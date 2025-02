Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4deaddbe-5d39-403f-8525-1ca7d80ce389","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kimondottan ráfizetéses volt a kevesebb mint négy forintnak megfelelő értékű érme előállítása.","shortLead":"Kimondottan ráfizetéses volt a kevesebb mint négy forintnak megfelelő értékű érme előállítása.","id":"20250210_usa-trump-egy-centes-erme-kivezetese-penzvero-dollar-szazadresze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4deaddbe-5d39-403f-8525-1ca7d80ce389.jpg","index":0,"item":"989fbb16-9d63-4629-8135-cd07a19198db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_usa-trump-egy-centes-erme-kivezetese-penzvero-dollar-szazadresze","timestamp":"2025. február. 10. 13:32","title":"Trump beszünteti az egycentes érmék verését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f65b8fc-92d0-470f-8d14-cf7cd839e258","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Románia már elhúzott a minimálbért tekintve, és ugyan Bulgária messzebb van tőlünk, mint mi Romániától, de lassacskán ledolgozza a hátrányt.","shortLead":"Románia már elhúzott a minimálbért tekintve, és ugyan Bulgária messzebb van tőlünk, mint mi Romániától, de lassacskán...","id":"20250210_lassu-a-minimalber-emelkedes-romania-elhuzott-bulgaria-kozeleg-eurostat-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f65b8fc-92d0-470f-8d14-cf7cd839e258.jpg","index":0,"item":"0103d4d9-a019-4edb-b70e-0a163c69b104","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_lassu-a-minimalber-emelkedes-romania-elhuzott-bulgaria-kozeleg-eurostat-statisztika","timestamp":"2025. február. 10. 15:20","title":"Olyan lassú ütemben nő a magyar minimálbér, hogy hamarosan Bulgária is a sarkunkra lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607c458a-d857-434b-b05d-cd07a68f2dcd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Xiaomi SU7 Ultra a BMW M3 korábbi rekordját döntötte meg.","shortLead":"A Xiaomi SU7 Ultra a BMW M3 korábbi rekordját döntötte meg.","id":"20250211_uj-korrekordot-futott-a-xiaomi-su7-ultra-1548-loeros-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/607c458a-d857-434b-b05d-cd07a68f2dcd.jpg","index":0,"item":"a7aa8411-b0ae-4b1a-9fbb-480049623112","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_uj-korrekordot-futott-a-xiaomi-su7-ultra-1548-loeros-villanyauto","timestamp":"2025. február. 11. 07:21","title":"Új körrekordot futott a Xiaomi 1548 lóerős villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39855deb-9735-41a8-8178-69d9fccc375f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt versenyt akar, mert „mi nem a magánérdeket, hanem a közérdeket szolgáljuk”.","shortLead":"Nyílt versenyt akar, mert „mi nem a magánérdeket, hanem a közérdeket szolgáljuk”.","id":"20250210_karacsony-gergely-rakosrendezo-beruhazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39855deb-9735-41a8-8178-69d9fccc375f.jpg","index":0,"item":"f16d3676-bf56-4ac5-a4be-4de018a2808b","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_karacsony-gergely-rakosrendezo-beruhazo","timestamp":"2025. február. 10. 11:35","title":"Karácsony: Beruházót keres a főváros Rákosrendezőhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31299bf3-de71-4cf5-b97f-b75936a50977","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A „libanoni stabilitás” fenntartása és megerősítése érdekében.","shortLead":"A „libanoni stabilitás” fenntartása és megerősítése érdekében.","id":"20250211_szijjato-peter-libanon-ukrajna-tamogatas-europai-bekekeret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31299bf3-de71-4cf5-b97f-b75936a50977.jpg","index":0,"item":"f3e79a2e-5b38-4bf7-85f4-6110d5864504","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_szijjato-peter-libanon-ukrajna-tamogatas-europai-bekekeret","timestamp":"2025. február. 11. 15:04","title":"Szijjártó: Ukrajna helyett a libanoni hadsereget támogatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e60bda0f-a8d2-497d-870a-94f963132329","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Isten szemének hívja a kínai cég a rendszerét, amelynek alapváltozata még a legolcsóbb, alig 4 millió forintba kerülő autójába is bekerül.","shortLead":"Isten szemének hívja a kínai cég a rendszerét, amelynek alapváltozata még a legolcsóbb, alig 4 millió forintba kerülő...","id":"20250211_byd-alaparas-onvezeto-rendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e60bda0f-a8d2-497d-870a-94f963132329.jpg","index":0,"item":"98a82f6a-006d-4641-9457-2d3017237068","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_byd-alaparas-onvezeto-rendszer","timestamp":"2025. február. 11. 13:29","title":"Árháborút indít a BYD, ha ingyen adja majd önvezető rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b5ddc6-0add-4597-8b8e-488344644cf3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy japán cég különös mosógéppel áll elő. Nem piszkos zoknikat, pólókat, ruhákat kell tenni bele, hanem a testi-lelki megtisztulásra vágyó embernek kell beleülnie. A fürdő pedig pontosan meg fog felelni az igényeinek.","shortLead":"Egy japán cég különös mosógéppel áll elő. Nem piszkos zoknikat, pólókat, ruhákat kell tenni bele, hanem a testi-lelki...","id":"20250210_ultrahangos-furdokabin-mesterseges-intelligenciaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37b5ddc6-0add-4597-8b8e-488344644cf3.jpg","index":0,"item":"88770939-997a-49d8-8ab7-2605769c573e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_ultrahangos-furdokabin-mesterseges-intelligenciaval","timestamp":"2025. február. 10. 10:03","title":"Embereket tisztító mosógépet talált ki egy japán vállalat: bele kell ülni, aztán indulhat a program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055fe09f-9754-40be-9783-37d3f789e8ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég korábban is jelent volt az országban, de februártól a helyi konkurencia már a leányvállalatukként működik tovább. ","shortLead":"A cég korábban is jelent volt az országban, de februártól a helyi konkurencia már a leányvállalatukként működik tovább...","id":"20250211_munch-terjeszkedes-romania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/055fe09f-9754-40be-9783-37d3f789e8ed.jpg","index":0,"item":"a1ebd2b7-1fda-4d19-8f62-a39d3dff7916","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_munch-terjeszkedes-romania","timestamp":"2025. február. 11. 15:26","title":"A Munch felvásárolja romániai versenytársát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]