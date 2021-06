A sportlövőszövetség elnöke maga sem hitte el, hogy Sidi Péter behatolt Péni István szállodai szobájába mindaddig, amíg nem látta az erről készült biztonsági kamerás felvételeket. Most azért javasolta Sidi kétéves eltiltását, mert nem akarta megkockáztatni, hogy hasonló eset történhessen.

A fegyelmi bizottság által javasolt egy helyett az elnök, Nagy György kezdeményezésre két évre tiltotta el jogerősen Sidi Pétert hétfőn a Magyar Sportlövők Szövetségének (MSSZ) elnöksége. A világ- és Európa-bajnok versenyzővel szemben azután indult fegyelmi eljárás, hogy egy Újdelhiben zajló versenyen jogosulatlanul bement riválisa, Péni István szállodai szobájába, amelyet csak közel negyvenöt perccel később hagyott el. Péni doppingmintájának tesztelése később pozitív eredményt hozott, laboratóriumi vizsgálatok pedig kimutatták, hogy a D-vitaminba, amelyet szedett, tiltólistán szereplő szer, furoszemid került.

Az elnökségi ülés után tartott sajtótájékoztatón Sidi Péter és az ügyvédje, Sándor Elek is részt vett. Nagy György ezt úgy kommentálta: a versenyzőt most látja először az eljárás kezdete óta, amelynek egyik tárgyalásán sem állt rendelkezésre, különféle indokokra hivatkozva.

Az elnök hangsúlyozta:

Sidire a Péniék szobájába való jogtalan behatolás és ott-tartózkodás miatt szabták ki a büntetést, azt nem állítják, mivel bizonyítani sem tudják, hogy a sportoló manipulált ellenfele vitaminjával.

Sidi korábban a hvg.hu-nak nem volt hajlandó válaszolni arra a kérdésre, hogy járt-e Péni szobájában, a fegyelmi bizottságnak küldött egyik levelében azonban már azt közölte: valóban bement, méghozzá Péni invitálására. Sidi azt írta: Péni akart vele találkozni, hogy beszéljenek arról a bipodról, amelynek használata miatt végül botrány tört ki az indiai versenyen. Ennek helyszíne lett volna az édesapjával közös szobájuk. „Azt mondta, hogy 10:30-kor edzésre mennek az apjával és a klubtársával, de ő majd valamilyen ürüggyel visszamarad, hogy nyugodtan beszélgethessünk. Ezt nyomatékosítva adott egy kártyakulcsot, hogy várjam meg a szobájában” – közölte a 24.hu szerint Sidi, aki azt állította, hogy amíg Pénire várt, a telefonjával foglalkozott, és nem figyelte, mennyi idő telik el. Végül megunta a várakozást, és elhagyta a szobát, a kártyakulcsot pedig odabenn hagyta.

© MTI / Kovács Tamás

Nagy György most azt mondta, amíg nem látta a hotel biztonsági kamerájának felvételét, amelyen a Sidiként azonosított férfi belép Péni István és édesapja hotelszobájába, nem hitte el, hogy ilyesmi megtörténhetett. Meglepőnek nevezte a sportoló telefonos magyarázatát arról, hogy miért töltött majdnem háromnegyed órát egyedül valaki más szobájában, amelyet a magánszféra részének nevezett. „Főleg, hogy mind tudjuk: kettejük között nem kiegyensúlyozott a viszony” – jegyezte meg. Felhívta továbbá a figyelmet arra az ellentmondásra, amely szerint Sidi korábban, az indiai botrány kapcsán még írásban állította, hogy március 24-én beszélt először a versenyen Pénivel, mostani védekezésében viszont már arra hivatkozott, hogy Péni hívta a szobájába március 18-án.

