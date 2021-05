Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Japán Űrkutatási Hivatal, a JAXA egy különlegesebb Hold-misszióra készül 2022-ben.","shortLead":"A Japán Űrkutatási Hivatal, a JAXA egy különlegesebb Hold-misszióra készül 2022-ben.","id":"20210528_robot_hold_jaxa_urkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15bc8bd-c6c9-486f-90b5-4297efc176c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_robot_hold_jaxa_urkutatas","timestamp":"2021. május. 28. 08:33","title":"Alakváltó robotot küldenek a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0596bb97-87d0-4fea-81da-fd8a10ce6c46","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 99 éves korában elhunyt Fülöp herceg már rég megírta végrendeletét, ezért az az unokája is kaphat a körülbelül 30 millió fontos örökségből, aki elhagyta az angol királyi családot, és egy interjúban rasszizmussal vádolta meg azt.

","shortLead":"A 99 éves korában elhunyt Fülöp herceg már rég megírta végrendeletét, ezért az az unokája is kaphat a körülbelül 30...","id":"20210528_Harry_herceg_is_kaphat_nagyapja_oroksegebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0596bb97-87d0-4fea-81da-fd8a10ce6c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac70519-802e-451f-902c-913ba950bfca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_Harry_herceg_is_kaphat_nagyapja_oroksegebol","timestamp":"2021. május. 28. 18:30","title":"Harry herceg is kaphat nagyapja örökségéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91159af7-6ebc-4c0d-960b-d32f1df3a2b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bérből és fizetésből élőket, így őt is megviselte a járvány - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Kijelentése miatt össztüzet zúdított rá az ellenzék Jakab Pétertől Dobrev Klárán át Szél Bernadettig. Védelmébe vette viszont a fideszes Kocsis Máté.","shortLead":"A bérből és fizetésből élőket, így őt is megviselte a járvány - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban...","id":"20210528_Kikezdte_az_ellenzek_a_magat_berbol_es_fizetesbol_elokent_meghatarozo_Orbant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91159af7-6ebc-4c0d-960b-d32f1df3a2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cc6d3a-3c19-43d8-b1d7-dac0fa64f119","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_Kikezdte_az_ellenzek_a_magat_berbol_es_fizetesbol_elokent_meghatarozo_Orbant","timestamp":"2021. május. 28. 17:41","title":"Kikezdte az ellenzék a magát bérből és fizetésből élőként meghatározó Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség már ajánlotta, az Európai Bizottság azonban még nem járult hozzá a gyerekek beoltásához.","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség már ajánlotta, az Európai Bizottság azonban még nem járult hozzá a gyerekek beoltásához.","id":"20210529_koronavirus_jarvany_vakcina_vedooltas_serdulok_romania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75316f17-1fc1-46cf-88b3-5b5e71b3ea15","keywords":null,"link":"/elet/20210529_koronavirus_jarvany_vakcina_vedooltas_serdulok_romania","timestamp":"2021. május. 29. 13:13","title":"Már a 12-15 éveseket is oltják Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2fb6b7-2538-496d-a27d-f0e19c7603f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motorkerékpár egy erőteljesen módosított 1952-es Harley.","shortLead":"A motorkerékpár egy erőteljesen módosított 1952-es Harley.","id":"20210529_Elado_az_Szelid_Motorosok_amerikai_zaszlos_Harelyje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af2fb6b7-2538-496d-a27d-f0e19c7603f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ec4769-62fb-49f3-a5e0-be52d67649e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Elado_az_Szelid_Motorosok_amerikai_zaszlos_Harelyje","timestamp":"2021. május. 29. 08:45","title":"Eladó az Szelíd motorosok amerikai zászlós Harley-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca83bdeb-cd40-4461-ab6e-15a9f3d23086","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyház által fenntartott létesítményben őslakosok gyerekei éltek. A gyerekek elhunytát az iskola nem dokumentálta.","shortLead":"A katolikus egyház által fenntartott létesítményben őslakosok gyerekei éltek. A gyerekek elhunytát az iskola nem...","id":"20210528_kamloops_kanada_oslakos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca83bdeb-cd40-4461-ab6e-15a9f3d23086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f31e124-de50-4ed0-be18-da0c836caee4","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_kamloops_kanada_oslakos","timestamp":"2021. május. 28. 21:55","title":"Több mint kétszáz gyerek maradványait találták meg Kanadában egy egykori bentlakásos iskolánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952beaa3-bc3a-4e4e-9c8f-fc5fac9cfffc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tüneteink hátterében néha több generáción átívelő, feldolgozatlan veszteségek, esetleg családi titkok, hazugságok állhatnak.



","shortLead":"Tüneteink hátterében néha több generáción átívelő, feldolgozatlan veszteségek, esetleg családi titkok, hazugságok...","id":"20210528_Fedezzuk_fel_az_oroksegunket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=952beaa3-bc3a-4e4e-9c8f-fc5fac9cfffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1242dd-70b8-441d-8318-95a70ddfb2b9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210528_Fedezzuk_fel_az_oroksegunket","timestamp":"2021. május. 28. 11:30","title":"Fedezzük fel az örökségünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08609ebe-1d07-4681-862f-b9f1f16f1168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Satya Nadella megfogalmazása szerint a felhasználók egy következő generációs Windowst kapnak ősszel.","shortLead":"Satya Nadella megfogalmazása szerint a felhasználók egy következő generációs Windowst kapnak ősszel.","id":"20210528_microsoft_windows_10_frissites_satya_nadella","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08609ebe-1d07-4681-862f-b9f1f16f1168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6157cecd-bb35-412b-a9bc-700af40d76a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_microsoft_windows_10_frissites_satya_nadella","timestamp":"2021. május. 28. 10:33","title":"Microsoft-vezérigazgató: Az elmúlt évtized legjelentősebb Windows-frissítése érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]