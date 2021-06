Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f55f7317-e1cc-4d2e-a6c2-cbb4e41a4049","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Délután háromkor kezdődik az Európa-bajnokság második mérkőzése, az A csoport két csapata, Wales és Svájc csap össze Bakuban. Mutatjuk a kezdőcsapatokat.","shortLead":"Délután háromkor kezdődik az Európa-bajnokság második mérkőzése, az A csoport két csapata, Wales és Svájc csap össze...","id":"20210612_Wales_Svajc_kezdok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f55f7317-e1cc-4d2e-a6c2-cbb4e41a4049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73d07ca-ddd1-4cda-bb6f-3910e684bfef","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Wales_Svajc_kezdok","timestamp":"2021. június. 12. 14:11","title":"Bale és Xhaka is a kezdőben – itt vannak a Wales – Svájc meccs kezdőcsapatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2583ba1-0cba-4bfc-96ae-31f6f9f59fc9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég egy kis optikai tuninggal próbálja megfogni az amerikai vevőket. ","shortLead":"A német cég egy kis optikai tuninggal próbálja megfogni az amerikai vevőket. ","id":"20210613_A_Volkswagen_legmenobb_szedanja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2583ba1-0cba-4bfc-96ae-31f6f9f59fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f3afb7-6505-482d-98f6-356e59cb60c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_A_Volkswagen_legmenobb_szedanja","timestamp":"2021. június. 13. 09:19","title":"Alapból is látványos a Volkswagen Arteon és itt sikerült egyedivé is tenni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d57cc6-07a7-4a8d-8096-ccafcae680c9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anglia 1-0-ra legyőzte Horvátországot az Európa-bajnokságon, ezzel először tudott nyitómeccset nyerni a tornák történetében. Jude Bellinghamnek köszönhetően egy korrekord is megdőlt.","shortLead":"Anglia 1-0-ra legyőzte Horvátországot az Európa-bajnokságon, ezzel először tudott nyitómeccset nyerni a tornák...","id":"20210613_Anglia_tortenelmi_gyozelmet_aratott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d57cc6-07a7-4a8d-8096-ccafcae680c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89b253d-bda0-485f-81e3-33927afb502f","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Anglia_tortenelmi_gyozelmet_aratott","timestamp":"2021. június. 13. 17:16","title":"Anglia történelmi győzelmet aratott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b166ee-31f7-4690-a50b-74083ba0c500","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyfelől jó hír, hogy a Samsung és a Google együttműködése érezteti hatását a dél-koreai gyártó okosóráin, az viszont már kevésbé kedvező, hogy valamit kénytelenek lesznek majd mellőzni az új okosórák tulajdonosai.","shortLead":"Egyfelől jó hír, hogy a Samsung és a Google együttműködése érezteti hatását a dél-koreai gyártó okosóráin, az viszont...","id":"20210612_samsung_galaxy_watch_4_okosora_melle_tolto_dobozban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47b166ee-31f7-4690-a50b-74083ba0c500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced71d10-f0f5-41d7-a053-2142fc868211","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_samsung_galaxy_watch_4_okosora_melle_tolto_dobozban","timestamp":"2021. június. 12. 14:03","title":"Kaptunk egy jó és egy rossz hírt a Samsung új óráiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ee3481-680d-493e-b12d-fb5683578b7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb laborvizsgálatra van hozzá szükség, de nem lehetetlen. A legbiztosabb mégis az oltás. \r

","shortLead":"Újabb laborvizsgálatra van hozzá szükség, de nem lehetetlen. A legbiztosabb mégis az oltás. \r

","id":"20210612_hosszabbitas_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8ee3481-680d-493e-b12d-fb5683578b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7581e8-da54-4262-be2f-0872d0b37138","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_hosszabbitas_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. június. 12. 13:21","title":"Kiderült, hogyan lehet meghosszabbítani a lejárt védettségi igazolványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df526035-c5ee-4e57-ac40-93450ed3d1fd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Régen kinőtte már a nevében jelzett időkeretet, és ötven helyszínen zajló háromnapos fesztiválként várja a látogatókat az idei, sorrendben ötödik Műtárgyak Éjszakája.","shortLead":"Régen kinőtte már a nevében jelzett időkeretet, és ötven helyszínen zajló háromnapos fesztiválként várja a látogatókat...","id":"202123_fesztival__muhelytitkok_mutargyak_ejszakaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df526035-c5ee-4e57-ac40-93450ed3d1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4614af6-993d-4cd5-88ca-15be8137865b","keywords":null,"link":"/360/202123_fesztival__muhelytitkok_mutargyak_ejszakaja","timestamp":"2021. június. 13. 08:30","title":"Érdekli, hogyan restaurálják Munkácsy műveit? A Műtárgyak Éjszakáján megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd8a730-adf6-4378-96e5-781d9029a02a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatottat vezető szövetségi kapitány úgy véli, hogy az RB Leipzig kapusa ugyanazt a szintet képviseli, mint Manuel Neuer, a német válogatott és a Bayern München kapusa. ","shortLead":"A magyar válogatottat vezető szövetségi kapitány úgy véli, hogy az RB Leipzig kapusa ugyanazt a szintet képviseli, mint...","id":"20210612_Rossi_Gulacsi_Neuer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd8a730-adf6-4378-96e5-781d9029a02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b0fabf-f051-4522-a5ed-47f806a6574c","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Rossi_Gulacsi_Neuer","timestamp":"2021. június. 12. 10:30","title":"Rossi szerint Gulácsi Neuer szintjén van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93ca603-7479-427d-a020-7716a2169571","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Minden korábbinál keményebben lép fel Vlagyimir Putyin orosz elnök rendszere azok ellen, akik nem követik szolgaian a Kreml politikáját. Oroszországban ugyanis szeptemberben parlamenti választást rendeznek, és az államfő népszerűsége folyamatosan csökken.","shortLead":"Minden korábbinál keményebben lép fel Vlagyimir Putyin orosz elnök rendszere azok ellen, akik nem követik szolgaian...","id":"202123__bevadult_akreml__illiberalis_valasztas__barati_szivesseg__fortelyos_felelemkeltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e93ca603-7479-427d-a020-7716a2169571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583db85b-6436-41cf-bc2c-5d2168bd117c","keywords":null,"link":"/360/202123__bevadult_akreml__illiberalis_valasztas__barati_szivesseg__fortelyos_felelemkeltes","timestamp":"2021. június. 13. 13:30","title":"Putyin mindenkit eltakarít, hogy csak az álellenzéke maradjon a porondon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]