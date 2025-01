Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7d675f22-5a0c-4ee9-85b1-fcded3992b5a","c_author":"4iG Nyrt.","category":"brandchannel","description":"Egy fontos társadalmi jelenségre, az idősebb korosztály láthatatlanságára hívja fel a figyelmet idei karácsonyi kampányában a Vodafone Magyarország. A szolgáltató egy szívmelengető, elgondolkodtató ünnepi reklámfilmben dolgozza fel ezt az aktuális témát, amelyben Szacsvay László, Oszvald Marika és Székely B. István egy különleges városi kalandra indulnak. A karácsonyi felhívás célja, hogy új megvilágításba helyezze az időskor és a digitális világ kapcsolatát.","shortLead":"Egy fontos társadalmi jelenségre, az idősebb korosztály láthatatlanságára hívja fel a figyelmet idei karácsonyi...","id":"20241126_4iG_Vodafone-Az-idoskor-nem-lathatatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d675f22-5a0c-4ee9-85b1-fcded3992b5a.jpg","index":0,"item":"35bda2be-bc47-4abf-a680-768da18f8c0e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241126_4iG_Vodafone-Az-idoskor-nem-lathatatlan","timestamp":"2025. január. 07. 10:30","title":"Az időskor nem láthatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"c5551a2f-f095-4389-9a27-544a500cfee1","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"001eb568-d56f-4d64-8f83-7d1bb2ae2273","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A tradicionális karácsonyi édességet a rendőrség szerint a tortakészítő menye mérgezhette meg.","shortLead":"A tradicionális karácsonyi édességet a rendőrség szerint a tortakészítő menye mérgezhette meg.","id":"20250107_arzen-brazil-karacsonyi-torta-mergezes-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001eb568-d56f-4d64-8f83-7d1bb2ae2273.jpg","index":0,"item":"06b0dccd-e25a-445d-bd4c-4ca16c053380","keywords":null,"link":"/elet/20250107_arzen-brazil-karacsonyi-torta-mergezes-letartoztatas","timestamp":"2025. január. 07. 11:28","title":"Hárman meghaltak egy arzénos karácsonyi tortától Brazíliában, a saját családját mérgezhette meg egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ea01c4-9c69-4417-b505-4df314892626","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Donald Trumptól várja az Orbán-kormány, hogy rendet tegyen az ügyben. Gulyás Gergely is úgy véli, “legfeljebb néhány hétig hatályos kisstílű és megalapozatlan bosszúról” van szó.","shortLead":"Donald Trumptól várja az Orbán-kormány, hogy rendet tegyen az ügyben. Gulyás Gergely is úgy véli, “legfeljebb...","id":"20250107_Itt-a-kormany-valasza-Rogan-szankcios-listara-kerulesere-pitianer-de-majd-az-uj-elnok-leveszi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0ea01c4-9c69-4417-b505-4df314892626.jpg","index":0,"item":"18b9858a-d66c-4a29-905d-639964d87134","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Itt-a-kormany-valasza-Rogan-szankcios-listara-kerulesere-pitianer-de-majd-az-uj-elnok-leveszi-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 17:08","title":"Itt a kormány válasza Rogán szankciós listára kerülésére: pitiáner bosszú, de majd az új elnök leveszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe2bde1-2b5f-4892-901e-6eb6f98317fa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának tájékoztatója szerint akkor vesznek le valakit a szankciós listájukról, ha az illető bizonyítja, hogy már nem állnak fel azok a körülmények, ami miatt oda került. Rogán esetében amellett kellene érvelnie, hogy nem korrupt.","shortLead":"Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának tájékoztatója szerint akkor vesznek le valakit a szankciós listájukról, ha...","id":"20250107_hosszu-vizsgalat-rogan-antal-szankcios-lista-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efe2bde1-2b5f-4892-901e-6eb6f98317fa.jpg","index":0,"item":"1478271f-f0d0-4659-a0f3-b49dc1917e17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_hosszu-vizsgalat-rogan-antal-szankcios-lista-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 17:51","title":"Rogán Antal hosszú vizsgálat után vetetheti le magát a szankciós listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1132e4f8-501b-4c35-851b-972de0ae04c4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nem volt jó ötlet a skandináv példa népszerűsítése.","shortLead":"Nem volt jó ötlet a skandináv példa népszerűsítése.","id":"20250107_belgium-karacsonyfa-eves-felhivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1132e4f8-501b-4c35-851b-972de0ae04c4.jpg","index":0,"item":"c236f764-a1e7-467f-93c1-c3274c47d47c","keywords":null,"link":"/elet/20250107_belgium-karacsonyfa-eves-felhivas","timestamp":"2025. január. 07. 20:56","title":"Belgiumban arra kérik az embereket, hogy ne egyék meg a karácsonyfájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c31446-f57b-4394-afc5-613ac2423b7f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már karácsony előtt megtartotta az első tesztrepülését a Hungary Airlines gépe, az új évben pedig több gyakorlórepülést is végrehajtott.","shortLead":"Már karácsony előtt megtartotta az első tesztrepülését a Hungary Airlines gépe, az új évben pedig több gyakorlórepülést...","id":"20250107_hatosagi-engedelyek-kinai-magyar-legitarsasag-hungary-airlines","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c31446-f57b-4394-afc5-613ac2423b7f.jpg","index":0,"item":"9a50c37b-8f4c-4675-931c-a573d6d79fd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_hatosagi-engedelyek-kinai-magyar-legitarsasag-hungary-airlines","timestamp":"2025. január. 07. 12:59","title":"Megkapta a hatósági engedélyeket a kínai hátterű magyar légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c5d892f-1946-4f80-96d8-4c0f1cdc2517","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250107_hvg-paolo-sorrentino-parthenope-napoly-szepe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c5d892f-1946-4f80-96d8-4c0f1cdc2517.jpg","index":0,"item":"a8f84026-e84e-4f35-a560-de8c2b60566b","keywords":null,"link":"/360/20250107_hvg-paolo-sorrentino-parthenope-napoly-szepe","timestamp":"2025. január. 07. 18:30","title":"Paolo Sorrentino ugyanazzal dolgozik, mint az istenek – legújabb csodatételének tárgya Nápoly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az évtizedes nemzetközi karriert maga mögött tudó pénzügyi szakember a JP Morgan Asset Management igazgatója volt.","shortLead":"Az évtizedes nemzetközi karriert maga mögött tudó pénzügyi szakember a JP Morgan Asset Management igazgatója volt.","id":"20250108_Meghalt-Juscsak-Gyorgy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2.jpg","index":0,"item":"c97323f8-1821-485a-8e03-c6c1fa3f0696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_Meghalt-Juscsak-Gyorgy","timestamp":"2025. január. 08. 11:54","title":"Meghalt Juscsák György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]