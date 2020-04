Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azzal, hogy 27 helyett csak 5 százalék áfát kell fizetni a rozsdaövezetben épülő lakások után, a kormány elérheti, hogy a lakásépítések ne csökkenjenek olyan mértékben, ami már veszélyeztetheti az építőipar gazdasághoz adott értékét, sőt az árakat is normalizálhatja. ","shortLead":"Azzal, hogy 27 helyett csak 5 százalék áfát kell fizetni a rozsdaövezetben épülő lakások után, a kormány elérheti...","id":"20200417_Megfizetheto_lakasarakat_hozhat_a_kormany_most_bejelentett_intezkedese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63871a1-bf55-4dd2-bc65-ae27c6b4b571","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200417_Megfizetheto_lakasarakat_hozhat_a_kormany_most_bejelentett_intezkedese","timestamp":"2020. április. 17. 15:15","title":"Akár megfizethető lakásárakat is hozhat a kormány most bejelentett intézkedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3cd9e4-bc39-4573-a8c1-e759e0228a43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós forrásból állt közel egymilliárd euróhoz minden olyan vállalat hozzáférhet, amelyik a koronavírus-járvány miatt került nehéz helyzetbe.","shortLead":"Az uniós forrásból állt közel egymilliárd euróhoz minden olyan vállalat hozzáférhet, amelyik a koronavírus-járvány...","id":"20200417_koronavirus_magyar_gazdasag_vallalkozasok_tamogatasi_program_jovahagyas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e3cd9e4-bc39-4573-a8c1-e759e0228a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5f0be0-0e8a-4acc-bceb-5b1b4de6cff7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_koronavirus_magyar_gazdasag_vallalkozasok_tamogatasi_program_jovahagyas","timestamp":"2020. április. 17. 13:38","title":"Jóváhagyta a 350 milliárdos magyar támogatási programot az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25bcbfbb-e921-47fa-9a71-6c034b8a4261","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Mi a közös a futballhuligánokban és a katonatisztekben? Történetünk idejében mindkét kategóriában közeledni kezdtek a kelet- és a nyugatnémetek.","shortLead":"Mi a közös a futballhuligánokban és a katonatisztekben? Történetünk idejében mindkét kategóriában közeledni kezdtek...","id":"20200418_Fegyverletetel_de_nem_vilagos__Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_21","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25bcbfbb-e921-47fa-9a71-6c034b8a4261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd964457-219b-455c-b2ba-48551b37058c","keywords":null,"link":"/360/20200418_Fegyverletetel_de_nem_vilagos__Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_21","timestamp":"2020. április. 18. 14:30","title":"Fegyverletétel, de nem világos – \"Eljött a paradicsom\", 1990. április 21.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1400cbde-4fc8-4592-9328-23d7879b4968","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban mutatta be a OnePlus idei csúcstelefonjait, a OnePlus 8-at és a OnePlus 8 Prót. Specifikációikat látva nem meglepő, hogy szinte pillanatok alatt elkapkodták az első, limitált szériát.","shortLead":"A napokban mutatta be a OnePlus idei csúcstelefonjait, a OnePlus 8-at és a OnePlus 8 Prót. Specifikációikat látva nem...","id":"20200418_oneplus_8_elso_keszlet_elfogyott_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1400cbde-4fc8-4592-9328-23d7879b4968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabb0415-2997-4659-ad81-f251d940f378","keywords":null,"link":"/tudomany/20200418_oneplus_8_elso_keszlet_elfogyott_vasarlas","timestamp":"2020. április. 18. 08:03","title":"Néhány perc alatt elkapkodták a OnePlus 8-akat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Spanyol kutatók szerint érdemes lehet a lábat is megvizsgálni, amikor a koronavírus-fertőzés tünetei után kutatnak az orvosok.","shortLead":"Spanyol kutatók szerint érdemes lehet a lábat is megvizsgálni, amikor a koronavírus-fertőzés tünetei után kutatnak...","id":"20200417_koronavirus_fertozes_megbetegedes_lezio_kiutes_serules_seb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281f7957-ec24-4b58-8a6e-5fd8dbd26f22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_koronavirus_fertozes_megbetegedes_lezio_kiutes_serules_seb","timestamp":"2020. április. 17. 10:03","title":"Találtak egy új, bizarr tünetet a lábon, ami koronavírus-fertőzésre utalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d975456a-5dfb-4278-acad-00dd5e4a3db5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu információi szerint erről pénteken döntött a főpolgármester.","shortLead":"A hvg.hu információi szerint erről pénteken döntött a főpolgármester.","id":"20200417_Karacsony_Maszk_tmegkozlekedes_budapest_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d975456a-5dfb-4278-acad-00dd5e4a3db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e72f209-4831-4193-ac10-afda33e4f85d","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_Karacsony_Maszk_tmegkozlekedes_budapest_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 17. 15:09","title":"Karácsony: Maszkot vagy kendőt kell viselni a BKK járatain április 27-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1327864-636c-4a7f-8ff3-9ba426efbe75","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közzétette az olasz járványügyi adatokat a polgári védelmi hatóság.","shortLead":"Közzétette az olasz járványügyi adatokat a polgári védelmi hatóság.","id":"20200418_Olaszorszagban_csokken_az_uj_fertozottek_az_elhunytak_es_az_intenziven_fekvok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1327864-636c-4a7f-8ff3-9ba426efbe75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ad20b6-47e6-432a-9626-16544a20b4f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200418_Olaszorszagban_csokken_az_uj_fertozottek_az_elhunytak_es_az_intenziven_fekvok_szama","timestamp":"2020. április. 18. 18:14","title":"Olaszországban csökken az új fertőzöttek, az elhunytak és az intenzíven fekvők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec138cc-48df-4cb9-9c62-12c6b6819cca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerületben adott maszkot a járókelőknek.","shortLead":"A XII. kerületben adott maszkot a járókelőknek.","id":"20200417_gulyas_gergely_szajmaszk_osztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ec138cc-48df-4cb9-9c62-12c6b6819cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446a6fa1-00f4-43cb-bee7-dea85418a7b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_gulyas_gergely_szajmaszk_osztas","timestamp":"2020. április. 17. 17:35","title":"Maszk nélkül osztott maszkot Gulyás Gergely az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]