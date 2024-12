Felbonthatja szerződését a ciprusi Omonia Nicosiával, és már télen Magyarországra igazolhat a 70-szeres válogatott védő, Lang Ádám – írja az M4 Sport. A játékos az idei szezonban alig jutott lehetőséghez klubcsapatában, mindössze 284 percet töltött a pályán.

Lang ezzel öt és fél év után távozhat ciprusi csapatától, amelynek a mezét összesen 165 alkalommal öltötte magára. A közmédia szerint több magyarországi kérője is van a hátvédnek, egyelőre nem ismert, hogy hol köthet ki az Omoniával ciprusi bajnoki címet és két kupagyőzelmet is gyűjtő védő. A jelenlegi NB I.-es klubok közül korábban a Győri ETO és a Fehérvár játékosa is volt.

Lang Ádám (b) gólt lő az Írország – Magyarország barátságos labdarúgó mérkőzésen a dublini Aviva Stadionban 2024. június 4-én. MTI / Illyés Tibor

Lang még Pintér Attila szövetségi kapitánysága alatt, 2014-ben mutatkozott be a magyar válogatottban, tagja volt a 2016-os, a 2021-es és a 2024-es Eb-keretnek is, 2016-ban végigjátszotta mind a négy meccset. A 2021-es Eb-t követően vált Marco Rossi csapatának alapemberévé, az idei kontinenstornán azonban már csak egy Svájc elleni félidő jutott neki, azóta pedig a keretbe sem hívta meg az olasz edző a klubcsapatában is mellőzött játékost.

A védő ezzel rövid időn belül a második válogatott játékos lehet, aki szerződést bont klubjával, hogy itthon jusson több játéklehetőséghez: nemrég Ádám Martin tért vissza egykori sikerei helyszínére, Paksra, miután szerződést bontott a görög Aszterasz Tripolisszal.