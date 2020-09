Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65018237-902d-45a1-9ca6-19808922a6cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A híres kisróka II. kerületi meseösvényen álló szobrát feltehetően ellopták.



","shortLead":"A híres kisróka II. kerületi meseösvényen álló szobrát feltehetően ellopták.



","id":"20200908_vuk_szobor_lopas_ii_kerulet_macis_jatszoter_mora_kiado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65018237-902d-45a1-9ca6-19808922a6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2d0f17-88ed-417a-9d11-6de499114cec","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_vuk_szobor_lopas_ii_kerulet_macis_jatszoter_mora_kiado","timestamp":"2020. szeptember. 08. 12:31","title":"Nyoma veszett a Macis játszótér mellett figyelő kis Vuknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy garázdaság miatt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt biztonsági őr vert meg egy vendéget Siófokon.","shortLead":"Egy garázdaság miatt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt biztonsági őr vert meg egy vendéget Siófokon.","id":"20200909_biztonsagi_or_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea824b2c-bdc2-4d49-9b86-9e806325a760","keywords":null,"link":"/elet/20200909_biztonsagi_or_birosag","timestamp":"2020. szeptember. 09. 10:41","title":"Bíróság elé állt a vendéget leütő biztonsági őr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978bdbec-f1bc-4b61-9a67-3dfbd5844ebb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az önfeláldozó munkájukat hálálja meg így a magyar és az európai futballszövetség.","shortLead":"Az önfeláldozó munkájukat hálálja meg így a magyar és az európai futballszövetség.","id":"20200909_europai_szuperkupa_foci_mlsz_uefa_koronavirus_egeszsegugyi_dolgozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=978bdbec-f1bc-4b61-9a67-3dfbd5844ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16828ae4-143a-4d23-a5f8-252ebfbb5077","keywords":null,"link":"/sport/20200909_europai_szuperkupa_foci_mlsz_uefa_koronavirus_egeszsegugyi_dolgozok","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:18","title":"Ötszáz egészségügyi dolgozót hívnak meg a budapesti Szuperkupa-döntőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atv.hu kérdezett rá a kormány néhány emberénél, mit gondolnak a Semmelweis Egyetem rektorának javaslatairól.","shortLead":"Az atv.hu kérdezett rá a kormány néhány emberénél, mit gondolnak a Semmelweis Egyetem rektorának javaslatairól.","id":"20200908_merkely_bela_arcmaszk_vasarlasi_idosav_fideszesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe16be2-35c3-408b-a67a-47aaf6550262","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_merkely_bela_arcmaszk_vasarlasi_idosav_fideszesek","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:44","title":"Több fideszes szerint Merkely Béla csak a magánvéleményét hangoztatta, amikor a szigorításokról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a6bd09-eedf-4821-b291-76a7806f10fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 718-as széria legsportosabb modelljei mostantól 0,5 másodperccel rövidebb idő alatt lőhetnek ki 0-ról 100-ra. ","shortLead":"A 718-as széria legsportosabb modelljei mostantól 0,5 másodperccel rövidebb idő alatt lőhetnek ki 0-ról 100-ra. ","id":"20200908_sokkal_gyorsabbak_lettek_a_porschek_az_uj_valtotol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41a6bd09-eedf-4821-b291-76a7806f10fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb8c4f2-59cd-4962-ae83-bf37347c2329","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_sokkal_gyorsabbak_lettek_a_porschek_az_uj_valtotol","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:21","title":"Sokkal gyorsabbak lettek a Porschék az új váltótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171c4752-659a-47f4-9e5c-2d7ef4aafdf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem kancellárja megerősítette, és annyit mondott, már nagyon várják a pénzt.","shortLead":"Az egyetem kancellárja megerősítette, és annyit mondott, már nagyon várják a pénzt.","id":"20200908_Tovabbra_is_a_miniszteriumnal_van_az_SZFE_osszes_penze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=171c4752-659a-47f4-9e5c-2d7ef4aafdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d66160-b912-428f-9ca9-d0a6b6cf6577","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_Tovabbra_is_a_miniszteriumnal_van_az_SZFE_osszes_penze","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:39","title":"Még az ITM-nél van a Színművészeti összes pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8beb432a-8322-4b3c-a3ad-71180627c0a4","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Számos nő elégedetlen a testi adottságaival, nehezen tud anyaként és nőként is helytállni, s egy homályos, megfoghatatlan kép él benne női önmagáról - írja a Női körben - Útkeresés a táncterápia módszerével című könyv szerzője, Jarovinszkij Vera tanácsadó szakpszichológus. Az alábbiakban a kötetből olvashat szerkesztett részletet.","shortLead":"Számos nő elégedetlen a testi adottságaival, nehezen tud anyaként és nőként is helytállni, s egy homályos...","id":"20200907_Nagyanyam_azt_mondta_nincs_no_aki_elvezne_a_szexet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8beb432a-8322-4b3c-a3ad-71180627c0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18cd742-d05e-48bf-ab1d-ec0d7fbb1020","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200907_Nagyanyam_azt_mondta_nincs_no_aki_elvezne_a_szexet","timestamp":"2020. szeptember. 07. 18:36","title":"Nagyanyám azt mondta, nincs nő, aki élvezné a szexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szerdán hivatalosan is bejelentette, mikor és mennyiért vásárolhatják meg a játékosok a gyártó legújabb konzolját, az Xbox Series X-et. ","shortLead":"A Microsoft szerdán hivatalosan is bejelentette, mikor és mennyiért vásárolhatják meg a játékosok a gyártó legújabb...","id":"20200909_xbox_series_x_megjelenes_ar_konzol_konzoljatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fd8845-e4d0-4f3c-874a-11e230fcdb4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_xbox_series_x_megjelenes_ar_konzol_konzoljatek","timestamp":"2020. szeptember. 09. 16:03","title":"Hivatalos: november 10-től kapható az új Xbox, a magyar árat is tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]