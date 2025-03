Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"29f0a52b-94c4-4d90-823a-c89b5edcd169","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A ragadós száj- és körömfájás emberekre ritkán terjed át, a gazdaságokban azonban hatalmas károkat okozhat: amint akár csak egy állatnál is megerősítik a betegséget, az összes párosujjú patást fel kell számolni.","shortLead":"A ragadós száj- és körömfájás emberekre ritkán terjed át, a gazdaságokban azonban hatalmas károkat okozhat: amint akár...","id":"20250307_ragados-szaj-es-koromfajas-szarvasmarha-magyarorszag-nebih","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29f0a52b-94c4-4d90-823a-c89b5edcd169.jpg","index":0,"item":"da643481-397c-4a18-878e-6725765e5d18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250307_ragados-szaj-es-koromfajas-szarvasmarha-magyarorszag-nebih","timestamp":"2025. március. 07. 12:52","title":"Ötven év után jelent meg újra Magyarországon egy szarvasmarhákat támadó súlyos betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f0c9bce-280a-4c1d-8204-17267e16d705","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Számos fontos egészségügyi információ tűnt el a közelmúltban az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ oldaláról, de egy önkéntes projekt minden törölt adatot újból elérhetővé tett.","shortLead":"Számos fontos egészségügyi információ tűnt el a közelmúltban az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ...","id":"20250306_amerika-donald-trump-jarvanyugyi-hivatal-cdc-informaciok-helyreallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f0c9bce-280a-4c1d-8204-17267e16d705.jpg","index":0,"item":"b745b15c-5b49-448d-a462-ac1c7dc3d561","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_amerika-donald-trump-jarvanyugyi-hivatal-cdc-informaciok-helyreallitas","timestamp":"2025. március. 06. 16:03","title":"Donald Trump leradírozott egy csomó kritikus információt a járványügyi hivatal oldaláról – de néhány önkéntes mindent visszaállított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0e7e33-cba2-4f37-ab0b-ecc2922d66fd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Nokia biztonsági kutatói fedeztek fel egy veszélyes kártevőt, ami az adatok alapján rengeteg magyarországi eszközt is megfertőzött.","shortLead":"A Nokia biztonsági kutatói fedeztek fel egy veszélyes kártevőt, ami az adatok alapján rengeteg magyarországi eszközt is...","id":"20250305_eleven11bot-botnet-kartevo-biztonsagi-kamerak-tamadas-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c0e7e33-cba2-4f37-ab0b-ecc2922d66fd.jpg","index":0,"item":"9f03d8a9-e3df-47d7-a0a7-b933c1ff61e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_eleven11bot-botnet-kartevo-biztonsagi-kamerak-tamadas-magyarorszag","timestamp":"2025. március. 05. 19:03","title":"Magyarországot is becélozta egy veszélyes kártevő, ami biztonsági kamerákat fertőz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06eab1e8-a054-468a-aca6-42048a54cce8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A produkció intimitás-koordinátora elmondta, mire figyeltek az erotikus jelenetek forgatásakor, amelyekből van bőven a sorozatban. ","shortLead":"A produkció intimitás-koordinátora elmondta, mire figyeltek az erotikus jelenetek forgatásakor, amelyekből van bőven...","id":"20250307_Hunyadi-sorozat-meztelenseg-intimitas-koordinator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06eab1e8-a054-468a-aca6-42048a54cce8.jpg","index":0,"item":"541ffaa4-0be9-448e-ad87-89617deb71ed","keywords":null,"link":"/kultura/20250307_Hunyadi-sorozat-meztelenseg-intimitas-koordinator","timestamp":"2025. március. 07. 11:37","title":"A Hunyadi showrunnere a meztelen jelenetekről: Mindenki profi és bevállalós volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Ukrajna fegyveres erőinek támogatása soha nem volt ennyire sürgető, ezért szorosan együtt fogunk működni Ukrajnával és a védelmi iparral annak érdekében, hogy az katonai szükségletei teljesüljenek” – jelentette ki.","shortLead":"„Ukrajna fegyveres erőinek támogatása soha nem volt ennyire sürgető, ezért szorosan együtt fogunk működni Ukrajnával és...","id":"20250307_eu-csucs-uvdl-ukrajna-beke-trump-macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059.jpg","index":0,"item":"0b321846-3161-48e6-902f-d5ce4f541c05","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_eu-csucs-uvdl-ukrajna-beke-trump-macron","timestamp":"2025. március. 07. 05:34","title":"Ursula von der Leyen: ha Donald Trump erővel akar békét teremteni, az csak az EU támogatásával lehetséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a89b86c-518f-4104-88b4-d783e7c8cb72","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Vagy tényleg brutálisan túlárazott volt a Puskás Múzeum, vagy arról van szó, hogy a Magyar Hangnak látványosan nekifeszülő, a közérdekű adatigénylésre választ nem adó Schmidt Mária éppen most dob el egy gumicsontot, a kormány pedig lelkesen ráharap.","shortLead":"Vagy tényleg brutálisan túlárazott volt a Puskás Múzeum, vagy arról van szó, hogy a Magyar Hangnak látványosan...","id":"20250305_Kozerdeku-adatigenyles-Schmidt-Maria-Lanczi-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a89b86c-518f-4104-88b4-d783e7c8cb72.jpg","index":0,"item":"ee29290b-3149-4709-b1e4-33cb86a21a70","keywords":null,"link":"/360/20250305_Kozerdeku-adatigenyles-Schmidt-Maria-Lanczi-Tamas","timestamp":"2025. március. 05. 17:35","title":"Schmidt Máriának vagy takargatnivalója van, vagy gumicsontot dobott Lánczi Tamásnak, aki visszahozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e15c1e8-1b3c-43e6-be1a-4b92f8b86b08","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hiába lesznek meg a tárcsák, ezeket hivatalosan már nem lehet értékesíteni. ","shortLead":"Hiába lesznek meg a tárcsák, ezeket hivatalosan már nem lehet értékesíteni. ","id":"20250306_Kozel-120-millio-forint-ertekben-loptak-le-felniket-tuningolt-Audikrol-az-ABT-cegnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e15c1e8-1b3c-43e6-be1a-4b92f8b86b08.jpg","index":0,"item":"cb272844-538f-4c78-8136-6f4420db4d35","keywords":null,"link":"/cegauto/20250306_Kozel-120-millio-forint-ertekben-loptak-le-felniket-tuningolt-Audikrol-az-ABT-cegnel","timestamp":"2025. március. 06. 20:20","title":"Közel 120 millió forint értékben loptak le felniket, féktárcsákat tuningolt Audikról az ABT cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"598b1c4f-f798-418b-a7ee-d013c668c569","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A 30 milliárd zlotyt (kb. 3000 milliárd forint) részben a zöld átalakítás programjától veszik el.","shortLead":"A 30 milliárd zlotyt (kb. 3000 milliárd forint) részben a zöld átalakítás programjától veszik el.","id":"20250305_lengyelorszag-biztonsagi-es-vedelmi-alap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/598b1c4f-f798-418b-a7ee-d013c668c569.jpg","index":0,"item":"ebf6f520-bacb-4371-9adb-174cbd903be7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_lengyelorszag-biztonsagi-es-vedelmi-alap","timestamp":"2025. március. 05. 20:08","title":"Védelmi Alapot hoznak létre Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]