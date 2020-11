Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez a karácsony valószínűleg más lesz, mint a többi, de egyvalamiben aligha tér majd el a tavalyitól: megint sokat költhetünk.","shortLead":"Ez a karácsony valószínűleg más lesz, mint a többi, de egyvalamiben aligha tér majd el a tavalyitól: megint sokat...","id":"20201103_koronavirus_jarvany_kereslet_aruhazak_lancok_boltok_karacsonyi_bevasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06808fe-0e4d-45f8-a58a-de6906b2e04e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_koronavirus_jarvany_kereslet_aruhazak_lancok_boltok_karacsonyi_bevasarlas","timestamp":"2020. november. 03. 06:10","title":"A járvány ellenére is fokozott év végi keresletre számítanak a magyarországi boltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de74f9e9-e799-45d1-8afa-e9524fe170d8","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Végre elkészült a szakmai stratégia a mesterséges intelligencia alkalmazásáról, ami tíz éven belül a munkahelyek negyedének sorsát szabja meg, ám a kormány ezt is sorosozásra használja.","shortLead":"Végre elkészült a szakmai stratégia a mesterséges intelligencia alkalmazásáról, ami tíz éven belül a munkahelyek...","id":"202043__soros_es_azadattozsde__mesterseges_intelligencia__a4ig_kozbelep__geptestben_geplelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de74f9e9-e799-45d1-8afa-e9524fe170d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfeb9d19-2a8c-4dc2-92b2-dca6e144237a","keywords":null,"link":"/360/202043__soros_es_azadattozsde__mesterseges_intelligencia__a4ig_kozbelep__geptestben_geplelek","timestamp":"2020. november. 03. 15:00","title":"A kormány válasza a mesterséges intelligencia kérdéseire: Soros!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca4c6c2-aa05-44b4-b183-4a1424202aa1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kocsmákat nem, csak a zenés-táncos szórakozóhelyeket kell bezárni, ahol nem asztalnál szolgálják ki a vendégeket - mondta Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón. Néhány kórházban már most elhalasztották a nem életmentő műtéteket, Gulyás szerint országosan is ez jöhet majd, a covidos beteget ellátó kórházakban idővel nem lesz másmilyen ellátás. Kiderült, a kormány elfogadta a Magyar Orvosi Kamara kifogásait, így a kivezénylésre vonatkozó szigorú szabályok veszélyhelyzet idején lesznek érvényesek, a másodállásokat is engedni fogják.","shortLead":"A kocsmákat nem, csak a zenés-táncos szórakozóhelyeket kell bezárni, ahol nem asztalnál szolgálják ki a vendégeket...","id":"20201104_Gulyas_szigoritas_kormanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ca4c6c2-aa05-44b4-b183-4a1424202aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe80f293-d97c-4343-b09a-8e5a738850d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201104_Gulyas_szigoritas_kormanyinfo","timestamp":"2020. november. 04. 13:29","title":"Gulyás elmondta, mi az éjjeli kijárási korlátozás célja, országosan is elhalaszthatják majd a nem sürgős műtéteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d738a92-5b16-4104-9309-a4442d6a03ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törvényjavaslat készül arról, hogy Izlandon ingyen kérhessenek művi terhességmegszakítást azon európai országokban élő nők, akik nem férhetnek hozzá jogszerűen a beavatkozáshoz.","shortLead":"Törvényjavaslat készül arról, hogy Izlandon ingyen kérhessenek művi terhességmegszakítást azon európai országokban élő...","id":"20201103_abortusz_izland_lengyelorszag_torvenyjavaslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d738a92-5b16-4104-9309-a4442d6a03ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9b602b-388c-4c56-9adb-0b2ff7709f55","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_abortusz_izland_lengyelorszag_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. november. 03. 20:35","title":"Az abortusztól eltiltott nők segítségére sietnek Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5836981e-df4f-403a-a636-7f93dd3499fe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Másként könyvelik el az elhunytakat külföldön, mint itthon – mondta Szlávik János, de konkrét országot nem említett. Törvényszerű, hogy egyre többen halnak bele a fertőzésbe – mondta a főorvos.","shortLead":"Másként könyvelik el az elhunytakat külföldön, mint itthon – mondta Szlávik János, de konkrét országot nem említett...","id":"20201103_koronavirus_halalozasok_osszehasonlitas_szlavik_janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5836981e-df4f-403a-a636-7f93dd3499fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cd9b0c-754d-4455-b599-6185f749a4a8","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_koronavirus_halalozasok_osszehasonlitas_szlavik_janos","timestamp":"2020. november. 03. 16:47","title":"Szlávik János: Nem érdemes összehasonlítani az országok halálozási adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6921edc6-7f98-47a5-b1a1-d96cd67cccda","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyitható tetejű hófehér terepjáró mozgatásáról egy 630 lóerős biturbó V12-es motor gondoskodik. ","shortLead":"A nyitható tetejű hófehér terepjáró mozgatásáról egy 630 lóerős biturbó V12-es motor gondoskodik. ","id":"20201104_292_millio_forintot_kernek_ezert_a_szuperritka_gosztalyos_mercedes_maybachert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6921edc6-7f98-47a5-b1a1-d96cd67cccda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd4fa3c-7ecd-42ee-831b-14408d26d3b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201104_292_millio_forintot_kernek_ezert_a_szuperritka_gosztalyos_mercedes_maybachert","timestamp":"2020. november. 04. 09:21","title":"292 millió forintot kérnek ezért a szuperritka G-osztályos Mercedes-Maybachért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27c9072-bd33-499e-8610-6cd95c3ddf8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden borsodi beteget Egerbe szállítanak egy ideig, ugyanis megtelt a járványkórház.","shortLead":"Minden borsodi beteget Egerbe szállítanak egy ideig, ugyanis megtelt a járványkórház.","id":"20201104_miskolc_koronavirus_eger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c27c9072-bd33-499e-8610-6cd95c3ddf8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321a0785-9b34-43b8-89b6-3610e4dbeb50","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_miskolc_koronavirus_eger","timestamp":"2020. november. 04. 18:51","title":"Nem fogadnak több fertőzöttet Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de46cca8-f068-4729-b17b-1dfac2c05d73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudni, hogy a pedagógus halálának köze van-e a járványhoz.","shortLead":"Nem tudni, hogy a pedagógus halálának köze van-e a járványhoz.","id":"20201104_koronavirus_jarvany_fertozes_oktatas_pedagogusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de46cca8-f068-4729-b17b-1dfac2c05d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c53410b-95e4-4e67-b7d8-c029b55f5056","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_koronavirus_jarvany_fertozes_oktatas_pedagogusok","timestamp":"2020. november. 04. 10:12","title":"Meghalt egy makói iskola tanára, távoktatást rendeltek el ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]