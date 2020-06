Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Több jogvédő szervezet is hevesen bírálta az új szabályokat.
Szigorít az USA: meghallgatás nélkül is elutasíthatják a menedékkérelmeket a jövőben

A veszélyhelyzet végével megszűnnek az operatív törzs sokak által követett élő közvetítései. Az utolsó tájékoztatón a mémgyárosok munkáját is megköszönték, akik „elképesztő magasságba szöktek". Mutatjuk, miket alkottak. Pörgesse át, van mit: ezek voltak a legjobb mémek az operatív törzsről és Müller Cecíliáról

Az iparkamara elnöke 40 százalékos adóval "büntetné" a színlelt munkavállalást és támogatná a kata sávossá alakítását is.
Felülvizsgálná a kata szabályozását az iparkamara, extraadót lengetett be Parragh

Bár az Európa-bajnokságot elhalasztották, Budapesten az eredeti terveknek megfelelően négy találkozót rendeznek majd.
Októberben játssza Eb-pótselejtezőjét a magyar válogatott

Magánszemélyek, cégek igényelhetnek maximálisan 2,5 millió forintot. A taxisok esetében az új autó árának akár a felét is állja az állam. Annyian pályáznak villanyautó-támogatásra, hogy egy nap alatt elfogyott 4 milliárd forint

A hatóságok két tucat helyszínen csaphattak le az érintettekre.
Index: Őrizetbe vette a rendőrség a bukott Széchenyi Bank egykori vezetőit

A biztos információiról ismert Jon Prosser szerint már elkészült a készülék prototípusa, ami két különálló kijelzőt használhat majd.
Nagyon nem olyan lehet az összecsukható iPhone, mint amire számítanak a rajongók

Az épületbe a szülők sem léphettek be. Maszkban vették át a kisdiákok a bizonyítványt