás óta eltelt harminc év történetében – így vezette fel szerdai bejelentését Gulyás Gergely.

Gulyás az operatív törzs szerdai tájékoztatóján bejelentette, hogy a koronavírus elleni védekezés miatt a kormány úgy döntött, hogy:

rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet rendeltek el az ország teljes területére.

Ennek értelmében beutazási tilalmat rendeltek el:

Olaszországból,

Kínából,

Dél-Koreából és

Iránból.

Ezekből az országokból senki nem léphet be az országba, kivéve a magyar állampolgárok, akik azonban egyből otthoni karanténba kerülnek. Ezt a rendőrség fogja ellenőrizni. Ha a határokon valaki valótlant állít, honnan lépne be az országba, azt szankcionálják, de ellenőrizni is tudják, például cellainformációk alapján.

Ezek az intézkedések a lehető leghamarabb, de legkésőbb éjféltől lépnek életbe. A tárcavezető elmondta azt is, hogy az európai góc Olaszországban van, ezért a magyarok Szlovéniával és Ausztriával hangolják össze lépéseiket.

Továbbá bejelentették:

az egyetemeken intézménylátogatási tilalmat rendeltek el, itt csak távoktatás lehetséges.

Az épületek bezárnak, ennek az oka a sok külföldi hallgató. Az európai helyzet azonban nem indokolja, hogy az iskolák is bezárjanak, mivel a gyerekek a legkevésbé kitettek a vírusnak, de a kormány folyamatosan figyeli a helyzetet. De a Határtalanul programot felfüggesztik, a külföldi kirándulásokat pedig a diákoknak is megtiltják.

A kormány megtiltotta a 100 főnél nagyobb beltéri, valamint az 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását.

A hvg.hu kérdésére Gulyás miniszter azt mondta, a bevásárlóközpontokra a fenti tiltás nem vonatkozik, de a színházakra, mozikra igen. Az áruszállítást ezek az intézkedések egyelőre nem érintik. Az még nem eldöntött, hogy ez a korlátozás vonatkozik-e a templomi misékre, de az már biztos, hogy az Országgyűlés fog ülésezni.

Még szerda délután Gulyás és Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető tájékoztatja az ellenzéki pártok képviselőit is minderről. „A kisstílű politikai támadás indokolatlan, összefogásra van szükség” – mondta a miniszter. Lesznek gazdasági károk is, tudja ezt Gulyás is, mondta is, de úgy fogalmazott, hogy az elsődleges és a legfontosabb az emberek egészsége.

Bejelentették, hogy a miniszterek és az államtitkárok csak engedéllyel utazhatnak külföldre. A mostani intézkedések visszavonásig érvényesek, de Gulyás azt mondta, „nem hetekről, hónapokról van szó.” A részletek a hamarosan megjelenő határozatokban jelennek meg.

A tárcavezető azt is elmondta, a háziorvosok szerepében nem kell egyelőre változás, kellő számú maszkkal rendelkezünk. A Magyar Orvosi Kamara vezetője, Kincses Gyula szerdán korábban arról beszélt, arra kérte a kormányt, hogy biztosítsák a megfelelő védőfelszerelést az egészségügyi dolgozóknak. Erre – is – válaszolt Gulyás, amikor azt mondta, nem kell egyelőre változás a háziorvosok esetében.

Amikor újságírók a kézfertőtlenítőkről kérdeztek, Gulyás azt mondta:

a szappanos kézmosás is kézfertőtlenítésnek felel meg.

Az a hír azonban kacsa, hogy lezárnák Budapestet és a nagyobb városokat. A politikus arról is beszélt, hogy fontos orvosi kihívás ez, hiszen még vakcina sincs. Magyarországon elkülönített egyedi megbetegedésekről beszélünk, de vannak csoportos megbetegedések (l.: Európa), valamint vannak tömeges megbetegedések is.

A különleges jogrend lehetővé teszi, hogy a piaci alapon működő cégek, vállalatok vezetését átvegye a kormány. Erre – ha szükség van – sor is kerülhet, Gulyás itt példaként az orvosi maszkok gyártóit mondta.

Korábban már megírtuk, hogy Gulyás fogalmazott, szintet kell lépni a védekezésben. Az operatív törzs ugyanis azt javasolta szerda délelőtt a kormánynak, rendeljenek el veszélyhelyzetet, ill. rendkívüli jogrendet. Ezt szerdai ülésén a kormány megtárgyalta, és elfogadták.