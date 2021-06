Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egy hónappal ezelőtt eredmény nélkül zárult az uniós agrárminiszterek tárgyalása, nem sikerült megállapodniuk a következő hétéves költségvetés agrárfejezetéről az Európai Parlamenttel. Pénteken azonban már körvonalazódott az alku, amelyet hétfőn hivatalosan is megerősítettek.","shortLead":"Egy hónappal ezelőtt eredmény nélkül zárult az uniós agrárminiszterek tárgyalása, nem sikerült megállapodniuk...","id":"20210628_Megszuletett_az_unios_agrarmegallapodas__a_zoldek_elegedetlenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96835a24-37d8-42a8-9a93-cb4daa5fc8ea","keywords":null,"link":"/eurologus/20210628_Megszuletett_az_unios_agrarmegallapodas__a_zoldek_elegedetlenek","timestamp":"2021. június. 28. 18:25","title":"Megszületett az uniós agrármegállapodás – a magyar kormány elégedett, a zöldek elégedetlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0378da5b-acde-4583-bced-fdea2dbd9e7a","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Karnevál címmel jelent meg a Bëlga új lemeze, amelynek közérzet-dalaiban a lakógyűlések abszurdjától a pecás életérzésen át a szuperhősök bánatáig számos témát megénekelnek. De hová tűnt a direkt politika, és miért maradtak el a trágár szövegek? Milyen jelek mutatják, hogy középkorúsodnak? A pandémiát követő első koncertjük után beszélgettünk Bauxittal, Még5lövéssel és Tokyóval.





","shortLead":"Karnevál címmel jelent meg a Bëlga új lemeze, amelynek közérzet-dalaiban a lakógyűlések abszurdjától a pecás...","id":"20210628_Belga_album_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0378da5b-acde-4583-bced-fdea2dbd9e7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5d74a6-ee5a-4766-bcdc-e531d9c71077","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Belga_album_interju","timestamp":"2021. június. 28. 20:00","title":"„Ha indokolt, akkor káromkodunk most is” – interjú a Bëlgával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg 2020-ban tartották volna, de a járvány miatt lehetetlen volt.","shortLead":"Eredetileg 2020-ban tartották volna, de a járvány miatt lehetetlen volt.","id":"20210629_pecs_pride_felvonulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da8564b-fca7-465b-b2b8-ec2b84b23ba2","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_pecs_pride_felvonulas","timestamp":"2021. június. 29. 13:23","title":"Pécsen lesz az első vidéki Pride","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A decemberben őrizetbe vett – azóta menesztett – tisztségviselő két ügyben is érintett az ügyészség szerint.","shortLead":"A decemberben őrizetbe vett – azóta menesztett – tisztségviselő két ügyben is érintett az ügyészség szerint.","id":"20210629_vademeles_helyettes_allamtitkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579fb38d-3b59-42b8-9807-0fd4287ac605","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_vademeles_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2021. június. 29. 11:49","title":"Vádat emeltek az Agrárminisztérium volt helyettes államtitkára ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztőknek készült Chrome Canary böngészőbe már betette azt a widgetet a Google, ami hatékonyabbá teheti az internetes keresést.","shortLead":"A fejlesztőknek készült Chrome Canary böngészőbe már betette azt a widgetet a Google, ami hatékonyabbá teheti...","id":"20210630_google_kereso_widget_android_chrome_canary","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028ebbe6-40f4-4cb6-a1d6-e942bd719426","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_google_kereso_widget_android_chrome_canary","timestamp":"2021. június. 30. 16:03","title":"Újfajta keresővel kísérletezik a Google, Androidon már látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök továbbra is úgy tesz, mintha bizonytalan volna, hogy összejöhet-e az 5,5 százalékos GDP-növekedés, és így a családosoknak járó adóvisszatérítés. ","shortLead":"A miniszterelnök továbbra is úgy tesz, mintha bizonytalan volna, hogy összejöhet-e az 5,5 százalékos GDP-növekedés, és...","id":"20210629_orban_viktor_gazdasagi_novekedes_dontesek_epitoanyagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae245b7b-8693-4ed6-8ddd-05fe7cbcf149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_orban_viktor_gazdasagi_novekedes_dontesek_epitoanyagok","timestamp":"2021. június. 29. 16:11","title":"Orbán „váratlan, erőteljes és komoly beavatkozást jelentő döntésekre” készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acaa2d62-719c-410f-9247-62bbdcc8cc08","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Mi az a módszer, amely miatt a kínai kutatóknak magyarázkodniuk kell, hogy nem ők szabadították el az új koronavírust?","shortLead":"Mi az a módszer, amely miatt a kínai kutatóknak magyarázkodniuk kell, hogy nem ők szabadították el az új koronavírust?","id":"20210629_Vuhan_virusgyanu_funkcionyereses_kiserletek_gain_of_function","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acaa2d62-719c-410f-9247-62bbdcc8cc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac0adb38-9652-4c4c-8364-d3f5e02893a5","keywords":null,"link":"/360/20210629_Vuhan_virusgyanu_funkcionyereses_kiserletek_gain_of_function","timestamp":"2021. június. 29. 13:40","title":"Vuhani vírusgyanú: Hol a határ a kórokozók genetikai bütykölésében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c1b3f8-a248-43c5-ba7d-2afab2d25751","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Értékei védelmében az EU-nak gazdasági és jogi eszközöket egyaránt be kell vetnie, írja a brit lap a magyar kormány által elfogadott homofóbtörvény kapcsán.","shortLead":"Értékei védelmében az EU-nak gazdasági és jogi eszközöket egyaránt be kell vetnie, írja a brit lap a magyar kormány...","id":"20210629_Financial_Times_No_a_szakadek_Magyarorszag_es_az_EU_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79c1b3f8-a248-43c5-ba7d-2afab2d25751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbbc962-df93-48e9-b978-3ff3f3dbec12","keywords":null,"link":"/360/20210629_Financial_Times_No_a_szakadek_Magyarorszag_es_az_EU_kozott","timestamp":"2021. június. 29. 07:30","title":"Financial Times: Nő a szakadék Magyarország és az EU között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]