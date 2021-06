Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A világelső Novak Djokovic nyerte meg a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenyét, mivel a vasárnapi döntőben kétszettes hátrányból fordítva, öt játszmában legyőzte a görög Sztefanosz Cicipaszt.

A világelső Novak Djokovic nyerte meg a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenyét, mivel a vasárnapi döntőben kétszettes hátrányból fordítva, öt játszmában legyőzte a görög Sztefanosz Cicipaszt. Grand Slam-trófeájáért A család megvette a jegyet, a zenekar pedig szerette volna, ha kapnak valamit a pénzükért. Noha úgy tűnhet, a kormány a budapesti tüntetés hatására mintha hátrébb lépett volna a Fudan-beruházástól, a kormánypárti többség a parlamentben megszavazta a "lex Fudant", amely a kínai egyetem budapesti kampuszának előkészítését jelenti. 