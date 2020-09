Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"","category":"itthon","description":"Kiskunlacházán történt a baleset.","shortLead":"Kiskunlacházán történt a baleset.","id":"20200905_Ittasan_vezette_a_buszt_a_sofor_halalra_gazolt_egy_biciklistat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3753154a-8991-4a67-8582-4ea1b2bd3d13","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Ittasan_vezette_a_buszt_a_sofor_halalra_gazolt_egy_biciklistat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 12:03","title":"Ittasan vezette a buszt a sofőr, halálra gázolt egy biciklistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d95447-2664-47cf-99e6-cd489d0d7f21","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Rossz kombináció, ami az elmúlt évben történt Magyarországon, a trendvonal pedig azt sugallja, hogy lemaradunk, a drágasági világranglistán 170 ország van, ahol olcsóbban a gigabájtok.","shortLead":"Rossz kombináció, ami az elmúlt évben történt Magyarországon, a trendvonal pedig azt sugallja, hogy lemaradunk...","id":"202036__magyar_mobilhalozatok__var_allott__sokert_kevesebbet__lassu_eges","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8d95447-2664-47cf-99e6-cd489d0d7f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a79201-503d-48fa-ae49-149b50db4933","keywords":null,"link":"/360/202036__magyar_mobilhalozatok__var_allott__sokert_kevesebbet__lassu_eges","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:15","title":"Van két rossz hírünk a magyar mobilnetről: lassabb és drágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47dbe399-b232-4114-8feb-2f9deb5c40c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs tervben a tanárok általános tesztelése a Klebelsberg Központ elnöke szerint. Akik megtagadták a szeptemberi munkakezdést a járvány miatt, fizetés nélküli szabadságra mentek.","shortLead":"Nincs tervben a tanárok általános tesztelése a Klebelsberg Központ elnöke szerint. Akik megtagadták a szeptemberi...","id":"20200904_Klebelsberg_Kozpont_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47dbe399-b232-4114-8feb-2f9deb5c40c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ee0b8b-f017-416a-ad28-d04ff60ed07e","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_Klebelsberg_Kozpont_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 19:07","title":"Klebelsberg Központ: Négy iskolában van rendkívüli szünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f94442a3-8505-408d-a898-df6f334004b9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrök megerősítették, hogy egy férfi meghalt, ketten súlyosan és még öten megsérültek a vasárnap hajnalban a Birminghamben történt késelés során.","shortLead":"A rendőrök megerősítették, hogy egy férfi meghalt, ketten súlyosan és még öten megsérültek a vasárnap hajnalban...","id":"20200906_Tobb_embert_is_megkeseltek_Birminghamben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f94442a3-8505-408d-a898-df6f334004b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ab6500-d109-4cef-8321-6057a903754f","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_Tobb_embert_is_megkeseltek_Birminghamben","timestamp":"2020. szeptember. 06. 11:00","title":"Egy férfi meghalt a birminghami késelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b18c27-b3ad-43c6-9456-0f2a1d3a0382","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keresik az elkövetőket.","shortLead":"Keresik az elkövetőket.","id":"20200906_A_rendorseg_szerint_ez_a_ket_alak_lopott_egy_gyori_szurakozohelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7b18c27-b3ad-43c6-9456-0f2a1d3a0382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1955d63d-366a-453c-bffe-929aeb7bc572","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_A_rendorseg_szerint_ez_a_ket_alak_lopott_egy_gyori_szurakozohelyen","timestamp":"2020. szeptember. 06. 07:45","title":"A rendőrség szerint ez a két alak lopott egy győri szórakozóhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab7fb406-0aa2-4d37-9f00-9cba316889ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győrben két fertőzött hallgatót találtak, Szegeden vegyes oktatási rendre állnak át.","shortLead":"Győrben két fertőzött hallgatót találtak, Szegeden vegyes oktatási rendre állnak át.","id":"20200904_koronavirus_szechenyi_istvan_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab7fb406-0aa2-4d37-9f00-9cba316889ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc99b847-fa43-48d7-86d0-56b455ba8ac9","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_koronavirus_szechenyi_istvan_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 04. 16:56","title":"Koronavírusos két hallgató a Széchenyi István Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c69836a-8387-4c2d-aa1e-72deccfeac3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy friss, brit közvéleménykutatás szerint a megkérdezett orvosok kétharmada el akarja hagyni az állami egészségügyet az elkövetkezendő három éven belül.","shortLead":"Egy friss, brit közvéleménykutatás szerint a megkérdezett orvosok kétharmada el akarja hagyni az állami egészségügyet...","id":"20200906_Tobb_mint_1000_brit_orvos_akarja_elhagyni_az_egeszsegugyet_amiatt_ahogy_a_kormany_a_koronavirusjarvanyt_kezeli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c69836a-8387-4c2d-aa1e-72deccfeac3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2b38c0-833e-4f27-a546-2a9c7acf3bcd","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_Tobb_mint_1000_brit_orvos_akarja_elhagyni_az_egeszsegugyet_amiatt_ahogy_a_kormany_a_koronavirusjarvanyt_kezeli","timestamp":"2020. szeptember. 06. 11:45","title":"Több mint 1000 brit orvos akarja elhagyni a közegészségügyet amiatt, ahogy a kormány a koronavírus-járványt kezeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós azt kérte, a fiatalok tartsák be a járványügyi előírásokat, és mentsenek vele életet.","shortLead":"Kásler Miklós azt kérte, a fiatalok tartsák be a járványügyi előírásokat, és mentsenek vele életet.","id":"20200905_Kasler_is_a_fiatalokat_gyozkodi_Csatlakozzatok_a_mindennapi_hosok_soraihoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d95f06b-62fc-442e-8f7c-1f2f6e02001a","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Kasler_is_a_fiatalokat_gyozkodi_Csatlakozzatok_a_mindennapi_hosok_soraihoz","timestamp":"2020. szeptember. 05. 11:12","title":"Kásler is a fiatalokat győzködi: \"Csatlakozzatok a mindennapi hősök soraihoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]