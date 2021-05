Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Microsoft-ügyekben jártas portál szerint nem 2021 lesz a Windows 10X bemutatkozó éve – sőt, az is lehet, hogy az operációs rendszer új verziója az eredetileg tervezett formában soha nem kerül a felhasználók elé.","shortLead":"Egy Microsoft-ügyekben jártas portál szerint nem 2021 lesz a Windows 10X bemutatkozó éve – sőt, az is lehet...","id":"20210510_microsoft_windows_10x_operacios_rendszer_fejlesztes_felfuggesztese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff619b9-4660-4c1a-9e2e-67f0f0d251cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_microsoft_windows_10x_operacios_rendszer_fejlesztes_felfuggesztese","timestamp":"2021. május. 10. 09:03","title":"Ez a Windows-verzió gyenge gépen is jól fut – de lehet, hogy már sosem kapjuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f29fbfe-8796-4250-bc0c-da208220cc09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK miniszterelnök-jelöltje állítja, országjárása során nem fertőzött meg senkit, mert a szabályokat mindig betartotta. Ha neki kellett volna kezelnie a járványt, kontaktkutatást végzett volna, tömeges teszteléssel, százszázalékos táppénzzel.","shortLead":"A DK miniszterelnök-jelöltje állítja, országjárása során nem fertőzött meg senkit, mert a szabályokat mindig...","id":"20210510_dobrev_klara_interju_dk_valasztas_2022","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f29fbfe-8796-4250-bc0c-da208220cc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4b6a9b-86c4-4a4e-9dcc-b3e440c01399","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_dobrev_klara_interju_dk_valasztas_2022","timestamp":"2021. május. 10. 09:09","title":"Dobrev Klára: Magyarországon ma egy macsó, hímsoviniszta vezetés uralkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820815ae-f16f-4e67-b26f-b250f792d64e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Oroszország egykor volt legnagyobb oligarchája jelenleg Londonban él, és az orosz titkosszolgálatok európai akcióiról gyűjt adatokat. Feltárta, hogy az egyes országok hatalmon lévő politikusai hogyan képviselik Moszkva érdekeit. Erről most beszámolt az EP-nek.","shortLead":"Oroszország egykor volt legnagyobb oligarchája jelenleg Londonban él, és az orosz titkosszolgálatok európai akcióiról...","id":"20210510_Hodorkovszkij_Putyinnak_vannak_forrasai_Merkel_belso_koreibol_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=820815ae-f16f-4e67-b26f-b250f792d64e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce485b8d-9123-4b5b-9f50-dcce1ab5980e","keywords":null,"link":"/eurologus/20210510_Hodorkovszkij_Putyinnak_vannak_forrasai_Merkel_belso_koreibol_is","timestamp":"2021. május. 10. 15:56","title":"Hodorkovszkij: Putyinnak vannak forrásai Merkel belső köreiben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Hosszabbításban nyerte meg a Siófok az Európa-liga elődöntőjét, folytatás a döntőben vasárnap este 6-től.","shortLead":"Hosszabbításban nyerte meg a Siófok az Európa-liga elődöntőjét, folytatás a döntőben vasárnap este 6-től.","id":"20210508_siofok_kezilabda_europaliga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5851280a-a6d6-4881-8c10-f4a50bd4e499","keywords":null,"link":"/sport/20210508_siofok_kezilabda_europaliga","timestamp":"2021. május. 08. 20:28","title":"Bejutott a Siófok a kézilabda Európa-liga döntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b10737-aa0a-4070-b288-f9076df1ce6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült az önéletrajzi ihletésű film. ","shortLead":"Elkészült az önéletrajzi ihletésű film. ","id":"20210510_Mosolyka_film_Hozleiter_Fanny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45b10737-aa0a-4070-b288-f9076df1ce6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a9d4d47-d15e-4452-8833-61c04999c4ec","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Mosolyka_film_Hozleiter_Fanny","timestamp":"2021. május. 10. 13:41","title":"Csuja Imrével, Udvaros Dorottyával és Mácsai Pállal jön a Mosolyka-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"825d9d8a-4be9-45e0-b174-638b166181ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","id":"20210509_pfizer_astrazeneca_elso_dozis_mennyire_ved_bill_gates_valas_e171_karos_rakkelto_messenger_uj_funkciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=825d9d8a-4be9-45e0-b174-638b166181ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224c876c-cea4-48bb-b0ac-8ddef92c6b1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210509_pfizer_astrazeneca_elso_dozis_mennyire_ved_bill_gates_valas_e171_karos_rakkelto_messenger_uj_funkciok","timestamp":"2021. május. 09. 12:00","title":"Ez történt: Kiderült, valójában mennyire véd az első dózis Pfizer és AstraZeneca oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af00e871-5536-4c93-a093-2ec96fb59488","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Egy jemeni aktivista állítására hivatkozva egy blog azt írta, megkínoztak és meggyilkoltak Jemenben egy magyar férfit. Ezt egyelőre hivatalosan senki sem erősítette meg. A jemeniek egy képet is közöltek egy férfiról, akiről viszont kiderült, hogy 2019-ben -–neve felvállalása nélkül – nyilatkozott a Népszavának és azt állította, hogy három évet ült jemeni fogságban, ahol kínozták is – de erről semmit sem tudott a külügy. Az elrablásról és meggyilkolásról szóló történetet ezért is érdemes fenntartásokkal kezelni, amíg nem érkezik hivatalos megerősítés vagy bizonyíték. ","shortLead":"Egy jemeni aktivista állítására hivatkozva egy blog azt írta, megkínoztak és meggyilkoltak Jemenben egy magyar férfit...","id":"20210510_Egy_Jemenben_allitolag_elrabolt_es_megolt_magyarrol_adott_hirt_egy_blogger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af00e871-5536-4c93-a093-2ec96fb59488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e1cedf6-7e61-4baa-92c4-f307475e9d3c","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Egy_Jemenben_allitolag_elrabolt_es_megolt_magyarrol_adott_hirt_egy_blogger","timestamp":"2021. május. 10. 16:33","title":"Egy Jemenben állítólag elrabolt és megölt magyarról adott hírt egy blog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Az indiai „kettős mutáns” első ránézésre veszélyesnek tűnik, ráadásul már hetek óta jelen van Európában. Egyelőre viszont nem tudunk eleget ahhoz, hogy megjósolható legyen, mekkora kockázattal fenyeget. ","shortLead":"Az indiai „kettős mutáns” első ránézésre veszélyesnek tűnik, ráadásul már hetek óta jelen van Európában. Egyelőre...","id":"20210510_indiai_mutans_brit_mutans_covid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dded205-6ad5-49f6-86b8-e89af9cd2854","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_indiai_mutans_brit_mutans_covid","timestamp":"2021. május. 10. 15:12","title":"Nagy bajt csak akkor okozna nálunk az indiai vírusmutáns, ha kiszorítaná a brit variánst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]