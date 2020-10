Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3fdf619-4c64-4fe1-ad79-aeb958f54db4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A javaslat viszont továbbment. A hollandoknak és a belgáknak is gondjuk volt vele, de esetükben másról van szó.","shortLead":"A javaslat viszont továbbment. A hollandoknak és a belgáknak is gondjuk volt vele, de esetükben másról van szó.","id":"20200930_magyarorszag_lengyelorszag_jogallami_mechanizmus_unios_penzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3fdf619-4c64-4fe1-ad79-aeb958f54db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89f7432-c8e3-44ad-a2ab-9258a038d5d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_magyarorszag_lengyelorszag_jogallami_mechanizmus_unios_penzek","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:07","title":"Magyarország és Lengyelország megpróbálta leszavazni a jogállami mechanizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c56f293-ac5a-4fce-9d74-a7c6c18d14e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pozitívan csalódott a közvéleményben – mondta a Meseország mindenkié című mesekönyv szerkesztője M. Kiss Csabának. Nagy Boldizsár szerint Dúró Dóra akciója után olyanokat is sikerült átbillenteni, akik nem gondolkoztak azon, hogy szükség van-e másfajta mesékre.

","shortLead":"Pozitívan csalódott a közvéleményben – mondta a Meseország mindenkié című mesekönyv szerkesztője M. Kiss Csabának. Nagy...","id":"20201001_Nagy_Boldizsar_a_HVG_Teraszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c56f293-ac5a-4fce-9d74-a7c6c18d14e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c807a3b-1f3b-412e-af4a-62e210c66228","keywords":null,"link":"/360/20201001_Nagy_Boldizsar_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 01. 17:00","title":"\"Vallásos emberek is támogatásukról biztosítottak\" – Nagy Boldizsár, a ledarált mesekönyv szerkesztője a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44983e7-83f5-4e72-a5f0-374e166410c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sacha Baron Cohen fogalmatlan kazah újságíróként nem győzi dicsérni Donald Trumpot.","shortLead":"Sacha Baron Cohen fogalmatlan kazah újságíróként nem győzi dicsérni Donald Trumpot.","id":"20201001_Borat_altesti_maszkviselessel_provokalva_ter_vissza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f44983e7-83f5-4e72-a5f0-374e166410c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef4d411-59b4-4a6d-9c68-63c048f4ea4f","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Borat_altesti_maszkviselessel_provokalva_ter_vissza","timestamp":"2020. október. 01. 13:46","title":"Borat altesti maszkviseléssel provokálva tér vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29df98ba-4d3e-4df8-b166-6b8776f0234e","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Senkinek sem kötelező melegekről olvasni mesét, és senkinek nincs köze ahhoz, ha más ezt akarja. Nem fog áthallatszani az esti mese. Jogunkban áll gyermekünket normálisnak nevelni – olyannak, aki nem darál könyveket.","shortLead":"Senkinek sem kötelező melegekről olvasni mesét, és senkinek nincs köze ahhoz, ha más ezt akarja. Nem fog áthallatszani...","id":"20200930_Piroska_es_a_nacik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29df98ba-4d3e-4df8-b166-6b8776f0234e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ab520a-c7b2-45d0-96c6-2d3cc967bc48","keywords":null,"link":"/360/20200930_Piroska_es_a_nacik","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:15","title":"Tóta W.: Piroska és a nácik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8a894b-5481-4927-835f-96e12f6d316d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A beszámolóban az egyéb költségek közt van feltüntetve, ezért nem tudni azt sem, mire ment el a pénz. ","shortLead":"A beszámolóban az egyéb költségek közt van feltüntetve, ezért nem tudni azt sem, mire ment el a pénz. ","id":"20201001_alapjogokert_kozpont_660_millio_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d8a894b-5481-4927-835f-96e12f6d316d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b548e343-718d-47dd-b682-455f11446240","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_alapjogokert_kozpont_660_millio_kampany","timestamp":"2020. október. 01. 12:48","title":"Valahonnan kapott 660 millió forintot az Alapjogokért Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65e1b18-f581-4119-b943-dc40802ac3d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alig több, mint egy hónappal az amerikai elnökválasztás előtt megtartották Donald Trump és Joe Biden első elnökjelölti vitáját.","shortLead":"Alig több, mint egy hónappal az amerikai elnökválasztás előtt megtartották Donald Trump és Joe Biden első elnökjelölti...","id":"20200930_trump_biden_elso_vita_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c65e1b18-f581-4119-b943-dc40802ac3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45ce70e-ab09-490e-a95e-4d18cbb43b36","keywords":null,"link":"/vilag/20200930_trump_biden_elso_vita_usa","timestamp":"2020. szeptember. 30. 05:28","title":"A járványról, a választás tisztaságáról, és arról vitázott Trump Bidennel, hogy melyikük tartja butábbnak a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfe9b05-0ba2-40d7-b310-3c8095237905","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Ádám és B. Anett előtte még gyorsétteremben fizetett az otthon nyomott bankjegyekkel.","shortLead":"P. Ádám és B. Anett előtte még gyorsétteremben fizetett az otthon nyomott bankjegyekkel.","id":"20201001_kobanya_penzhamisitas_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcfe9b05-0ba2-40d7-b310-3c8095237905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096bfcdf-7fb9-45b1-b22c-6d6503e210f0","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_kobanya_penzhamisitas_rendorseg","timestamp":"2020. október. 01. 14:40","title":"Egy kőbányai benzinkútig tartott a hamis pénzt nyomtató pár kalandja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba042319-b7b1-4904-90fa-34ea536dee35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öten voltak, és nagyon rossz hatással voltak egymásra.","shortLead":"Öten voltak, és nagyon rossz hatással voltak egymásra.","id":"20200930_Annyit_karomkodtak_a_papagajok_hogy_nem_birtak_veluk_a_gondozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba042319-b7b1-4904-90fa-34ea536dee35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a340f7e-3c37-4342-8e91-e66e05e6bf29","keywords":null,"link":"/elet/20200930_Annyit_karomkodtak_a_papagajok_hogy_nem_birtak_veluk_a_gondozok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:53","title":"Annyit káromkodtak a papagájok, hogy nem bírtak velük a gondozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]