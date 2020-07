Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Íme a pénteki adatok. Elhunyt most sincs.","shortLead":"Íme a pénteki adatok. Elhunyt most sincs.","id":"20200731_koronavirus_fertozes_magyarorszag_jarvanyhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4497d10-30a2-4374-b24e-fda00cd16edd","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_koronavirus_fertozes_magyarorszag_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. július. 31. 09:51","title":"21 újabb magyarnál mutattak ki koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af6feb-96bb-4114-9cbd-99604760e3e7","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Lóth Balázs kétségtelenül nagy hittel és szívvel, mindenféle cinizmus nélkül, de aggasztóan kevés forgatókönyvírói és rendezői tehetséggel elkészített heist-film paródiájának(?) kellene még a Tenet előtt rávenni a magyarokat, hogy nagy számban visszatérjenek a multiplexekbe. Nehéz megtippelni, sikerül-e neki, mindenesetre, ha a minőségen múlna, üresek maradnának a széksorok. Kritika.","shortLead":"Lóth Balázs kétségtelenül nagy hittel és szívvel, mindenféle cinizmus nélkül, de aggasztóan kevés forgatókönyvírói és...","id":"20200730_A_Pesti_balheval_az_a_legkisebb_baj_hogy_nem_lehet_belole_a_magyar_Oceans_Eleven","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01af6feb-96bb-4114-9cbd-99604760e3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a3e0ed-db86-4746-84b7-ea12709221f6","keywords":null,"link":"/kultura/20200730_A_Pesti_balheval_az_a_legkisebb_baj_hogy_nem_lehet_belole_a_magyar_Oceans_Eleven","timestamp":"2020. július. 30. 20:00","title":"A Pesti balhéval az a legkisebb baj, hogy nem lehet belőle a magyar Ocean’s Eleven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Sok helyütt megindult a második hullám, sok helyen romlik a helyzet, a „magyar védekezés azonban bevált, ha tartjuk azt, amit eddig, nem lesz baj” – mondta a miniszterelnök. Kiderült, Orbán szerint a magyar egészségügy Európa egyik legjobbja, a cigányzenének pedig szerelmese.","shortLead":"Sok helyütt megindult a második hullám, sok helyen romlik a helyzet, a „magyar védekezés azonban bevált, ha tartjuk...","id":"20200731_Orban_A_nagy_fenet_kapunk_mi_penzt_az_EUtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c60fa6-0717-4a6e-bcce-33da61dd9885","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Orban_A_nagy_fenet_kapunk_mi_penzt_az_EUtol","timestamp":"2020. július. 31. 07:59","title":"Orbán: A nagy fenét kapunk mi pénzt az EU-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint annyi ideig kellene elhalasztani a választást, amíg az emberek nem tudnak megfelelően és biztonságosan voksolni. A halasztáshoz kétpárti megállapodásra lenne szükség, ennek az esélye jelenleg elhanyagolható. ","shortLead":"Donald Trump szerint annyi ideig kellene elhalasztani a választást, amíg az emberek nem tudnak megfelelően és...","id":"20200730_Trump_elhalasztana_az_amerikai_elnokvalasztast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624360be-de6e-4231-bcd1-2c9a27a719bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_Trump_elhalasztana_az_amerikai_elnokvalasztast","timestamp":"2020. július. 30. 15:19","title":"Trump elhalasztaná az amerikai elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036f96fd-64b9-44b3-9a9a-ecde3a61f836","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Földtől már több mint 1,5 millió kilométerre jár a Tienven-1 kínai Mars-szonda. A szerkezet nemrég lefotózta, honnan indult.","shortLead":"A Földtől már több mint 1,5 millió kilométerre jár a Tienven-1 kínai Mars-szonda. A szerkezet nemrég lefotózta, honnan...","id":"20200729_kina_mars_szonda_tienven_1_foto_hold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=036f96fd-64b9-44b3-9a9a-ecde3a61f836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d871883-8247-4021-8510-18ea80ae1714","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_kina_mars_szonda_tienven_1_foto_hold","timestamp":"2020. július. 29. 16:03","title":"Fotót küldött haza a Marsra tartó kínai űrszonda, a Föld és a Hold is rajta van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a0681d-c82a-4a47-98e9-79e328d61f0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc éve csupa jót mondott Orbán a kóláról, amikor először kötöttek stratégia megállapodást.","shortLead":"Nyolc éve csupa jót mondott Orbán a kóláról, amikor először kötöttek stratégia megállapodást.","id":"20200731_Ujra_strategiai_megallapodast_kotne_a_kormany_a_CocaColaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3a0681d-c82a-4a47-98e9-79e328d61f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341d15d7-02d8-49c2-bc6e-b013cc75c56b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200731_Ujra_strategiai_megallapodast_kotne_a_kormany_a_CocaColaval","timestamp":"2020. július. 31. 05:28","title":"Újra stratégiai megállapodást kötne a kormány a Coca-Colával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindent elkövet a Facebook, hogy sikerre vigye az Instagram egy hamarosan megjelenő funkcióját, és ezzel borsot törjön az elképesztően sikeres TikTok orra alá.","shortLead":"Mindent elkövet a Facebook, hogy sikerre vigye az Instagram egy hamarosan megjelenő funkcióját, és ezzel borsot törjön...","id":"20200730_facebook_instagram_reels_tiktok_influenszerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60c412e-d8f8-4682-9b17-61c659059b38","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_facebook_instagram_reels_tiktok_influenszerek","timestamp":"2020. július. 30. 09:33","title":"A Facebook állítólag pénzt ajánl a tiktokos influenszereknek, hogy inkább nekik gyártson videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben.","shortLead":"Az ország nagy részén elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben.","id":"20200730_idojaras_meleg_zivatar_vihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0016c8-1984-4999-be00-66966aa0d6b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_idojaras_meleg_zivatar_vihar","timestamp":"2020. július. 30. 05:11","title":"Zivatarok enyhíthetik a nagy meleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]