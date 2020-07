Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fc4131f-b545-493a-a1f5-f7b17043fb99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az is kiderül, hogy korábban valaki fertőzött volt-e.","shortLead":"Az is kiderül, hogy korábban valaki fertőzött volt-e.","id":"20200717_koronavirus_teszt_verminta_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fc4131f-b545-493a-a1f5-f7b17043fb99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a4054b-5134-48d5-bde3-cbb0196fd4ac","keywords":null,"link":"/elet/20200717_koronavirus_teszt_verminta_ausztralia","timestamp":"2020. július. 17. 18:41","title":"A vírusfertőzést 20 perc alatt kimutató tesztet készítettek ausztrál tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy torontói intézet kutatásában résztvevők három hónapon át naponta hallgatták meg a D-dúr szonátát.","shortLead":"Egy torontói intézet kutatásában résztvevők három hónapon át naponta hallgatták meg a D-dúr szonátát.","id":"20200716_Kevesebb_rohamot_szenvednek_el_az_epilepsziasok_ha_Mozartot_hallgatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189d6b1f-c45e-4350-89a2-6d3dbf6e73a7","keywords":null,"link":"/kultura/20200716_Kevesebb_rohamot_szenvednek_el_az_epilepsziasok_ha_Mozartot_hallgatnak","timestamp":"2020. július. 16. 20:57","title":"Kevesebb rohamot szenvednek el az epilepsziások, ha Mozartot hallgatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92f0f47-e0b8-48cd-a43e-eb251f012fac","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Annyira vége a rendőrállamnak, hogy romlik a közbiztonság. 