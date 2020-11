Kubatov szerint nem csak az egészség múlik ezen, hanem az is, hogy Európában szinte egyedülálló módon továbbra is ki lehessen menni meccsre.

A Fidesz-pártelnök és egyszerre Fradi-elnök Kubatov Gábor felhívást intézett csapata utóbbi időben sokat kritizált szurkolói felé, és azt kérte, ügyeljenek szigorúan a szabályokra, hogy továbbra is ki lehessen menni focimeccsekre. Ez, mint kiemelte, szinte egyedülálló Európában. A Fradi szerdán a Bajnokok Ligájában játszik a Juventus ellen, a már ide is vonatkozó előírásokat is hangsúlyozta az elnök:

Szeretném arra kérni a Juventus elleni mérkőzésre érkezőket, hogy a szerdai Bajnokok Ligája találkozón folyamatosan viseljenek maszkot, takarják el vele az állukat, a szájukat és az orrukat. Tartsák be az előírt védőtávolságokat. (...) A védőtávolság a családokra is érvényes!”

Kubatov azzal érvelt, hogy ha valaki most nem tartja a be a szabályokat, tehát helytelenül viseli a maszkját, vagy nem tartja a távolságot, akkor nem csak az egészségét kockáztatja, de azt is, hogy a Barcelona ellen is nézők előtt léphet pályára a Fradi.

Ha valaki nem tartja be a szabályokat, nem helyesen viseli a maszkot, nem tart megfelelő védőtávolságot, akkor mások és saját egészsége mellett azt is kockáztatja, hogy a Barcelona elleni mérkőzést nyílt kapuk mellett rendezhessük meg, helyszínen láthassuk és szurkolhassunk a csapatunknak.

Bármilyen nehéz megállni, de boldog pillanatokban se ugorjunk egymás nyakába”

- kéri Kubatov, aki szerint a kapu mögötti Fradi-ultrák talán azt gondolják mindennél erősebbek és nekik semmi nem árthat, de ők is figyeljenek oda.

Orbán Viktor mai bejelentésével változtatott a hazai rendezésű sporteseményekre vonatkozó szabályokon: a továbbiakban meghatározatlan ideig csak minden harmadik helyre ülhetnek nézők, ami összhangban van a Fradi BL-meccsét is szervező, vagy a jövő heti válogatott meccsekért is felelő UEFA nemzetközi szabályozásával.