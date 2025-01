Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"763bdf5e-b95d-4a98-92c0-365095bd32e2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A világ leggazdagabb emberének azért volt szüksége a pénzre, hogy Tesla-gyárat építsen Magyarországon. ","shortLead":"A világ leggazdagabb emberének azért volt szüksége a pénzre, hogy Tesla-gyárat építsen Magyarországon. ","id":"20250116_Szazezreket-utalt-a-balmazujvarosi-no-egy-csalonak-mert-Elon-Musknak-hitte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/763bdf5e-b95d-4a98-92c0-365095bd32e2.jpg","index":0,"item":"91f4eb97-6dd0-470d-8e3b-8f9f3a08f80f","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Szazezreket-utalt-a-balmazujvarosi-no-egy-csalonak-mert-Elon-Musknak-hitte","timestamp":"2025. január. 16. 19:18","title":"Százezreket utalt a balmazújvárosi nő egy csalónak, aki Elon Musknak adta ki magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9f3307-800f-47d1-b98b-015b23d24925","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Január 17-én ünnepli hetvenedik születésnapját Karikó Katalin orvosi Nobel- és Széchenyi-díjas biokémikus, a koronavírus elleni mRNS-alapú vakcina egyik fejlesztője.","shortLead":"Január 17-én ünnepli hetvenedik születésnapját Karikó Katalin orvosi Nobel- és Széchenyi-díjas biokémikus...","id":"20250117_Kariko-Katalin-70-eves-szuletesnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c9f3307-800f-47d1-b98b-015b23d24925.jpg","index":0,"item":"1af71b67-17af-460d-bb5f-1dc4ee5b7ad5","keywords":null,"link":"/elet/20250117_Kariko-Katalin-70-eves-szuletesnap","timestamp":"2025. január. 17. 09:57","title":"Aszteroidát is elneveztek róla – 70 éves Karikó Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b0427e-7dd3-4d92-926d-069c8b21da42","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"30 árucikknek van hatóságilag korlátozva az ára, köztük van joghurt és a spagetti tészta, a WC-papír, az intimbetét és a gouda sajt is. Horvátországban decemberben 4,5 százalék volt az infláció.","shortLead":"30 árucikknek van hatóságilag korlátozva az ára, köztük van joghurt és a spagetti tészta, a WC-papír, az intimbetét és...","id":"20250116_horvatorszag-arsapka-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34b0427e-7dd3-4d92-926d-069c8b21da42.jpg","index":0,"item":"ec9e9a28-d156-44c8-9833-eb2f6beb0e47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_horvatorszag-arsapka-inflacio","timestamp":"2025. január. 16. 19:04","title":"Horvátországban még mindig ársapkáznak, most újabb árucikkekre terjesztik ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0aadfbc-fd08-4466-b7d4-99be8ee4cbb5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tűzesetben egy ember életét vesztette.","shortLead":"A tűzesetben egy ember életét vesztette.","id":"20250117_ugyeszseg-fellebbezes-karoli-gaspar-egyetem-raday-utcai-kollegium-gyujtogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0aadfbc-fd08-4466-b7d4-99be8ee4cbb5.jpg","index":0,"item":"776692e1-18f4-4734-92ef-50df1222de34","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_ugyeszseg-fellebbezes-karoli-gaspar-egyetem-raday-utcai-kollegium-gyujtogatas","timestamp":"2025. január. 17. 10:36","title":"Börtönt kértek a három fiatalra, akik miatt leégett a Ráday utcai kollégium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95252c1c-d6f2-4b15-a8a5-917ce2b00d29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha ez nem így lenne a kormány kész beavatkozni.","shortLead":"Ha ez nem így lenne a kormány kész beavatkozni.","id":"20250118_NGM-garantalni-kell-hogy-hazai-uzemanyagarak-a-szomszedos-orszagok-atlagara-alatt-maradjon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95252c1c-d6f2-4b15-a8a5-917ce2b00d29.jpg","index":0,"item":"1d93100d-1d74-4fb2-acac-618f3d2b6abb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250118_NGM-garantalni-kell-hogy-hazai-uzemanyagarak-a-szomszedos-orszagok-atlagara-alatt-maradjon","timestamp":"2025. január. 18. 08:35","title":"NGM: garantálni kell, hogy a hazai üzemanyagárak a szomszédos országok átlagára alatt maradjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d0d327-f882-4c31-907a-fba10e5d04ec","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Balogh Mirjána Wish You Were Ear című animációjának szurkolhat a magyar közönség a február 13-án kezdődő 75. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon.","shortLead":"Balogh Mirjána Wish You Were Ear című animációjának szurkolhat a magyar közönség a február 13-án kezdődő 75. Berlini...","id":"20250116_wish-you-were-ear-berlinale-balogh-mirjana-animacios-diplomafilm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61d0d327-f882-4c31-907a-fba10e5d04ec.jpg","index":0,"item":"8b96720b-9b66-4fc3-8a72-916ab335e37e","keywords":null,"link":"/kultura/20250116_wish-you-were-ear-berlinale-balogh-mirjana-animacios-diplomafilm","timestamp":"2025. január. 16. 18:53","title":"Minden kapcsolat nyomot hagy benned – A Berlinálén versenyez Balogh Mirjána animációs diplomafilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f07937-afd5-40fa-afb6-4e42636537d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azt a keretszerződést töltik ki, amelyiket a kazah elnök tavalyi budapesti látogatásakor kötöttek meg.","shortLead":"Azt a keretszerződést töltik ki, amelyiket a kazah elnök tavalyi budapesti látogatásakor kötöttek meg.","id":"20250117_hvg-Kazahsztan-UBM-Feed-Kazakhstan-Horvath-Peter-Kaszim-Zsomart-Tokajev-UBM-Holding-Nyrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33f07937-afd5-40fa-afb6-4e42636537d8.jpg","index":0,"item":"a3530b3e-2ef2-42e7-be20-fb32c7dbb17a","keywords":null,"link":"/360/20250117_hvg-Kazahsztan-UBM-Feed-Kazakhstan-Horvath-Peter-Kaszim-Zsomart-Tokajev-UBM-Holding-Nyrt","timestamp":"2025. január. 17. 12:15","title":"Üzemek sorát hozza létre Kazahsztánban a piacvezető magyar takarmánygyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431644e7-90df-4392-b24e-7db6d44321fe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Felszámolt félemelet, kiszabadított belső udvar: elkészült a Magyar Nemzeti Bank Szabadság téri székházának felújítása. Gépészetben a legújabbat, stílusban az eredetit alakították ki, a Monetáris Tanács január végén már ott, a Lámfalussy teremben dönt majd a kamatról.","shortLead":"Felszámolt félemelet, kiszabadított belső udvar: elkészült a Magyar Nemzeti Bank Szabadság téri székházának felújítása...","id":"20250117_magyar-nemzeti-bank-megujult-szekhaza-szabadsag-ter-ingatlan-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/431644e7-90df-4392-b24e-7db6d44321fe.jpg","index":0,"item":"e538ce03-1dd1-4681-863d-2796ee69973a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_magyar-nemzeti-bank-megujult-szekhaza-szabadsag-ter-ingatlan-mnb","timestamp":"2025. január. 17. 16:34","title":"Visszatér megújult székházába az MNB, képeken a belső terek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]