[{"available":true,"c_guid":"a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Világszerte 2 897 645-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálesetek száma 202 880, a gyógyultaké pedig 817 034 a baltimore-i Johns Hopkins egyetem szombat reggeli összesítése szerint.","shortLead":"Világszerte 2 897 645-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálesetek száma 202 880, a gyógyultaké pedig 817...","id":"20200426_Kozeliti_a_harommilliot_a_hivatalosan_koronavirusfertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6707688-4c49-4bd0-ac0c-e94bcafc7905","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Kozeliti_a_harommilliot_a_hivatalosan_koronavirusfertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 26. 07:58","title":"Közelíti a hárommilliót a hivatalosan koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de2cd12-7134-4523-b786-a9faa5ce2b53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az extrém elhízást jelölték meg alapbetegségeként.","shortLead":"Az extrém elhízást jelölték meg alapbetegségeként.","id":"20200426_Egy_37_eves_no_a_koronavirus_271_halottja_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7de2cd12-7134-4523-b786-a9faa5ce2b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284c675b-e80f-443d-bbd3-530077955e79","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Egy_37_eves_no_a_koronavirus_271_halottja_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 26. 10:59","title":"Egy 37 éves nő a koronavírus 271. halottja Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fb8c2f-8543-4d17-9b50-82f8972a7b4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Üres utcák, borzongató csend és főhajtás azoknak, akik azért dolgoznak, hogy ne álljon le az élet. ","shortLead":"Üres utcák, borzongató csend és főhajtás azoknak, akik azért dolgoznak, hogy ne álljon le az élet. ","id":"20200424_video_unnep_koronavirusjarvany_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2fb8c2f-8543-4d17-9b50-82f8972a7b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5b7387-7805-4ac5-99df-934aa182f212","keywords":null,"link":"/elet/20200424_video_unnep_koronavirusjarvany_Budapest","timestamp":"2020. április. 24. 16:46","title":"Könnyfakasztó videóval ünnepli a koronavírus-járvány hőseit Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369bb870-7211-490b-9a5e-d2533cc6d298","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az emberek szabad mozgását olyan gyorsan helyre kell állítani, amilyen gyorsan csak lehet, de maximális óvatosság mellett. Ugyanis egyetlen járványgóccá váló turisztikai helyszínről rengeteg országba szétterjedhet a vírus.","shortLead":"Az emberek szabad mozgását olyan gyorsan helyre kell állítani, amilyen gyorsan csak lehet, de maximális óvatosság...","id":"20200426_Nemet_kulugyminiszter_Elfogadhatatlan_kockazat_lenne_a_turisztikai_verseny_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=369bb870-7211-490b-9a5e-d2533cc6d298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a21bc8b-55f0-4ad6-80f5-e7074ef96e3d","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Nemet_kulugyminiszter_Elfogadhatatlan_kockazat_lenne_a_turisztikai_verseny_Europaban","timestamp":"2020. április. 26. 10:55","title":"Német külügyminiszter: Elfogadhatatlan kockázat lenne a turistákért folytatott verseny Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970283f6-913d-4816-ae90-621663a56ea1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Viszont büntetnek a maszk hiányáért.","shortLead":"Viszont büntetnek a maszk hiányáért.","id":"20200424_Izraelben_kinyit_az_osszes_bolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970283f6-913d-4816-ae90-621663a56ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b99b06-9afd-47ab-950b-8d91ce0c582b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_Izraelben_kinyit_az_osszes_bolt","timestamp":"2020. április. 24. 14:46","title":"Izraelben kinyit az összes bolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0bd50a-c610-41ba-b6f2-9bb69a8ebde4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos beszélt a fiatal férfi halálának az okairól, két súlyos problémával is küszködött az elhunyt. A Pénzügyminisztérium egyik államtitkára felsorolta a kormány intézkedéseit. Az operatív törzs szombati tájékoztatója.","shortLead":"A tiszti főorvos beszélt a fiatal férfi halálának az okairól, két súlyos problémával is küszködött az elhunyt...","id":"20200425_Operativ_torzs_sajttaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de0bd50a-c610-41ba-b6f2-9bb69a8ebde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c500958-05d6-4fdf-88ce-54c1c8201495","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Operativ_torzs_sajttaj","timestamp":"2020. április. 25. 11:22","title":"Müller Cecília: Súlyos betegségektől szenvedett a 41 éves elhunyt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b9eaf8-42cc-47df-a8e2-46fa29166ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó információi szerint koronavírus-fertőzésben meghalt a tatabányai Szent Borbála Kórház egyik 41 éves dolgozója. Úgy tudják, a férfi beteghordó volt. Halálhírét megerősítette az RTL Híradónak a kórház főigazgatója.","shortLead":"Az RTL Híradó információi szerint koronavírus-fertőzésben meghalt a tatabányai Szent Borbála Kórház egyik 41 éves...","id":"20200425_Korhazi_dolgozo_is_van_az_aldozatok_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31b9eaf8-42cc-47df-a8e2-46fa29166ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2386ec6b-4ab7-4d17-bdb6-9abfbc5b5a72","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Korhazi_dolgozo_is_van_az_aldozatok_kozott","timestamp":"2020. április. 25. 17:16","title":"Kórházi dolgozó is van az áldozatok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki sem kell mozdulni otthonról, ha valaki most ugorna neki a nyelvvizsgának.","shortLead":"Ki sem kell mozdulni otthonról, ha valaki most ugorna neki a nyelvvizsgának.","id":"20200424_online_nyelvvizsga_nyelvtanulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1749cff1-e8ec-48f0-9182-4ad248b6cc56","keywords":null,"link":"/elet/20200424_online_nyelvvizsga_nyelvtanulas","timestamp":"2020. április. 24. 15:50","title":"Közel 30 nyelvből szervezhető online nyelvvizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]