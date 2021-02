Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13305d52-8ed4-4d93-b7c7-75701ec15a39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Siófoknál történt a baleset vasárnap.","shortLead":"Siófoknál történt a baleset vasárnap.","id":"20210216_balaton_jeg_beszakadt_emberek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13305d52-8ed4-4d93-b7c7-75701ec15a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba89ecf-fe21-4270-b925-2ddbb1dd81c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_balaton_jeg_beszakadt_emberek","timestamp":"2021. február. 16. 09:08","title":"Tömegek sétáltak a vékony balatoni jégen, amikor két ember alatt is beszakadt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a152ed0d-0843-4d2a-85a8-98c491e71c30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szupermasszív fekete lyukak a tudósok számára rendkívül izgalmas képződmények, ám ez nem jelenti azt, hogy a kisebbek ne keltenék fel az érdeklődésüket. Most például egy egész csoport ilyet találtak a Hubble űrteleszkóp segítségével.","shortLead":"A szupermasszív fekete lyukak a tudósok számára rendkívül izgalmas képződmények, ám ez nem jelenti azt, hogy a kisebbek...","id":"20210215_hubble_fekete_lyuk_urteleszkop_ngc_6397","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a152ed0d-0843-4d2a-85a8-98c491e71c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b73eb4-1e61-4316-8d00-572b940e5e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_hubble_fekete_lyuk_urteleszkop_ngc_6397","timestamp":"2021. február. 15. 14:03","title":"Egy átlagos fekete lyukat akartak tanulmányozni a tudósok, de sokkal érdekesebb dologra bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e509de-7635-417d-813d-b7ef20a8623b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A program korábban Magyarországon is sikeres volt, az elérhető bérletekre tízszeres volt a túljelentkezés.","shortLead":"A program korábban Magyarországon is sikeres volt, az elérhető bérletekre tízszeres volt a túljelentkezés.","id":"20210215_Interrail_vonatberlet_Europai_Unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57e509de-7635-417d-813d-b7ef20a8623b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e13141c-4c57-490b-be28-14e9afd0a7b8","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_Interrail_vonatberlet_Europai_Unio","timestamp":"2021. február. 15. 15:08","title":"Hatvanezer fiatal kaphat ingyenes vonatbérletet az Európai Uniótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d8d8fa-d713-4164-bb9d-07d54d7f8f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szemző Áron panaszt tett a rendőrségen a gyanúsítás miatt.","shortLead":"Szemző Áron panaszt tett a rendőrségen a gyanúsítás miatt.","id":"20210216_momentum_zebra_festes_rabositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45d8d8fa-d713-4164-bb9d-07d54d7f8f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d05ca81-4e1b-41b5-a357-88ee92f7665a","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_momentum_zebra_festes_rabositas","timestamp":"2021. február. 16. 16:15","title":"Rabosították a budakeszi iskolához zebrát festő momentumos képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec1fbe4-35b8-4af9-b4eb-c7a8fea0612c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A nigériai szakember saját országát is kemény feladat elé állítja a világjárvány.","shortLead":"A nigériai szakember saját országát is kemény feladat elé állítja a világjárvány.","id":"20210216_Uj_WTOfonok_A_gazdag_orszagok_is_veszitenek_ha_visszatartjak_a_vakcinakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eec1fbe4-35b8-4af9-b4eb-c7a8fea0612c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ab0d78-52c9-4b8f-accd-89cf34687390","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210216_Uj_WTOfonok_A_gazdag_orszagok_is_veszitenek_ha_visszatartjak_a_vakcinakat","timestamp":"2021. február. 16. 13:38","title":"Új WTO-főnök: A gazdag országok is veszítenek, ha visszatartják a vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31dcf03e-3562-4168-933e-f60b004b70fa","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Közel 100 000 álláskeresőt várnak a márciusban online megrendezésre kerülő HVG Állásbörzére, amelyen élőben lehet a virtuális standoknál pályázni, munkaadóként önéletrajzot gyűjteni, a jelöltekkel chatelni vagy online előadást tartani. A pandémiás helyzetre adott válasz népszerű álláskeresők és munkaadók körében is. A legnagyobb állásbörze-szervező több újítással is készül. A munkaadóknak még lehet standokat foglalni, álláskeresőként ajánlatos már most regisztrálni. ","shortLead":"Közel 100 000 álláskeresőt várnak a márciusban online megrendezésre kerülő HVG Állásbörzére, amelyen élőben lehet...","id":"20210216_Marciusban_ujra_jon_a_legnagyobb_online_allasborze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31dcf03e-3562-4168-933e-f60b004b70fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd78b58-970b-43f8-b534-84f8bb6d0162","keywords":null,"link":"/kkv/20210216_Marciusban_ujra_jon_a_legnagyobb_online_allasborze","timestamp":"2021. február. 16. 13:59","title":"Márciusban újra jön a legnagyobb online állásbörze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e95a52a-336f-4081-acc4-7e373d6d0ecc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem bírtak magukkal a lengyelek, miután végre kicsit kiszabadulhattak.","shortLead":"Nem bírtak magukkal a lengyelek, miután végre kicsit kiszabadulhattak.","id":"20210215_Verekedesekbe_torkollt_a_korlatozasok_enyhitese_Lengyelorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e95a52a-336f-4081-acc4-7e373d6d0ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b55594f-8462-478a-961e-151ebb614fc7","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Verekedesekbe_torkollt_a_korlatozasok_enyhitese_Lengyelorszagban","timestamp":"2021. február. 15. 09:24","title":"Verekedésekbe torkollt a korlátozások enyhítése Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74ac569-bdea-4a27-9edc-d79cb9824ed0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Összegyűjtöttük azokat a területeket, ahol a fenntarthatóság érdekében a környezetvédelemben áttörésre van szükség. Tervek már vannak, az idő azonban vészesen fogy.","shortLead":"Összegyűjtöttük azokat a területeket, ahol a fenntarthatóság érdekében a környezetvédelemben áttörésre van szükség...","id":"20210216_Harom_kor_a_Fold_korul__korkoros_kornyezetvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e74ac569-bdea-4a27-9edc-d79cb9824ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497e4ee4-3d3c-4159-b61c-37c6d0daf94d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210216_Harom_kor_a_Fold_korul__korkoros_kornyezetvedelem","timestamp":"2021. február. 16. 10:30","title":"Kevesebb elpocsékolt víz, kevesebb eldobott szatyor – pontos terv van a klímacélok teljesítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]