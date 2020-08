Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1783d177-4eb1-487d-977e-b05102083007","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Biztos, ami biztos, kormánykedvenc üzletemberek érdekeltségeit is kisegítették két, elvileg a koronavírus-járvány hatásait enyhíteni hivatott állami pályázaton. Az oligarchák sikeresen használták ki a gumiszabályokat. ","shortLead":"Biztos, ami biztos, kormánykedvenc üzletemberek érdekeltségeit is kisegítették két, elvileg a koronavírus-járvány...","id":"202032__megsegitett_gazdagok__virusvalsagellenszer__csokosok__vedelmi_penz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1783d177-4eb1-487d-977e-b05102083007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeebc68a-02b9-4f31-b9d0-89aa51b761fd","keywords":null,"link":"/360/202032__megsegitett_gazdagok__virusvalsagellenszer__csokosok__vedelmi_penz","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:00","title":"A gazdaság megsegítésére szánták, milliárdok vándorolnak a NER csókosaihoz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4487f7-b97a-4d3a-afe7-b08b8a00a943","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bogarak 93 százaléka kijutott az őt lenyelő béka emésztőrendszeréből 4 órán belül. ","shortLead":"A bogarak 93 százaléka kijutott az őt lenyelő béka emésztőrendszeréből 4 órán belül. ","id":"20200809_Az_elevenen_felfalt_bogarak_kepesek_atjutni_az_oket_lenyelo_bekakbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a4487f7-b97a-4d3a-afe7-b08b8a00a943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e57aa9-e5b3-47a8-9429-64039db7b34c","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Az_elevenen_felfalt_bogarak_kepesek_atjutni_az_oket_lenyelo_bekakbol","timestamp":"2020. augusztus. 09. 15:56","title":"Az elevenen felfalt bogarak képesek kijutni az őket lenyelő békákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15c11c5-d564-4800-a7f9-745321708d45","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A koronavírus-járvány első hullámának elültével a vártnál gyorsabban kezdődött meg a belföldi turizmus talpra állása, ám a kedvező folyamatok inkább a vidéki városokat jellemzik. Budapesten addig nem lesz látványos a javulás, amíg vissza nem térnek a külföldi turisták. ","shortLead":"A koronavírus-járvány első hullámának elültével a vártnál gyorsabban kezdődött meg a belföldi turizmus talpra állása...","id":"202032__eledezo_turizmus__felemas_kep__viharfelhok_ahorizonton__felig_telt_pohar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d15c11c5-d564-4800-a7f9-745321708d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4693a4f0-3808-4dda-8796-5323c745af12","keywords":null,"link":"/360/202032__eledezo_turizmus__felemas_kep__viharfelhok_ahorizonton__felig_telt_pohar","timestamp":"2020. augusztus. 09. 12:00","title":"Éledezik a hazai idegenforgalom, de külföldi turisták nélkül csak félig teli a pohár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9752419c-2f6e-4ec1-a5be-c35e45178377","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar szállodai árak csaknem 10 százalékkal drágultak idén.","shortLead":"A magyar szállodai árak csaknem 10 százalékkal drágultak idén.","id":"20200809_nyaralas_balaton_szingapur_malta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9752419c-2f6e-4ec1-a5be-c35e45178377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b688b3d3-68f7-4447-907f-0c0820017e7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_nyaralas_balaton_szingapur_malta","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:27","title":"Szinte ugyanannyit kell fizetni egy szingapúri luxushotelben, mint Tapolcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf654447-ae37-4afa-ad64-941931e1a485","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg sem érkezett a bejelentés, máris elfogták a velencei korzón a strandtolvajokat a rendőrök. A táskából hiányzó pénzt a melltartójába dugta az egyik elkövető.","shortLead":"Meg sem érkezett a bejelentés, máris elfogták a velencei korzón a strandtolvajokat a rendőrök. A táskából hiányzó pénzt...","id":"20200809_Tobb_szazezer_forintnyi_erteket_loptak_a_torolkozo_ala_rejtett_taskabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf654447-ae37-4afa-ad64-941931e1a485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f654d66a-22c3-45f6-8d50-f2cb6dafd70d","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Tobb_szazezer_forintnyi_erteket_loptak_a_torolkozo_ala_rejtett_taskabol","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:27","title":"Több százezer forintnyi értékkel loptak el egy törölköző alá rejtett táskát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Amerikai Egyesült Államokban arra figyelmeztetnek a hatóságok, hogy ne igyanak az emberek kézfertőtlenítőt, mert vakságot okoz, de bele is lehet halni a mérgezésbe. Egyre több a halálos áldozat.","shortLead":"Az Amerikai Egyesült Államokban arra figyelmeztetnek a hatóságok, hogy ne igyanak az emberek kézfertőtlenítőt, mert...","id":"20200809_Egyre_tobben_halnak_bele_az_USAban_hogy_kezfertotlenitot_isznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8681e9c-0aa9-49f6-a585-a895ce2f7125","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Egyre_tobben_halnak_bele_az_USAban_hogy_kezfertotlenitot_isznak","timestamp":"2020. augusztus. 09. 10:11","title":"Egyre többen halnak bele az USA-ban abba, hogy kézfertőtlenítőt isznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel kétmilliárd dolláros veszteséget ért el az idei év második negyedévében az okostelefonnal rendelhető taxiszolgáltatást nyújtó Uber. Az amerikai cégnek ugyanakkor volt nyereséges üzletága is.\r

","shortLead":"Közel kétmilliárd dolláros veszteséget ért el az idei év második negyedévében az okostelefonnal rendelhető...","id":"20200809_Az_Uber_es_a_koronavirus__a_nyereseg_es_a_veszteseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89664a9f-7dd5-4f4f-9371-c7cea2215863","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Az_Uber_es_a_koronavirus__a_nyereseg_es_a_veszteseg","timestamp":"2020. augusztus. 09. 18:04","title":"Az Uber és a koronavírus – a nyereség és a veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindezt Kövér László országgyűlési elnöknek írta meg egy levélben. Eszerint az öt pontból, aminek teljesítésével megbízta a parlament, csak kettő teljesült, kettőben ért el valamilyen eredményt, egyben viszont semmit.\r

\r

\r

","shortLead":"Mindezt Kövér László országgyűlési elnöknek írta meg egy levélben. Eszerint az öt pontból, aminek teljesítésével...","id":"20200810_orban_viktor_level_kover_laszlo_unios_csucs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931fcbf0-dae7-4a19-be20-00d4d9e832e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_orban_viktor_level_kover_laszlo_unios_csucs","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:09","title":"Orbán Viktor elismerte: nem teljesítette maradéktalanul az uniós csúcsra kapott mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]