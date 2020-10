Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump továbbra is csak ígéri a saját adóügyei tisztázását.","shortLead":"Donald Trump továbbra is csak ígéri a saját adóügyei tisztázását.","id":"20200930_Biden_adobevallas_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d858da0-e339-4e82-b90e-fa315f0e79e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_Biden_adobevallas_Trump","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:26","title":"Joe Bidenék 300 ezer dollár adót fizettek be tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658ea039-aebb-46be-8ddd-b09bc75658f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Lesz egy több szempontból is működésképtelennek nyilvánítható egyetem, valamit tehát lépni kell ebben a faramuci helyzetben” – véli a hallgatói önkormányzat elnöke. ","shortLead":"„Lesz egy több szempontból is működésképtelennek nyilvánítható egyetem, valamit tehát lépni kell ebben a faramuci...","id":"20200930_SZFE_hallgatok_Nem_fogjuk_beengedni_az_uj_vezetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=658ea039-aebb-46be-8ddd-b09bc75658f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90f3308-c717-490c-b75f-3a4c5e4a1391","keywords":null,"link":"/kultura/20200930_SZFE_hallgatok_Nem_fogjuk_beengedni_az_uj_vezetest","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:23","title":"SZFE-s hallgatók: Nem fogjuk beengedni az új vezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00cd145-43fc-4912-90ff-7a627a32795f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A műanyagfaló PETáz enzimet használva olyan anyagot alkottak brit szakemberek, amely a korábbiaknál is gyorsabban tünteti el a plasztikot. Ahhoz viszont még mindig túl lassú, hogy a laboratóriumon kívül is bevessék.","shortLead":"A műanyagfaló PETáz enzimet használva olyan anyagot alkottak brit szakemberek, amely a korábbiaknál is gyorsabban...","id":"20200930_szuperenzim_enzim_muanyag_plasztik_palack","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a00cd145-43fc-4912-90ff-7a627a32795f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de183b4-ff53-4b89-846a-ff0b56ec2dd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_szuperenzim_enzim_muanyag_plasztik_palack","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:03","title":"Elkészült az új anyag, hatszor gyorsabban bontja le a műanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0967b1cd-891e-4048-80ed-8a6889bdefc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán mutatta be a Google a Chromecast 2020-as kiadását, amit már a hangunkkal is vezérelhetünk. A kütyü több újdonságot is hoz a tévéokosítás világába.","shortLead":"Szerdán mutatta be a Google a Chromecast 2020-as kiadását, amit már a hangunkkal is vezérelhetünk. A kütyü több...","id":"20201001_google_chromecast_google_tv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0967b1cd-891e-4048-80ed-8a6889bdefc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa07db7-20e1-4574-8578-7d8d81a61c42","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_google_chromecast_google_tv","timestamp":"2020. október. 01. 07:33","title":"Itt a Google új kütyüje, mellyel szinte mindegyik tévé felokosítható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c0be63b-d440-4514-8218-ab0dd6216420","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bő három percen keresztül olvasott fel az Állatfarmból egy fideszes polgármester. A vitában azonban előkerült Ciceró és a szemkilövető Gyurcsány is.","shortLead":"Bő három percen keresztül olvasott fel az Állatfarmból egy fideszes polgármester. A vitában azonban előkerült Ciceró és...","id":"20200930_fovarosi_kozgyules_vita_fidesz_karacsony_orwell_es_a_disznok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c0be63b-d440-4514-8218-ab0dd6216420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87372610-371f-4a2f-9959-35e9d965bfd3","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_fovarosi_kozgyules_vita_fidesz_karacsony_orwell_es_a_disznok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:40","title":"Orwell tanyaházba beköltözött disznai is előkerültek a Fővárosi Közgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a","c_author":"Balla Györgyi - Kovács István","category":"itthon","description":"Csütörtökön elindult a diákok hőmérsékletmérése az iskolák bejáratánál, egy óbudai általános iskolában az iskolaőr kezébe is lázmérőt nyomtak. A szülők elégedettek a lépéssel, de van, aki szerint ez kevés, tesztelni kellene a tanulókat. Azt nem árulja el az Emmi, hogy pontosan honnan és mennyiért vettek 41 ezer érintésmentes lázmérőt.","shortLead":"Csütörtökön elindult a diákok hőmérsékletmérése az iskolák bejáratánál, egy óbudai általános iskolában az iskolaőr...","id":"20201001_homero_iskola_iskolaor_lazmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2579f1-a54a-4251-8a83-843bbe7ea356","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_homero_iskola_iskolaor_lazmeres","timestamp":"2020. október. 01. 14:54","title":"Elindult az iskolákban a lázmérés: van, aki szerint tévút, más szerint meg túl kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a195ed8-7efc-48f1-8ea3-5b85825a7c35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes-dalszerző 78 évesen, egy szívműtét után fellépő komplikációk következtében hunyt el. Nemcsak Elvis Presley-nek írt számot, de később az EDM koronázatlan királyának, Aviciinek is. ","shortLead":"Az énekes-dalszerző 78 évesen, egy szívműtét után fellépő komplikációk következtében hunyt el. Nemcsak Elvis...","id":"20200930_Meghalt_Mac_Davis_Elvis_slagergyartoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a195ed8-7efc-48f1-8ea3-5b85825a7c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0629efac-0043-48a3-987d-7ca670819760","keywords":null,"link":"/kultura/20200930_Meghalt_Mac_Davis_Elvis_slagergyartoja","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:27","title":"Meghalt Mac Davis, Elvis slágergyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a975900-83e2-4479-b0c8-ad1c680262a1","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Bár volna rá igény, de valószínűleg mégsem lesznek szankciók sem Fehéroroszországgal, sem Törökországgal szemben az uniós állam- és kormányfők délután kezdődő kétnapos brüsszeli csúcstalálkozóján. Kérdés, hogy napirenden kívül a tagállami vezetők beszélnek-e az igazán feszítő problémákról: a következő hétéves költségvetésről, migrációról és jogállamiságról.","shortLead":"Bár volna rá igény, de valószínűleg mégsem lesznek szankciók sem Fehéroroszországgal, sem Törökországgal szemben...","id":"20201001_EUcsucs_Brusszelben_a_napirend_unalmas_de_a_hangulat_konnyen_feszultte_valhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a975900-83e2-4479-b0c8-ad1c680262a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188eef7f-df0d-4009-a0cc-e4c61304297d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_EUcsucs_Brusszelben_a_napirend_unalmas_de_a_hangulat_konnyen_feszultte_valhat","timestamp":"2020. október. 01. 10:30","title":"EU-csúcs Brüsszelben: a napirend unalmas, de a hangulat könnyen feszültté válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]