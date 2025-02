Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"17495fe1-b0b1-4f47-8281-197dc30c45bd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A közösségi médiában megosztott felvételek egyikén egy fegyveres alak is látható.","shortLead":"A közösségi médiában megosztott felvételek egyikén egy fegyveres alak is látható.","id":"20250205_svedorszag-orebro-lovoldozes-rendorseg-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17495fe1-b0b1-4f47-8281-197dc30c45bd.jpg","index":0,"item":"a874bb20-b9ae-4e2c-bd95-9c5503713d1d","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_svedorszag-orebro-lovoldozes-rendorseg-video","timestamp":"2025. február. 05. 11:22","title":"Nem megerősített hitelességű videók keringenek a svédországi lövöldözésről, menekülő emberekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6857013-bffd-4440-9987-ecbcde9a8c71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyugalmazott püspök idősotthonba költözött, ahol korábbi beszédei, írásai rendszerezését tervezi.","shortLead":"A nyugalmazott püspök idősotthonba költözött, ahol korábbi beszédei, írásai rendszerezését tervezi.","id":"20250206_beer-miklos-visszavonulas-nyilvanossag-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6857013-bffd-4440-9987-ecbcde9a8c71.jpg","index":0,"item":"8fcea673-5c80-4798-87ac-5a6f2a14a7ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_beer-miklos-visszavonulas-nyilvanossag-interju","timestamp":"2025. február. 06. 08:41","title":"Beer Miklós búcsúzik a nyilvánosságtól, nem ad több interjút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a6f967-25e4-482f-9257-dd0c6b897e6c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 43 éves volt férj nem ismerte be a bűnösségét.","shortLead":"A 43 éves volt férj nem ismerte be a bűnösségét.","id":"20250206_birosag-letartoztatas-elore-kitervelt-gyilkossag-japan-no-ferje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93a6f967-25e4-482f-9257-dd0c6b897e6c.jpg","index":0,"item":"127a39ce-db87-47d2-a08a-4e23b58f0937","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_birosag-letartoztatas-elore-kitervelt-gyilkossag-japan-no-ferje","timestamp":"2025. február. 06. 14:36","title":"Letartóztatták a japán nő meggyilkolásával gyanúsított ír férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8462e5-e55e-4c24-8992-2d6b6f4c4e4e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem csak az Orbán-varázs tört meg, a Fidesznek a közéletet tematizáló képessége is megkopott a kegyelmi botrány óta. Míg korábban úgy érezhették a kormánypártiak, hogy az igazság, az erő és a siker oldalán állnak, mára inkább ciki lett fideszesnek lenni. ","shortLead":"Nem csak az Orbán-varázs tört meg, a Fidesznek a közéletet tematizáló képessége is megkopott a kegyelmi botrány óta...","id":"20250205_hvg-mamutok-es-kisnyulak-fidesz-orban-tisza-magyar-peter-kegyelmi-botrany-evfordulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab8462e5-e55e-4c24-8992-2d6b6f4c4e4e.jpg","index":0,"item":"17f9353e-73a0-4c47-8b19-5752fd19149a","keywords":null,"link":"/360/20250205_hvg-mamutok-es-kisnyulak-fidesz-orban-tisza-magyar-peter-kegyelmi-botrany-evfordulo","timestamp":"2025. február. 05. 06:30","title":"Egy éve állt le a gőzhenger: ma már többnyire Magyar Péter után fut a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41adc30-566d-43e5-8c18-fda3528dd893","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök politikai igazgatója az „elmúlt nyolc évet” tizenötre cserélte, de arra is maradt ideje, hogy Magyar Pétert kritizálja.","shortLead":"A miniszterelnök politikai igazgatója az „elmúlt nyolc évet” tizenötre cserélte, de arra is maradt ideje, hogy Magyar...","id":"20250205_Orban-Balazs-email-interju-MAV-egeszsegugy-nyugdij-szuleszet-mutet-gyermekvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b41adc30-566d-43e5-8c18-fda3528dd893.jpg","index":0,"item":"24b47c7e-09d2-4c5d-88b6-3d4038bd4b03","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Orban-Balazs-email-interju-MAV-egeszsegugy-nyugdij-szuleszet-mutet-gyermekvedelem","timestamp":"2025. február. 05. 08:15","title":"Orbán Balázs értékelte az ország helyzetét, és arra jutott, minden a 2010 előtti kormány hibája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7f6dc4-b834-4ace-b5cb-b455c9c72b7f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A csatornát felügyelő hatóság cáfolta az amerikai külügy állítását, szerintük nem változtak a díjtételek.","shortLead":"A csatornát felügyelő hatóság cáfolta az amerikai külügy állítását, szerintük nem változtak a díjtételek.","id":"20250206_Nem-hasznalhatjak-ingyen-az-amerikai-hajok-a-Panama-csatornat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f7f6dc4-b834-4ace-b5cb-b455c9c72b7f.jpg","index":0,"item":"3ebffcab-cf74-47a1-b738-f2e736aa2b5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Nem-hasznalhatjak-ingyen-az-amerikai-hajok-a-Panama-csatornat","timestamp":"2025. február. 06. 08:06","title":"Mégsem használhatják ingyen az amerikai hajók a Panama-csatornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d1742c-de4b-4026-9f82-500fb1213972","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Áttanulmányozta és elfogadta a kormány a Budapesti Közművek Zrt. elővásárlási ajánlatát a Rákosrendezőre – Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányinfót tartottak. ","shortLead":"Áttanulmányozta és elfogadta a kormány a Budapesti Közművek Zrt. elővásárlási ajánlatát a Rákosrendezőre – Gulyás...","id":"20250206_kormanyinfo-gulyas-gergely-orban-viktor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d1742c-de4b-4026-9f82-500fb1213972.jpg","index":0,"item":"04548df2-c157-4e99-a821-6953257c5524","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_kormanyinfo-gulyas-gergely-orban-viktor-ebx","timestamp":"2025. február. 06. 10:00","title":"A kormány elfogadta a főváros elővásárlási jogát a Rákosrendezőre - ezt volt a kormányinfó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb395a8-a650-4784-bdc4-c5e874d1310e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt férj a közösségi médiában is posztolt arról, hogy vannak lőfegyverei. A nő nagyon aggódott amiatt, hogy a lakásban is van belőlük.","shortLead":"A volt férj a közösségi médiában is posztolt arról, hogy vannak lőfegyverei. A nő nagyon aggódott amiatt...","id":"20250206_japan-no-emberoles-ir-ferfi-lefoglalt-fegyverek-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbb395a8-a650-4784-bdc4-c5e874d1310e.jpg","index":0,"item":"dd52d0eb-a200-48be-9f3c-852302f17ebd","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_japan-no-emberoles-ir-ferfi-lefoglalt-fegyverek-rendorseg","timestamp":"2025. február. 06. 10:07","title":"Fegyvereket foglaltak le a Budapesten megölt japán nő lakásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]