Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"71d9de69-9327-43c3-8005-45b87c5d1f63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"10 Nap Strand fesztivál néven két részletben lesz rendezvény Zamárdi helyett Balatonvilágoson. ","shortLead":"10 Nap Strand fesztivál néven két részletben lesz rendezvény Zamárdi helyett Balatonvilágoson. ","id":"20210604_Uj_helyszinen_rendezik_meg_iden_a_Strand_fesztivalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71d9de69-9327-43c3-8005-45b87c5d1f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a5cc98-c693-4136-bbb4-625f866a95d8","keywords":null,"link":"/elet/20210604_Uj_helyszinen_rendezik_meg_iden_a_Strand_fesztivalt","timestamp":"2021. június. 04. 15:39","title":"Új helyszínen és kicsit másként rendezik meg az idei Strand fesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd3754a-3fdd-4574-9a2b-80f91eb56dd1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210603_Marabu_Feknyuz_Oszod_2006","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fd3754a-3fdd-4574-9a2b-80f91eb56dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a785e13-b087-4bd5-9c2c-ddbf58d575e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Marabu_Feknyuz_Oszod_2006","timestamp":"2021. június. 03. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Őszöd 2006","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"2021 áprilisában 107,6 milliárd forintot helyeztek ki a hazai bankok, így a lakáshitel folyósítás ismét rekordmagas értéket ért el, már második hónapja alakul rendkívül 100 milliárd forint felett a folyósítás. A használt lakást vásárlók mellett egyre többen veszik fel lakásfelújítás céljára a jelzáloghiteleket.","shortLead":"2021 áprilisában 107,6 milliárd forintot helyeztek ki a hazai bankok, így a lakáshitel folyósítás ismét rekordmagas...","id":"20210604_lakashitel_mnb_aprilis_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e692675-6aad-4cfe-a612-342687c44d1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210604_lakashitel_mnb_aprilis_bank360","timestamp":"2021. június. 04. 09:39","title":"Megrohanták a bankokat a lakáshitelekért a magyarok, miközben vége lehet a kamatok csökkenésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6892bffe-5cd7-49b8-b2ad-817a22598354","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm a nyáron leplezheti le a Snapdragon 888 Plus processzorát, amely minden korábbinál gyorsabb adatátvitelt produkálhat, valamint egy még be sem mutatott grafikus processzort is tartalmazhat.","shortLead":"A Qualcomm a nyáron leplezheti le a Snapdragon 888 Plus processzorát, amely minden korábbinál gyorsabb adatátvitelt...","id":"20210604_qualcomm_snapdragon_888_plus_mobilos_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6892bffe-5cd7-49b8-b2ad-817a22598354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8745c2b-78c5-4244-89e0-e75628e0eeaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210604_qualcomm_snapdragon_888_plus_mobilos_processzor","timestamp":"2021. június. 04. 14:03","title":"Már készül a Qualcomm újabb processzora, ez kerülhet az új csúcsmobilokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c9f61c-ab24-4717-a19b-2c3553a651e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teszteket végző laborok figyelmetlensége miatt akár mást is elküldhetünk ellenőriztetni, van-e ellenanyag a szervezetünkben.","shortLead":"A teszteket végző laborok figyelmetlensége miatt akár mást is elküldhetünk ellenőriztetni, van-e ellenanyag...","id":"20210603_vedettsegi_igazolvany_kiskapu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76c9f61c-ab24-4717-a19b-2c3553a651e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4cc1f7-adfb-4342-819d-25ceac9cd117","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_vedettsegi_igazolvany_kiskapu","timestamp":"2021. június. 03. 20:16","title":"RTL: Oltás és fertőzés nélkül is lehet védettségi igazolványt szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd9735d-622d-4ca1-87d5-7ce1741d2f84","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Csalódást keltő számok érkeztek a magyar kiskereskedelemről. Az egy évvel korábbihoz viszonyítva – amikor épp komoly lezárások voltak – óriási növekedést mértek, de ennél fontosabb, hogy az idén márciusihoz képest visszaesett a forgalom. Úgy tűnik, hiába volt gyors az újranyitás, sokan nem mertek még költekezni.","shortLead":"Csalódást keltő számok érkeztek a magyar kiskereskedelemről. Az egy évvel korábbihoz viszonyítva – amikor épp komoly...","id":"20210604_ksh_kiskereskedelem_vasarlas_boltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dd9735d-622d-4ca1-87d5-7ce1741d2f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4673e99-a768-46d4-98bc-1a6e6171c2a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210604_ksh_kiskereskedelem_vasarlas_boltok","timestamp":"2021. június. 04. 10:17","title":"Hiába az újranyitás, rossz hónapjuk volt a magyar boltoknak áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A rendelet szerint amerikai vállalatok nem fektethetnek be a szóban forgó cégekbe, nem kereskedhetnek értékpapírjaikkal.","shortLead":"A rendelet szerint amerikai vállalatok nem fektethetnek be a szóban forgó cégekbe, nem kereskedhetnek értékpapírjaikkal.","id":"20210604_biden_buntetointezkedes_kinai_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16583908-edc8-4565-be73-8738a7d1c69e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210604_biden_buntetointezkedes_kinai_ceg","timestamp":"2021. június. 04. 06:01","title":"Biden büntetőintézkedéseket hozott 59 kínai cég ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9ef0ba-9951-4596-966b-0c3ec1a03ece","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Feltűnt a színen az M4 valaha készült leggyorsabb, bár közutakon nem vezethető változata.","shortLead":"Feltűnt a színen az M4 valaha készült leggyorsabb, bár közutakon nem vezethető változata.","id":"20210603_590_loerovel_erkezett_meg_az_uj_bmw_m4_gt3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad9ef0ba-9951-4596-966b-0c3ec1a03ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89a8d65-3909-4c28-8ca1-70fe9421d43b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210603_590_loerovel_erkezett_meg_az_uj_bmw_m4_gt3","timestamp":"2021. június. 03. 07:59","title":"590 lóerővel érkezett meg az új BMW M4 GT3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]