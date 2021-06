Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"34b08a16-ae76-4e9f-9373-1ae8faad654b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár napja erőteljesen azt kommunikálja a kormány, hogy még nincs miről vitázni, ehhez képest azért a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról hamarosan szavaz az Országgyűlés.","shortLead":"Pár napja erőteljesen azt kommunikálja a kormány, hogy még nincs miről vitázni, ehhez képest azért a Fudan Hungary...","id":"20210606_Gulyas_A_kormany_tamogatja_hogy_legyen_nepszavazas_a_Fudan_Egyetemrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34b08a16-ae76-4e9f-9373-1ae8faad654b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f24b9d-d1a8-42e5-b038-0d14fdbf8cc8","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Gulyas_A_kormany_tamogatja_hogy_legyen_nepszavazas_a_Fudan_Egyetemrol","timestamp":"2021. június. 06. 18:32","title":"Gulyás: A kormány támogatja, hogy legyen népszavazás a Fudan Egyetemről, de csak 2023-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323086ab-89ae-4ca8-8b5c-474801681443","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Békés együttélést és toleranciát szorgalmaznak a muszlim jogvédők, és kérik a hatóságokat, vegyék elejét az esetleges iszlamofób támadásoknak. ","shortLead":"Békés együttélést és toleranciát szorgalmaznak a muszlim jogvédők, és kérik a hatóságokat, vegyék elejét az esetleges...","id":"20210606_iszlam_terrorista_kecskemet_TEK_magyar_iszlam_jogvedo_egyesulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=323086ab-89ae-4ca8-8b5c-474801681443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a961bf-4994-4fb0-b4bd-9c4eb1da3005","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_iszlam_terrorista_kecskemet_TEK_magyar_iszlam_jogvedo_egyesulet","timestamp":"2021. június. 06. 18:40","title":"Iszlámellenes támadásoktól óv a kecskeméti akció után a Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b67a2b-84bf-4a27-9521-889fed081dd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem 4 millió ember megkapta a második oltását is.","shortLead":"Majdnem 4 millió ember megkapta a második oltását is.","id":"20210606_137_az_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_12_koronavirusos_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29b67a2b-84bf-4a27-9521-889fed081dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c623f813-91db-4cde-a9f0-eeb3563fb245","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_137_az_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_12_koronavirusos_beteg","timestamp":"2021. június. 06. 08:34","title":"137 új fertőzöttet találtak, elhunyt 12 koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93bad42-bb87-43ff-ac6b-1d520121842a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rombolóbomba a híd felújítása során került elő.","shortLead":"A rombolóbomba a híd felújítása során került elő.","id":"20210607_100_kilos_szovjet_bombat_emeltek_ki_a_Lanchidnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e93bad42-bb87-43ff-ac6b-1d520121842a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fab8f1-9189-4e1e-beb7-7c5456fe3df9","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_100_kilos_szovjet_bombat_emeltek_ki_a_Lanchidnal","timestamp":"2021. június. 07. 07:02","title":"100 kilós szovjet bombát emeltek ki a Lánchídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6662dc0f-65d0-434f-862c-9d8690e75e62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210606_Mar_olyan_orszag_is_van_ahol_hivatalos_fizetoeszkoz_lesz_a_kriptovaluta_bitcoin_el_salvador","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6662dc0f-65d0-434f-862c-9d8690e75e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a0a7d7-43d0-4326-a201-b52987ced34a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Mar_olyan_orszag_is_van_ahol_hivatalos_fizetoeszkoz_lesz_a_kriptovaluta_bitcoin_el_salvador","timestamp":"2021. június. 06. 17:10","title":"Dollárral vagy Bitcoinnal parancsol? - már olyan ország is van, ahol kriptovalutával lehet majd fizetni a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d31d1c-55be-4ca0-b1bc-71bb18ed1574","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg nem hagyományosan királyi keresztnevet kap majd az érkező kislány. ","shortLead":"Valószínűleg nem hagyományosan királyi keresztnevet kap majd az érkező kislány. ","id":"20210606_Kiszivargott_hogyan_neveznek_Harry_es_Meghan_masodik_gyermeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45d31d1c-55be-4ca0-b1bc-71bb18ed1574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b452fb9-20e3-44dc-bb1f-4dde84921161","keywords":null,"link":"/elet/20210606_Kiszivargott_hogyan_neveznek_Harry_es_Meghan_masodik_gyermeket","timestamp":"2021. június. 06. 12:03","title":"Kiszivárgott, hogyan neveznék Harry és Meghan második gyermekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400aa231-a7ae-48ae-8ee6-39d19c20d708","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford izgalmas kisautóinak motorjában találtak még némi extra teljesítményt. ","shortLead":"A Ford izgalmas kisautóinak motorjában találtak még némi extra teljesítményt. ","id":"20210607_260_loeros_lett_a_ford_fiesta_st_es_puma_st","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=400aa231-a7ae-48ae-8ee6-39d19c20d708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0150311-d7e0-4402-a145-9e3f5106447f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_260_loeros_lett_a_ford_fiesta_st_es_puma_st","timestamp":"2021. június. 07. 11:21","title":"260 lóerős lett a Ford Fiesta ST és Puma ST","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d191333-c5a1-43d8-a938-9c30f4b3d3f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök szerint a kormány kommunikációja erőszakot is szülhet. ","shortLead":"A volt miniszterelnök szerint a kormány kommunikációja erőszakot is szülhet. ","id":"20210607_gyurcsany_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d191333-c5a1-43d8-a938-9c30f4b3d3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f758b400-0e95-477a-8971-9ab2213d2ca0","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_gyurcsany_parlament","timestamp":"2021. június. 07. 15:13","title":"„Hideg polgárháború” kirobbantásától óvta a Fideszt a parlamentben Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]