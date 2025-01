Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"280bd26b-5d68-4250-9af2-4ae90307affb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Németországban késésekre és járattörlésekre kell felkészülni, és Nagy Britanniában is több repülőteret állítottak, mert a pályákat ellepte a hó, Hollandiában szintén legalább 70 járatot töröltek és többet késve indítottak a zord idő miatt.","shortLead":"Németországban késésekre és járattörlésekre kell felkészülni, és Nagy Britanniában is több repülőteret állítottak, mert...","id":"20250105_Kesesekkel-es-jarattorlesekkel-kuzdenek-nagy-europai-repulotereken-a-ho-es-jeg-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/280bd26b-5d68-4250-9af2-4ae90307affb.jpg","index":0,"item":"8a466472-b799-4e7b-935e-4b3ad74e5a32","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_Kesesekkel-es-jarattorlesekkel-kuzdenek-nagy-europai-repulotereken-a-ho-es-jeg-miatt","timestamp":"2025. január. 05. 13:17","title":"Késésekkel és járattörlésekkel küzdenek nagy európai repülőtereken a hó és jég miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed44070-1467-4d8f-bd08-8d30f2f26ea9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter elvárja, hogy a politikai szimpátiája vagy aktivizmusa miatt senki ne akadályozza a MÁV munkáját. Nem tudni azonban, hogy az akciót a szabadságán elkövető ellenzéki aktivista hogyan gátolta az utasok kiszolgálását politikai érdekből.","shortLead":"A miniszter elvárja, hogy a politikai szimpátiája vagy aktivizmusa miatt senki ne akadályozza a MÁV munkáját. Nem tudni...","id":"20250105_Lazar-azt-allitja-o-nem-akarta-kirugatni-a-batidai-kastelynal-akciozo-kutyapartos-MAV-alkalmazottat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ed44070-1467-4d8f-bd08-8d30f2f26ea9.jpg","index":0,"item":"e92d6ef1-710c-4535-b1d5-bbe5168825b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Lazar-azt-allitja-o-nem-akarta-kirugatni-a-batidai-kastelynal-akciozo-kutyapartos-MAV-alkalmazottat","timestamp":"2025. január. 05. 13:59","title":"Lázár azt állítja, ő nem akarta kirúgatni a batidai kastélynál akciózó kutyapártos MÁV-alkalmazottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bd37b1-a20b-4d68-af24-75b79d4b9fd4","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250105_hvg-han-kang-gorog-leckek-regeny-konyv-irodalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8bd37b1-a20b-4d68-af24-75b79d4b9fd4.jpg","index":0,"item":"c2bb46f5-522d-45ec-a235-5ee9ad3040c3","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-han-kang-gorog-leckek-regeny-konyv-irodalom","timestamp":"2025. január. 05. 16:00","title":"„Kevésen múlt, hogy meg se szülessél” – különös alaphelyzetből rugaszkodik el a Nobel-díjas Han Kang új regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9840840-3d54-47b1-9d23-e836ccf1854e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Amerikai Egyesült Államok legmagasabb kort megért elnöke volt. ","shortLead":"Az Amerikai Egyesült Államok legmagasabb kort megért elnöke volt. ","id":"20250104_Megkezdodott-Jimmy-Carter-tobb-napos-bucsuztatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9840840-3d54-47b1-9d23-e836ccf1854e.jpg","index":0,"item":"57fdfa13-779b-4bdd-b161-554ab8d8fd54","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_Megkezdodott-Jimmy-Carter-tobb-napos-bucsuztatasa","timestamp":"2025. január. 04. 20:34","title":"Megkezdődött Jimmy Carter több napos búcsúztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3293ce7-708d-424b-b7a6-4660ebc2a8d5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Wladár Sándor szerint az, ahogyan Milák Kristóf korábbi edzőjével bánnak, egyenesen történelemhamisítás. Úgy fogalmazott: „fekélyes a seb, és egyre mélyül. Hosszú időt igényel a gyógykezelése”.","shortLead":"Wladár Sándor szerint az, ahogyan Milák Kristóf korábbi edzőjével bánnak, egyenesen történelemhamisítás...","id":"20250104_wladar-sandor-magyar-uszoszovetseg-milak-kristof-virth-balazs-ev-edzoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3293ce7-708d-424b-b7a6-4660ebc2a8d5.jpg","index":0,"item":"adea4974-1402-4e08-aa51-e1dafc224930","keywords":null,"link":"/sport/20250104_wladar-sandor-magyar-uszoszovetseg-milak-kristof-virth-balazs-ev-edzoje","timestamp":"2025. január. 04. 13:41","title":"Úszóelnök: Sokadszorra alázzák meg Virth Balázst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b053cb-45e3-4a2a-a2e4-64a4c7e1326c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pénteken hajtott egy teherautó az egyik autópályahídnak, azt javítják. ","shortLead":"Pénteken hajtott egy teherautó az egyik autópályahídnak, azt javítják. ","id":"20250104_M1-es-15-kilometeres-a-torlodas-Tatanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32b053cb-45e3-4a2a-a2e4-64a4c7e1326c.jpg","index":0,"item":"3197adc4-b85c-4aab-a7d7-96ad5368b484","keywords":null,"link":"/cegauto/20250104_M1-es-15-kilometeres-a-torlodas-Tatanal","timestamp":"2025. január. 04. 15:47","title":"M1-es autópálya: már 15 kilométeres a torlódás Tatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f53270-8575-4c27-b488-e99cfa7dcad1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Etihad légitársaság gépe épp az Egyesült Arab Emírségek felé indult volna el, amikor a futómű felől füst szállt fel.","shortLead":"Az Etihad légitársaság gépe épp az Egyesült Arab Emírségek felé indult volna el, amikor a futómű felől füst szállt fel.","id":"20250105_boeing-787-9-dreamliner-futomu-tuz-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28f53270-8575-4c27-b488-e99cfa7dcad1.jpg","index":0,"item":"db50bbab-7d48-4f53-8df6-903e8456fccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250105_boeing-787-9-dreamliner-futomu-tuz-baleset","timestamp":"2025. január. 05. 15:31","title":"Kigyulladt egy Boeing futóműve felszállás közben Melbourne-ben, tűzoltók oltották el a lángokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27eabec5-4eea-4585-ad2c-80d7ffdebfde","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Három olyan gigaberuházás indul el 2025-ben – a BMW, a CATL és a BYD gyára is termelni fog több év előkészítés után –, amely közül már egy is nagyot lökne a gazdasági teljesítményen, hát még a három egyszerre. Az MNB kiszámolta, hogy ez mennyivel dobja meg a magyar gazdaságot az új évben, és azt is, hogy mennyire fogja a három üzem növelni a GDP-t és a foglalkoztatottságot egészen 2030-ig.","shortLead":"Három olyan gigaberuházás indul el 2025-ben – a BMW, a CATL és a BYD gyára is termelni fog több év előkészítés után –...","id":"20250105_MNB-byd-bmw-catl-gyar-auto-akkugyar-beruhazas-gdp-novekedes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27eabec5-4eea-4585-ad2c-80d7ffdebfde.jpg","index":0,"item":"0069c501-333b-426f-abfa-ae86fb81fed8","keywords":null,"link":"/kkv/20250105_MNB-byd-bmw-catl-gyar-auto-akkugyar-beruhazas-gdp-novekedes-ebx","timestamp":"2025. január. 05. 14:00","title":"MNB: Három óriási gyár 2025-ös beindulása lökhet a gazdaságon nagyot, de a profitot és a bérek egy részét ki is viszik az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]