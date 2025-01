Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"725493dd-c803-4b2b-a973-ac6838c51f3c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Osztrák és izraeli kutatók lefordították a Júdeai-sivatagban talált, 1900 évesre datált papiruszt, és kiderült, hogy másról szól, mint azt annak idején gondolták.","shortLead":"Osztrák és izraeli kutatók lefordították a Júdeai-sivatagban talált, 1900 évesre datált papiruszt, és kiderült...","id":"20250129_1900-eves-romai-kori-papirusz-birosagi-eljaras-targyalas-leforditas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/725493dd-c803-4b2b-a973-ac6838c51f3c.jpg","index":0,"item":"26d4aaab-0933-41ae-8ff2-fcf87d46fb58","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_1900-eves-romai-kori-papirusz-birosagi-eljaras-targyalas-leforditas","timestamp":"2025. január. 29. 19:03","title":"Páratlan lelet: 1900 éves papirusz árulkodik a római kori bírósági tárgyalásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Minimálisan tudott csak nőni a magyar gazdaság teljesítménye 2024-ben, az eredeti növekedési ígéreteknek a közelében sem voltunk – derül ki a KSH most kiadott éves számaiból. Apró jó hír legalább az, hogy a technikai recesszióból kijöttünk, október-decemberben már nagyobb volt a GDP, mint az év közepén.","shortLead":"Minimálisan tudott csak nőni a magyar gazdaság teljesítménye 2024-ben, az eredeti növekedési ígéreteknek a közelében...","id":"20250130_gdp-ksh-novekedes-gazdasag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd.jpg","index":0,"item":"7e817a00-3969-4d9e-badf-e2e4bc62c8b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_gdp-ksh-novekedes-gazdasag-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 08:30","title":"4 százalékos GDP-növekedést ígért a kormány 2024-re, 0,6 százalék lett helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449fede8-39ef-46e4-a709-7719d4c8e2f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper egy öregfiúk tornán felpofozott egy nézőt.","shortLead":"A rapper egy öregfiúk tornán felpofozott egy nézőt.","id":"20250129_Bochkor-Gabor-Curtis-pofozkodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/449fede8-39ef-46e4-a709-7719d4c8e2f6.jpg","index":0,"item":"80572a9b-4e02-4d64-b078-285b928b4fb8","keywords":null,"link":"/elet/20250129_Bochkor-Gabor-Curtis-pofozkodas","timestamp":"2025. január. 29. 16:20","title":"Bochkor Gábor elítéli az erőszakot, de emberileg megérti Curtis pofozkodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee17dd7-0e3c-4171-8aca-7426de9cc2e3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A közösségi oldal szintet léphet, a Visa pedig beléphet egy új piacra.","shortLead":"A közösségi oldal szintet léphet, a Visa pedig beléphet egy új piacra.","id":"20250128_visa-elon-musk-x","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ee17dd7-0e3c-4171-8aca-7426de9cc2e3.jpg","index":0,"item":"1e8611f5-d670-4f31-a22f-e2d780f4fac6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_visa-elon-musk-x","timestamp":"2025. január. 28. 18:04","title":"A Visa összeállhat az Elon Musk-féle X-szel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10bd747-e97b-4475-814a-6065f1444cf1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Orbán Viktorral jó viszonyt ápol, ennél többet viszont nem árult el Jair Bolsonaro azzal kapcsolatban, hogy miért éjszakázott tavaly februárban a magyar nagykövetségen azután, hogy a brazil hatóságok elvették az útlevelét. Azt tagadja, hogy menedéket keresett volna a magyar külképviseleten.","shortLead":"Orbán Viktorral jó viszonyt ápol, ennél többet viszont nem árult el Jair Bolsonaro azzal kapcsolatban, hogy miért...","id":"20250128_jair-bolsonaro-brazilia-magyar-nagykovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b10bd747-e97b-4475-814a-6065f1444cf1.jpg","index":0,"item":"e26e32b7-3dc3-48be-ad64-f93f340c1370","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_jair-bolsonaro-brazilia-magyar-nagykovetseg","timestamp":"2025. január. 28. 13:14","title":"\"Talán a szeretőmet látogattam meg\" – mondja Jair Bolsonaro arról, hogy miért töltött két éjszakát a brazíliai magyar nagykövetségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8369b622-38cc-4cbc-9e34-bbd1dc01fb59","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A lap szerint benne van, hogy a Fidesz 2026-ban kikap, de nála jelenleg sokkal nagyobb bajban van Fico és Vucic. ","shortLead":"A lap szerint benne van, hogy a Fidesz 2026-ban kikap, de nála jelenleg sokkal nagyobb bajban van Fico és Vucic. ","id":"20250129_Frankfurter-Rundschau-lapszemle-orban-viktor-vucic-fico","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8369b622-38cc-4cbc-9e34-bbd1dc01fb59.jpg","index":0,"item":"2b02d2d5-816b-4f29-a786-e78320751965","keywords":null,"link":"/360/20250129_Frankfurter-Rundschau-lapszemle-orban-viktor-vucic-fico","timestamp":"2025. január. 29. 07:30","title":"Frankfurter Rundschau: Nyomás alatt vannak a kelet-európai autokraták, köztük Orbán is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cb8ba6-5c92-45ec-bb97-1013db6b5b10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz sohasem két választás között a legerősebb, de hosszú idő után most a leggyengébb. ","shortLead":"A Fidesz sohasem két választás között a legerősebb, de hosszú idő után most a leggyengébb. ","id":"20250128_Republikon-Intezet-Nott-a-Tisza-Part-elonye-a-Fidesszel-szemben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71cb8ba6-5c92-45ec-bb97-1013db6b5b10.jpg","index":0,"item":"19c05738-478c-42eb-89b1-e4578dc11628","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Republikon-Intezet-Nott-a-Tisza-Part-elonye-a-Fidesszel-szemben","timestamp":"2025. január. 28. 13:25","title":"Republikon Intézet: Nőtt a Tisza Párt előnye a Fidesszel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b834a2af-0d76-4264-a242-e7e1297be234","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Ott lehet a jövő évi téli olimpián a magyar női jégkorong-válogatott, ha a jövő heti selejtezőtornán csoportjában az első helyen végez. A Pat Cortina szövetségi kapitány irányította együttes nem akar számolgatni, minden meccsen a legjobbját nyújtaná, kabalaként pedig az ötkarikás bronzérmes női vízilabdacsapat mantráját viszi magával.","shortLead":"Ott lehet a jövő évi téli olimpián a magyar női jégkorong-válogatott, ha a jövő heti selejtezőtornán csoportjában...","id":"20250128_magyar-noi-jegkorong-valogatott-teli-olimpiai-selejtezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b834a2af-0d76-4264-a242-e7e1297be234.jpg","index":0,"item":"e0689b26-8d1d-4164-9f1e-97a9194e2be6","keywords":null,"link":"/sport/20250128_magyar-noi-jegkorong-valogatott-teli-olimpiai-selejtezo","timestamp":"2025. január. 29. 06:10","title":"Kemény munka és Cortina-hatás: történelmi lehetőség előtt áll a női hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]