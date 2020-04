Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök az intenzív osztályt is megjárta a koronavírus-fertőzés miatt.\r

","shortLead":"A brit miniszterelnök az intenzív osztályt is megjárta a koronavírus-fertőzés miatt.\r

","id":"20200427_koronavirus_fertozes_covid19_boris_johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98802cf7-b07e-4e9f-9189-743a0af0e543","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_koronavirus_fertozes_covid19_boris_johnson","timestamp":"2020. április. 27. 12:47","title":"Felgyógyult és munkába állt Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c68604-e045-4cf9-89a5-f4e944d0d2c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt annyival kevesebbet kellett márciusban a járóbeteg- és a szakellátásra költeni, hogy több tízmilliárd forinttal apadt a kórházak adóssága.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt annyival kevesebbet kellett márciusban a járóbeteg- és a szakellátásra...","id":"20200428_korhaz_adossag_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9c68604-e045-4cf9-89a5-f4e944d0d2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d36cd9-a24b-49bf-822b-c4487992db93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_korhaz_adossag_egeszsegugy","timestamp":"2020. április. 28. 09:16","title":"Hatalmasat csökkent a kórházi adósságállomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb2a74c-2656-42be-98ca-6eee166c9777","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Ahogy az már hétfő este sejthető volt, túlmutat az országhatárokon a hiba, amely miatt hétfő estétől akadozott a Vodafone otthoni internetszolgáltatása. Sőt, a gond nem is a Vodafone-nál volt.","shortLead":"Ahogy az már hétfő este sejthető volt, túlmutat az országhatárokon a hiba, amely miatt hétfő estétől akadozott...","id":"20200428_upc_internet_leallas_akadozas_hiba_oka_liberty_global","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bb2a74c-2656-42be-98ca-6eee166c9777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8744d1a-4652-4ad0-884e-7989262cfc8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_upc_internet_leallas_akadozas_hiba_oka_liberty_global","timestamp":"2020. április. 28. 11:18","title":"Kiderült, miért volt gond a Vodafone UPC-s hálózatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a22da8-fc87-4ddd-bd40-ff730806ccf4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét csak a Xiaomi lehet az az okostelefon-gyártó, aki először vetheti be a Samsung legújabb kameraérzékelőjét.","shortLead":"Ismét csak a Xiaomi lehet az az okostelefon-gyártó, aki először vetheti be a Samsung legújabb kameraérzékelőjét.","id":"20200427_xiaomi_telefon_150_mp_kamera_erzekelovel_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70a22da8-fc87-4ddd-bd40-ff730806ccf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979fe67f-a53f-48c6-9636-b8d7b782189f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_xiaomi_telefon_150_mp_kamera_erzekelovel_2020","timestamp":"2020. április. 27. 14:03","title":"150 megapixeles kamerájú telefont dobhat piacra a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf9d8e0-56a2-4c8d-9686-3b7a424f3d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máté Roland Kevin otthonról tűnt el.","shortLead":"Máté Roland Kevin otthonról tűnt el.","id":"20200428_eltunt_12_eves_fiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cf9d8e0-56a2-4c8d-9686-3b7a424f3d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685bcd7d-c68d-4d4d-8463-7313ee5673e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_eltunt_12_eves_fiu","timestamp":"2020. április. 28. 16:01","title":"Elszökött egy 12 éves budapesti fiú, keresik a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van, amiből sosem elég.","shortLead":"Van, amiből sosem elég.","id":"20200427_penz_kormany_sport_veszelyhelyzet_kihirdetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0770eece-63a5-4b3d-8432-7cbf1ec0f6a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_penz_kormany_sport_veszelyhelyzet_kihirdetese","timestamp":"2020. április. 27. 12:02","title":"Kiszámolták, mennyi pénzt költött a kormány sportra a veszélyhelyzet kihirdetése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A szokásosnál is rosszabbul érinti a munkaidejüket és pihenésüket is nagy arányban otthon töltő felhasználókat, hogy órák óta problémák vannak a most már a Vodafone-hoz tartozó UPC-s internetszolgáltatással. Hibajelentések érkeznek Németországból is.","shortLead":"A szokásosnál is rosszabbul érinti a munkaidejüket és pihenésüket is nagy arányban otthon töltő felhasználókat...","id":"20200427_upc_nincs_internet_vodafone_facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73b6bd8-83bd-4266-9670-a5d5204d091c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_upc_nincs_internet_vodafone_facebook","timestamp":"2020. április. 27. 22:38","title":"Akadozik a UPC-s net, dühös ügyfelek lepték el a Vodafone Facebook-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ef914d-263e-47b4-a741-837d987f0f36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Heteken át tátongott rekordméretű ózonlyuk az Északi-sark felett mintegy 18 kilométeres magasságban. A jelenség a napokban szűnt meg.","shortLead":"Heteken át tátongott rekordméretű ózonlyuk az Északi-sark felett mintegy 18 kilométeres magasságban. A jelenség...","id":"20200428_ozonlyuk_eszaki_sarkkor_kornyezetvedelem_legorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69ef914d-263e-47b4-a741-837d987f0f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f17c74-0a08-4219-9fea-a2dcae5b38cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_ozonlyuk_eszaki_sarkkor_kornyezetvedelem_legorveny","timestamp":"2020. április. 28. 16:03","title":"Bezárult végre a szokatlanul nagy ózonlyuk az északi-sarkkör felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]