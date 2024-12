Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9f8925a1-4a85-44bb-9c76-769bd1c925da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A baleset részleteiről egyelőre nem kérdezték. ","shortLead":"A baleset részleteiről egyelőre nem kérdezték. ","id":"20241229_del-koreai-legi-katasztrofa-tulelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f8925a1-4a85-44bb-9c76-769bd1c925da.jpg","index":0,"item":"2e4b028b-6ccb-4e4c-8ad5-c29a3954a8b6","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_del-koreai-legi-katasztrofa-tulelo","timestamp":"2024. december. 29. 20:30","title":"Eszméleténél van és kommunikál a dél-koreai repülőszerencsétlenség egyik túlélője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bab6a9a-48ca-40ab-b83c-80137c05226b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sajtóhírek szerint a milánóiak már meg is találták Paulo Fonseca utódját, aki a szintén portugál Sergio Conceicao lehet.","shortLead":"Sajtóhírek szerint a milánóiak már meg is találták Paulo Fonseca utódját, aki a szintén portugál Sergio Conceicao lehet.","id":"20241230_milan-edzo-menesztes-fonseca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7bab6a9a-48ca-40ab-b83c-80137c05226b.jpg","index":0,"item":"eea48e76-ad9d-42d3-a8fb-6c5c3ac9c50e","keywords":null,"link":"/sport/20241230_milan-edzo-menesztes-fonseca","timestamp":"2024. december. 30. 12:01","title":"Menesztették az AC Milan edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7204547c-bab0-4cb4-8bcc-b4bca2fc878a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kevesen tudják, hogy a bajor gyártó legnagyobb luxusmodelljéből a 80-as évek elején kombi változat is készült.","shortLead":"Kevesen tudják, hogy a bajor gyártó legnagyobb luxusmodelljéből a 80-as évek elején kombi változat is készült.","id":"20241231_elado-egy-szinte-nem-is-letezo-43-eves-kombi-7-es-bmw-735i-touring","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7204547c-bab0-4cb4-8bcc-b4bca2fc878a.jpg","index":0,"item":"01c4ecf6-3e6e-4c75-8047-da5896ee60f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20241231_elado-egy-szinte-nem-is-letezo-43-eves-kombi-7-es-bmw-735i-touring","timestamp":"2024. december. 31. 07:21","title":"Eladó egy szinte nem is létező 43 éves kombi 7-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af99bc0-56ce-4386-a8bd-74b4ea198d93","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az ügylet külön tőkebefektetést nem igényelt, a milliárdos vételárat a Budapesti Közművek hatékonyabbá tett működésével gazdálkodták ki.","shortLead":"Az ügylet külön tőkebefektetést nem igényelt, a milliárdos vételárat a Budapesti Közművek hatékonyabbá tett működésével...","id":"20241230_Megvette-a-fovaros-az-EOn-tol-a-budapesti-kozvilagitasert-felelos-ceget-Budapesti-Kozmuvek-Budapesti-Disz-es-Kozvilagitasi-Kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4af99bc0-56ce-4386-a8bd-74b4ea198d93.jpg","index":0,"item":"37248a28-277a-4284-9079-b677e05e61cd","keywords":null,"link":"/kkv/20241230_Megvette-a-fovaros-az-EOn-tol-a-budapesti-kozvilagitasert-felelos-ceget-Budapesti-Kozmuvek-Budapesti-Disz-es-Kozvilagitasi-Kft","timestamp":"2024. december. 30. 14:41","title":"Megvette a főváros az E.On-tól a budapesti közvilágításért felelős céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már a Microsoft is tud arról a problémáról, ami akkor jelentkezik, ha valaki az összes eddig megjelent frissítéssel együtt szeretné telepíteni a Windows 11-et.","shortLead":"Már a Microsoft is tud arról a problémáról, ami akkor jelentkezik, ha valaki az összes eddig megjelent frissítéssel...","id":"20241230_microsoft-windows-11-24h2-update-hiba-frissitesek-telepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"13feeccb-7815-4952-a5ca-3efe51f59bbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_microsoft-windows-11-24h2-update-hiba-frissitesek-telepites","timestamp":"2024. december. 30. 18:03","title":"Olyan hiba van a Windows 11-ben, amit csak a rendszer teljes újratelepítésével lehet megoldani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe778396-9722-4d49-b1d4-af289e528908","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók olyan biológiai rendszert építettek, amely fehérjék segítségével képes áramot vezetni. Egyszer ez válthatja majd le a mérgező elektronikai alkatrészeket.","shortLead":"Ausztrál kutatók olyan biológiai rendszert építettek, amely fehérjék segítségével képes áramot vezetni. Egyszer...","id":"20241230_kolibakterium-elektromos-aram-eloallitasa-a-levegobol-ingyen-aram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe778396-9722-4d49-b1d4-af289e528908.jpg","index":0,"item":"e004228d-cb7b-4267-b64a-69a3c153e090","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_kolibakterium-elektromos-aram-eloallitasa-a-levegobol-ingyen-aram","timestamp":"2024. december. 30. 08:03","title":"A levegőből csinál elektromos áramot egy új rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9db1109-d5fd-47c3-a8f0-edffad130a8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Herendi Gábor új filmje az állami finanszírozási rendszeren kívül készült, de már most bőven lekörözte például a milliárdokkal támogatott Petőfi-filmet.","shortLead":"Herendi Gábor új filmje az állami finanszírozási rendszeren kívül készült, de már most bőven lekörözte például...","id":"20241230_Futni-mentem-Herendi-Gabor-film-300-ezer-nezo-mozi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9db1109-d5fd-47c3-a8f0-edffad130a8b.jpg","index":0,"item":"a1ad0bae-5281-4e74-bacb-84f04c91b5f1","keywords":null,"link":"/kultura/20241230_Futni-mentem-Herendi-Gabor-film-300-ezer-nezo-mozi","timestamp":"2024. december. 30. 13:23","title":"Hasít a mozikban a Futni mentem, már több mint 300 ezren nézték meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be13fe4f-cdc3-436c-82d0-84a6a33eac61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista Barbárglamour című műsorából az is kiderül, hogy az Európai Unió magyar soros elnöksége olyan volt, mintha Ganxsta Zolee lenne az esztergomi érsek egy évig.","shortLead":"A humorista Barbárglamour című műsorából az is kiderül, hogy az Európai Unió magyar soros elnöksége olyan volt, mintha...","id":"20241231_bodocs-barbarglamour-eloadas-szoke-torgyan-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be13fe4f-cdc3-436c-82d0-84a6a33eac61.jpg","index":0,"item":"adec63b2-54b5-4412-a8c4-7ad4593aae90","keywords":null,"link":"/elet/20241231_bodocs-barbarglamour-eloadas-szoke-torgyan-video","timestamp":"2024. december. 31. 09:57","title":"Bödőcs: A szőke Torgyán és a türk basa megbeszélték Amerikában, hogy a migráció rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]