[{"available":true,"c_guid":"6e4b9fb3-6202-4690-a377-a8e46e7872b9","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Ha arról van szó, hogy a sportkocsik között melyik az a márka, amelynek a nevét szinte mindenki ismeri, de mégsem tudja megmondani, hogy pontosan milyen autókat gyártanak, akkor a Lotus biztosan köztük lesz. A kicsi és nagyon nyers autóival inkább szakmai körökben elismert brit sportkocsi megpróbálkozik a magyarországi szerepléssel. ","shortLead":"Ha arról van szó, hogy a sportkocsik között melyik az a márka, amelynek a nevét szinte mindenki ismeri, de mégsem tudja...","id":"20210520_Visszatert_a_Lotus_automarka_Magyarorszagra_megneztuk_mire_keszulnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e4b9fb3-6202-4690-a377-a8e46e7872b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ba9734-4489-4854-a5ab-9b88be0622c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_Visszatert_a_Lotus_automarka_Magyarorszagra_megneztuk_mire_keszulnek","timestamp":"2021. május. 20. 13:50","title":"Visszatért a Lotus autómárka Magyarországra, megnéztük, mire készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Oknyomozó szervezetek szerint a Cargill, a Cofco és a Bunge olyan termelőtől vásárolt szójababot, aki a kiirtott őserdők helyén termelt.","shortLead":"Oknyomozó szervezetek szerint a Cargill, a Cofco és a Bunge olyan termelőtől vásárolt szójababot, aki a kiirtott...","id":"20210519_Elelmiszeripar_vallalat_szojabab_Amazonas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a44460c-3544-48e6-b782-e50c672cc9ee","keywords":null,"link":"/zhvg/20210519_Elelmiszeripar_vallalat_szojabab_Amazonas","timestamp":"2021. május. 19. 17:09","title":"Három élelmiszeripari óriáscéget hoztak kapcsolatba az Amazonas irtásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3f8ab9-b9b5-4e72-b9b2-584b333a4da2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy tudja, hogy a kormány az oltások számához köti az ingyenes parkolás eltörlését.","shortLead":"A lap úgy tudja, hogy a kormány az oltások számához köti az ingyenes parkolás eltörlését.","id":"20210519_ingyenes_parkolas_otmillio_beoltott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d3f8ab9-b9b5-4e72-b9b2-584b333a4da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad5a280-be22-4bc5-8adf-7e56515d7269","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_ingyenes_parkolas_otmillio_beoltott","timestamp":"2021. május. 19. 15:29","title":"Világgazdaság: Ötmillió beoltott után lesz vége az ingyenes parkolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ba5c70-8289-46be-88d6-266456c94010","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kálomista Gábor ügyvezetése alatt működő Thália Színház több színésze, valamint Trill Zsolt és Szikszai Rémusz is láthatók lesznek a politikai krimiben. ","shortLead":"A Kálomista Gábor ügyvezetése alatt működő Thália Színház több színésze, valamint Trill Zsolt és Szikszai Rémusz is...","id":"20210521_Kiderult_kik_szerepelnek_a_titkolozasok_kozepette_keszulo_oszodi_beszedrol_szolo_filmben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37ba5c70-8289-46be-88d6-266456c94010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba3820b-3f5c-48e6-8e04-ad488056ed31","keywords":null,"link":"/kultura/20210521_Kiderult_kik_szerepelnek_a_titkolozasok_kozepette_keszulo_oszodi_beszedrol_szolo_filmben","timestamp":"2021. május. 21. 09:18","title":"Kiderült, kik szerepelnek a titkolózások közepette készülő, őszödi beszédről szóló filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bc484c-45fc-4796-91d9-a8fef0c79f20","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Visszafogottan viszonyul az USA az izraeli helyzethez, ami nem segíti a konfliktus mihamarabbi lezárását. Közben új front nyílt Izraelen belül.","shortLead":"Visszafogottan viszonyul az USA az izraeli helyzethez, ami nem segíti a konfliktus mihamarabbi lezárását. Közben új...","id":"20210519_Kifulladasig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31bc484c-45fc-4796-91d9-a8fef0c79f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400d6f30-f931-4581-863d-95f920256884","keywords":null,"link":"/360/20210519_Kifulladasig","timestamp":"2021. május. 19. 17:00","title":"Biden a háta közepére sem kívánta az izraeli–palesztin konfliktust, így lezárni is nehezebb lesz azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce464bd-1be1-4bf2-8a6c-e5243fcc8d8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat emberrel szemben emeltek vádat, most az is kiderült, hogy a Családok Pártja és az Összefogás Párt 2018-as ajánlóíveinél gyanít csalást az ügyészség. ","shortLead":"Hat emberrel szemben emeltek vádat, most az is kiderült, hogy a Családok Pártja és az Összefogás Párt 2018-as...","id":"20210520_Polt_ajanloiv_hamisitas_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ce464bd-1be1-4bf2-8a6c-e5243fcc8d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab20cd6-1e98-4c0d-9889-5b804b2dd236","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_Polt_ajanloiv_hamisitas_csalas","timestamp":"2021. május. 20. 16:37","title":"Polt Péter elárulta, melyik két párt ajánlóív-hamisítása miatt emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2e20bb-6018-465f-bd21-b67b335f52ec","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A tagországok dönthetnek arról, hogy az EU-ban engedélyezett vakcinák mellett elfogadják-e a Sinopharmot is. ","shortLead":"A tagországok dönthetnek arról, hogy az EU-ban engedélyezett vakcinák mellett elfogadják-e a Sinopharmot is. ","id":"20210519_eu_beutazas_teljesen_beoltott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb2e20bb-6018-465f-bd21-b67b335f52ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2c7845-9c54-4bde-b356-dde0b2b59ef3","keywords":null,"link":"/eurologus/20210519_eu_beutazas_teljesen_beoltott","timestamp":"2021. május. 19. 16:15","title":"Az uniós tagállamok megállapodtak: megnyitják a külső határokat a beoltottak előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eab4d60-3678-4f01-b0b4-ffd17d7e0764","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csaknem 70 tigrist és oroszlánt foglaltak le a Tigrisvilág-sorozatban elhíresült állatkertben. ","shortLead":"Csaknem 70 tigrist és oroszlánt foglaltak le a Tigrisvilág-sorozatban elhíresült állatkertben. ","id":"20210521_A_Tiger_King_nezoi_jol_szorakoztak_mikozben_az_allatok_szenvedtek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0eab4d60-3678-4f01-b0b4-ffd17d7e0764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7805ee25-da3a-4005-8362-185519c0c479","keywords":null,"link":"/elet/20210521_A_Tiger_King_nezoi_jol_szorakoztak_mikozben_az_allatok_szenvedtek","timestamp":"2021. május. 21. 11:55","title":"A Tiger King nézői jól szórakoztak, miközben az állatok szenvedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]