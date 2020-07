Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47229c78-ca94-46af-8a56-97c4c1385f27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész az őt ért kritikák után úgy döntött, hogy nem lenne helyénvaló, ha ő alakítana egy filmben transznemű karaktert. ","shortLead":"A színész az őt ért kritikák után úgy döntött, hogy nem lenne helyénvaló, ha ő alakítana egy filmben transznemű...","id":"20200707_Halle_Berry_bocsanatot_kert_amiert_egy_transznemu_szerepet_akart_elvallalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47229c78-ca94-46af-8a56-97c4c1385f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8efcef-4197-4622-beda-cd0bb44f7544","keywords":null,"link":"/elet/20200707_Halle_Berry_bocsanatot_kert_amiert_egy_transznemu_szerepet_akart_elvallalni","timestamp":"2020. július. 07. 14:26","title":"Halle Berry bocsánatot kért, amiért egy transznemű szerepet akart elvállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b68ca97-57fb-401b-8608-46e53b438a78","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A világ szellemi elbutulása, a médiából áradó igénytelenség, ízléstelenség és ostobaság ellen szót kell emelni. Féltem Európát, féltem a civilizációs értékeket - nyilatkozta Ennio Morricone a HVG-nek 2019 januárjában. A most elhunyt világhírű zeneszerzővel akkor készült portréinterjút közöljük most újra változtatás nélkül.","shortLead":"A világ szellemi elbutulása, a médiából áradó igénytelenség, ízléstelenség és ostobaság ellen szót kell emelni. Féltem...","id":"201901_ennio_morricone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b68ca97-57fb-401b-8608-46e53b438a78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5309e6e1-805e-4d49-97c1-fcb59a70bcc2","keywords":null,"link":"/360/201901_ennio_morricone","timestamp":"2020. július. 06. 09:30","title":"Ennio Morricone: Aggódva figyelem a visszarendeződést, ami felé Európa tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Még 2014-ben fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához a Mohácsi Takarékbank Zrt. és a Kinizsi Bank Zrt.","shortLead":"Még 2014-ben fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához a Mohácsi Takarékbank Zrt. és a Kinizsi Bank Zrt.","id":"20200707_Takarekszovetkezeti_integracio_Strasbourg_elutasitotta_a_reszvenyesek_panaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f9fb30-f813-4885-ac39-d1a1c14c30b5","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_Takarekszovetkezeti_integracio_Strasbourg_elutasitotta_a_reszvenyesek_panaszat","timestamp":"2020. július. 07. 18:40","title":"Takarékszövetkezeti integráció: Strasbourg elutasította a részvényesek panaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ombudsmannak nem szóltak az állítólagos kórházi hazaküldésekről, 19 ezer pedofil képért felfüggesztett jár, majd ha piros hó esik – ja, nem, rózsaszín van. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az ombudsmannak nem szóltak az állítólagos kórházi hazaküldésekről, 19 ezer pedofil képért felfüggesztett jár, majd ha...","id":"20200707_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e966ab7-436c-418e-a132-63ccc2136336","keywords":null,"link":"/360/20200707_Radar360","timestamp":"2020. július. 07. 08:00","title":"Radar360: Ébredezik az ingatlanpiac a járványkómából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54d57ca-10b9-4188-a800-3b54a09da670","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk beszólásaként indult, mostanra konkrét ruhadarab lett az autógyártó oldalán.","shortLead":"Elon Musk beszólásaként indult, mostanra konkrét ruhadarab lett az autógyártó oldalán.","id":"20200706_A_Tesla_forronadragja_short","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f54d57ca-10b9-4188-a800-3b54a09da670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62e30f3-b589-4416-ae87-fcbfb4e84003","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_A_Tesla_forronadragja_short","timestamp":"2020. július. 06. 09:23","title":"A nyár slágere lett a Tesla forrónadrágja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8358cc6f-69e6-45c9-badb-f78270c84c99","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A karantén hónapjai után lassacskán beindul az élet Európában és a világon, ám ez az év egészen más a turisták számára is, mint eddig volt. Vagy mégsem?","shortLead":"A karantén hónapjai után lassacskán beindul az élet Európában és a világon, ám ez az év egészen más a turisták számára...","id":"20200706_Nagyitas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8358cc6f-69e6-45c9-badb-f78270c84c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd094192-05a0-40bf-9079-6506025397ef","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200706_Nagyitas_koronavirus","timestamp":"2020. július. 06. 13:06","title":" Így robbant be a nyár a koronavírus-járvány közben – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724460c1-4bd9-4283-8c6c-04f7cf575b11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft videóban üzente meg a leendő felhasználóknak, milyen is lesz a privát használatra szánt Teams videós csevegő.","shortLead":"A Microsoft videóban üzente meg a leendő felhasználóknak, milyen is lesz a privát használatra szánt Teams videós...","id":"20200706_microsoft_teams_privat_for_home_privat_felhasznalok_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=724460c1-4bd9-4283-8c6c-04f7cf575b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de0e53d-d04d-4cd9-800e-543ab7a2148c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_microsoft_teams_privat_for_home_privat_felhasznalok_video","timestamp":"2020. július. 06. 11:03","title":"A Microsoft megmutatta, milyen a Teams otthonra szánt verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee9775d-1203-463b-acce-485ca70c3831","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mindenkit figyelmeztettek Floridában, hogy kerülje a nem tengervizeket és a strandokat, mert agyevő amőba miatt lett beteg egy ember.","shortLead":"Mindenkit figyelmeztettek Floridában, hogy kerülje a nem tengervizeket és a strandokat, mert agyevő amőba miatt lett...","id":"20200706_agyevo_amoba_fertozes_floridaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ee9775d-1203-463b-acce-485ca70c3831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187d7274-d83d-419d-9352-f94df31771a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_agyevo_amoba_fertozes_floridaba","timestamp":"2020. július. 06. 05:07","title":"Riadót fújtak a hatóságok: agyevő amőba fertőzött meg egy embert Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]