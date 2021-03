Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d702724b-86e0-42af-a9c2-f663054d424e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1981. március 23-tól 25-ig tartott Tatán, a Mező Imre KISZ Továbbképző Központban az első olyan magyarországi esemény, amikor a könnyűzenészek szervezett formában leültek tárgyalni a hatalom képviselőivel. ","shortLead":"1981. március 23-tól 25-ig tartott Tatán, a Mező Imre KISZ Továbbképző Központban az első olyan magyarországi esemény...","id":"20210323_tatai_rocktanacskozas_1981_40","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d702724b-86e0-42af-a9c2-f663054d424e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860dec04-b634-473d-833d-b423ff672d7a","keywords":null,"link":"/kultura/20210323_tatai_rocktanacskozas_1981_40","timestamp":"2021. március. 23. 17:15","title":"„Mi a francnak olyan neveket adni együtteseknek, hogy Orgazmus?” – 40 éve volt a tatai rocktanácskozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e8951e-7fa9-4f5c-ade4-7500ca211340","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hollandiai Tilburgban a Tesla Model X és S típusokat szerelték össze.","shortLead":"A hollandiai Tilburgban a Tesla Model X és S típusokat szerelték össze.","id":"20210323_Leepiti_elso_europai_uzemet_a_Tesla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55e8951e-7fa9-4f5c-ade4-7500ca211340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5419c47-bd2f-48b3-a1d4-d3cc0bdde5ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_Leepiti_elso_europai_uzemet_a_Tesla","timestamp":"2021. március. 23. 09:41","title":"Leépíti első európai üzemét a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Március 5-től ismét szünetelnek a halasztható műtétek a koronavírus-járvány újabb fellángolása miatt. Így az őszi és tavaszi hullám között csupán egy hónap jutott az egynapos, könnyebb műtétek elvégzésére. Bár ezekre a műtétekre nem közvetlen életveszélyben van szükség, így is az életminőséget nagy mértékben meghatározó beavatkozásokról van szó, amelyek elmaradása hátrányos helyzetet teremt a páciensek számára. A Bank360 megvizsgálta, milyen lehetőségek vannak az állami rendszer helyett igénybe vehető magánegészségügyi beavatkozások finanszírozására.","shortLead":"Március 5-től ismét szünetelnek a halasztható műtétek a koronavírus-járvány újabb fellángolása miatt. Így az őszi és...","id":"20210324_varolista_mutet_maganbiztositas_hitel_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bcd3db5-cd49-49a5-a0e4-ea5587eca3f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_varolista_mutet_maganbiztositas_hitel_bank360","timestamp":"2021. március. 24. 10:38","title":"Elszálltak a várólisták az állami egészségügyben: hitel, magánbiztosítás lehet a megoldás, ha mégis akarunk műtetni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A építőiparban a legelterjedtebb a feketefoglalkoztatás, de az éttermi dolgozók ötödét sem jelentették be.","shortLead":"A építőiparban a legelterjedtebb a feketefoglalkoztatás, de az éttermi dolgozók ötödét sem jelentették be.","id":"20210323_feketen_foglalkoztatottak_epitoipar_etterem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d3e70d-ae1c-423a-a184-56be41930fcc","keywords":null,"link":"/kkv/20210323_feketen_foglalkoztatottak_epitoipar_etterem","timestamp":"2021. március. 23. 08:32","title":"A feketén foglalkoztatottak majdnem fele építőipari dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a08df0f-c792-42c2-a91a-b7b0b2c1f243","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az argentin zeneszerző, Astor Piazzolla születésének centenáriumára kiadott lemezek között Lucienne Renaudin Varyé egészen különleges, trombitahangon szól rajta a bandoneón. \r

\r

","shortLead":"Az argentin zeneszerző, Astor Piazzolla születésének centenáriumára kiadott lemezek között Lucienne Renaudin Varyé...","id":"202111_cd__vilagpolgar_vilagtango_lucienne_renaudin_vary_piazzolla_stories","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a08df0f-c792-42c2-a91a-b7b0b2c1f243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcf78a7-4cb9-43e8-ad04-0b7192950056","keywords":null,"link":"/360/202111_cd__vilagpolgar_vilagtango_lucienne_renaudin_vary_piazzolla_stories","timestamp":"2021. március. 24. 14:30","title":"Piazzolla 100 - Elállítja a lélegzetet az ifjú francia trombitás virtuozitása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430577dd-ea83-4884-9497-73d5f9bfba7f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség nem akadályozta meg az akciót, a kerület polgármestere pedig nem engedte lemosni a felfestéseket.","shortLead":"A rendőrség nem akadályozta meg az akciót, a kerület polgármestere pedig nem engedte lemosni a felfestéseket.","id":"20210323_Kereszt_Praga_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=430577dd-ea83-4884-9497-73d5f9bfba7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588a430f-16f9-4f87-87e4-9b42fd283713","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_Kereszt_Praga_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 23. 16:54","title":"Közel 25 ezer keresztet festettek Prága főterére a koronavírus-járványban elhunytak emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a6dd82-e53c-4a4e-9845-8227edd2a8ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerződés alapján valószínűsíthető, hogy a védőeszközöket már ki is osztották.","shortLead":"A szerződés alapján valószínűsíthető, hogy a védőeszközöket már ki is osztották.","id":"20210324_Unio_Rapex_riasztas_maszk_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97a6dd82-e53c-4a4e-9845-8227edd2a8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b267d2-8a84-4bb6-a731-f7a68cdc2e8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_Unio_Rapex_riasztas_maszk_magyar_kormany","timestamp":"2021. március. 24. 21:16","title":"Uniós riasztást adtak ki a maszktípusra, amiből a magyar kormány több millió darabot rendelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szexbotrányba belebukott fideszes politikus ellen állítása szerint nem folyik semmilyen eljárás, és úgy véli, mostantól minden tekintetben magánszemély, ezért elvárja a magánéletének tiszteletben tartását.","shortLead":"A szexbotrányba belebukott fideszes politikus ellen állítása szerint nem folyik semmilyen eljárás, és úgy véli...","id":"20210324_Szajer_A_Covid19_korlatozasok_megszegese_miatt_250_eurot_fizettem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24fa569-0468-47fa-acb0-c358ff83fe61","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Szajer_A_Covid19_korlatozasok_megszegese_miatt_250_eurot_fizettem","timestamp":"2021. március. 24. 21:41","title":"Szájer: A Covid-19 korlátozások megszegése miatt 250 eurót fizettem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]