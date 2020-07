Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9d06c38-3f97-42c6-b5c1-f750de835ee0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok szerint ezzel eggyel több bizonyíték van arra, hogy a vírust nem laboratóriumokban állították elő, és nem is onnan terjedt szét.","shortLead":"A tudósok szerint ezzel eggyel több bizonyíték van arra, hogy a vírust nem laboratóriumokban állították elő, és nem is...","id":"20200729_denever_koronavirus_sars_cov_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9d06c38-3f97-42c6-b5c1-f750de835ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a6f5ce-dbbe-426a-9c92-22adc85d903a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_denever_koronavirus_sars_cov_2","timestamp":"2020. július. 29. 21:25","title":"Egy új kutatás szerint a koronavírus őse 40-70 éve ott lehet már a denevérekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c75808b-122d-4961-97e1-ad468e704965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A létesítményt, amely Európa legnagyobb kézilabda-arénája lesz, Garancsi István cége építi.","shortLead":"A létesítményt, amely Európa legnagyobb kézilabda-arénája lesz, Garancsi István cége építi.","id":"20200730_kezilabda_arena_ferencvaros_gulyas_gergely_kocsis_mate_furjes_balazs_latvanyterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c75808b-122d-4961-97e1-ad468e704965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9141fb0-63da-4292-9e91-fdd563f99a6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_kezilabda_arena_ferencvaros_gulyas_gergely_kocsis_mate_furjes_balazs_latvanyterv","timestamp":"2020. július. 30. 12:19","title":"A Fradinak adja a 78 milliárdból épülő kézilabdacsarnokot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f322c683-e68b-4d1c-ab05-8119c5dc7372","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Facebookon búcsúznak az augusztus végére tervezett fesztiválok a rajongóiktól. ","shortLead":"A Facebookon búcsúznak az augusztus végére tervezett fesztiválok a rajongóiktól. ","id":"20200730_Fesztivalok_kormanyinfo_dontes_koncertek_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f322c683-e68b-4d1c-ab05-8119c5dc7372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3677e5ee-de32-4767-ae05-1f30d4c2ec1f","keywords":null,"link":"/kultura/20200730_Fesztivalok_kormanyinfo_dontes_koncertek_korlatozas","timestamp":"2020. július. 30. 11:40","title":"Így dobják be egymás után a törülközőt a fesztiválok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai szélsőjobboldali Breitbart News egy olyan videót tett közzé a Facebookon, ami tele volt a koronavírusról szóló összeesküvés-elméletekkel és a gyógyításra vonatkozó téves információkkal. Ez volt az az anyag, ami miatt még Donald Trump fiát is letiltotta a Twitter.","shortLead":"Az amerikai szélsőjobboldali Breitbart News egy olyan videót tett közzé a Facebookon, ami tele volt a koronavírusról...","id":"20200729_facebook_koronavirus_osszeeskuves_elmelet_alhir_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97cb162-d57d-405d-bcf4-4597b4132588","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_facebook_koronavirus_osszeeskuves_elmelet_alhir_video","timestamp":"2020. július. 29. 09:03","title":"Olyan sokáig tartott egy kamu videó törlése, hogy már a Facebook is vizsgálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87be7c9c-b0c7-493e-b47f-1bf11deabbc9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Douglas Marksnak nagyon fontos a koronavírus elleni védekezés, de ő maga azt állítja, valójában valaki követte, őt akarta figyelmeztetni.","shortLead":"Douglas Marksnak nagyon fontos a koronavírus elleni védekezés, de ő maga azt állítja, valójában valaki követte, őt...","id":"20200729_florida_koronavirus_usa_tavolsagtartas_hotel_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87be7c9c-b0c7-493e-b47f-1bf11deabbc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f8dc8e-aedf-428b-a9af-38bbad2dce73","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_florida_koronavirus_usa_tavolsagtartas_hotel_usa","timestamp":"2020. július. 29. 19:59","title":"Lövöldözni kezdett egy férfi a hotelben, mert ketten nem tartották a távolságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A változó kamatozású lakáshiteleknél lesz érezhető, hogy a jegybank csökkentette az alapkamatot.","shortLead":"A változó kamatozású lakáshiteleknél lesz érezhető, hogy a jegybank csökkentette az alapkamatot.","id":"20200729_bankmonitor_torlesztoreszlet_csokkenhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf873df-0699-413f-966e-213dc842e980","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_bankmonitor_torlesztoreszlet_csokkenhet","timestamp":"2020. július. 29. 13:58","title":"Akár 3 százalékkal is csökkenhet sok hitel törlesztőrészlete augusztustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bc52d1-f3f1-47e3-9cf5-5e53545acca1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista szerint demokratának lenni annyi, mint nem félni: megijedni.","shortLead":"A humorista szerint demokratának lenni annyi, mint nem félni: megijedni.","id":"20200729_Bodocs_az_Indexrol_ha_nem_kene_rohognom_sirnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc52d1-f3f1-47e3-9cf5-5e53545acca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdac648-94d4-417a-b234-1163f5bf4805","keywords":null,"link":"/elet/20200729_Bodocs_az_Indexrol_ha_nem_kene_rohognom_sirnak","timestamp":"2020. július. 29. 12:34","title":"Bödőcs az Indexről: „Ha nem kéne röhögnöm, sírnák”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8c89b6-ff2d-42d4-8872-8c27c8a67bd8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Politizálni azért nem akar, de a véleményét elmondja.","shortLead":"Politizálni azért nem akar, de a véleményét elmondja.","id":"20200730_Fluor_Tomi_szerint_nincs_kire_szavazni_szr_az_ellenzek_es_a_kormany_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e8c89b6-ff2d-42d4-8872-8c27c8a67bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900f6358-f0b7-4728-b007-7931e224c518","keywords":null,"link":"/kultura/20200730_Fluor_Tomi_szerint_nincs_kire_szavazni_szr_az_ellenzek_es_a_kormany_is","timestamp":"2020. július. 30. 11:49","title":"Fluor Tomi szerint nincs kire szavazni, sz*r az ellenzék és a kormány is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]