Az eseményen levetítették a felvételt is, amelyet Nagy kommentált:

Az elnök arról is tájékoztatott, hogy Péni vitaminjait és táplálékkiegészítőit bevizsgáltatták a Testnevelési Egyetem laboratóriumában, és ott mutatták ki a D-vitaminjában a furoszemidet. Arról Péni beszélt korábban, hogy azért terelődött a gyanú éppen erre a szerre, mert nem sokkal az indiai verseny előtt kezdte szedni, és bár eleinte nem volt tőle baja, Újdelhiben a megmérettetés első napjaiban nagyon rosszul volt, hasmenés gyötörte. „Szerencse, hogy miután nem tudtam enni, a vitaminok szedésével is leálltam, mert attól féltem, kikezdi a gyomromat. Itthon, március 29-én fogyasztottam újra a vitaminból, és ekkor már feltűnt, hogy olajosabb és opálosabb lett a kapszula, de azt hittem, megromlott, mert a szállodában erős napfényben, a panorámaablak mellett volt a táskám, amelyben tartottam. Akkor kezdtem gyanakodni, amikor itthon is négy nap rosszullét következett utána” – mondta a Nemzeti Sportnak.

© AFP / Xinhua / Lin Shanchuan

Nagy mostani beszámolója szerint a D-vitaminnak nem kellene furoszemidet tartalmaznia – ez a szer a szervezetben a sportlövők számára kifejezetten negatív hatásokat vált ki, vizelethajtó, vérnyomáscsökkentő, és szapora szívverést okoz – ezt bizonyította az ellenpróba is: ugyanannak a készítménynek a bontatlan csomagjában nem is mutatták ki. Az elemzés szerint a Péninél lévő csomagban lévő kapszulákat „egyértelműen manipulálták”, fehér por található bennük, amelynek nem kellene ott lennie. A kimutatott furoszemid mennyisége, valamint az egyes kapszulák tömege is eltér.

Azt is elmondta, hogy

Péni valamennyi, Indiában használt tablettáját eljuttatták a rendőrséghez, azokat már a hatóságok vizsgálják.

„Nagyon sajnálom, hogy erről kell beszélnünk. Pétert sajnálom a leginkább. Európa-bajnokként, világbajnokként bármiért is ment be a szobába, ezért kár volt a saját karrierjét tönkretenni” – jegyezte meg.

Arra az újságírói felvetésre, hogy miért nem csak felfüggesztették Sidit, és várták meg az eltiltással a rendőrségi eljárás végét, úgy felelt Nagy:

Az alapján, amit én tudok erről az ügyről, én személy szerint úgy gondoltam, hogy mint a sportlövőszövetség felelős elnöke, nem kockáztatom meg azt, hogy ne adj isten, esetleg hasonló eset történhessen az eszéki Eb-n vagy bárhol máshol”

– válaszolta. Szerinte azért, amit Sidi tett, ez a megfelelő büntetés.

Péni Istvánt a pozitív doppingminta ellenére a nemzetközi szövetség (ISSF) közvetlenül a májusi, eszéki Európa-bajnokság előtt első fokon felmentette, miután illetékes testülete arra a megállapításra jutott, hogy ártatlan a szóban forgó doppingügyben, vele szemben szabotázs történt. Erről szólva Nagy a hvg.hu-nak most azt mondta, hogy a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) elfogadta az ISSF döntését, a magyar szövetség által csatolt bizonyítékokat. „Én is többször egyeztettem a WADA-val az ügyről, és abban mindannyian egyetértettünk, hogy ne az áldozat bűnhődjön” – fogalmazott az elnök.

Pusztán amiatt, hogy bement a csapattársa szobájába, nemzetközi szinten nem fogja retorzió érni Sidit, de ha a rendőrség ujjlenyomatot, DNS-nyomot talál a bizonyítékokon, akkor azt majd neki kell jeleznie a WADA-nak – magyarázta, hozzátéve: „Akkor nem hiszem, hogy a versenyző román, német vagy bármilyen nemzet színeiben a továbbiakban is versenyezhet majd.”

© MTI / Kollányi Péter

Arra a felvetésre, nem furcsa-e, hogy Sidi – ahogy azt a biztonsági kamerás felvétel is bizonyítja – mindenféle nehézség nélkül be tudott jutni Péni szobájába, Nagy úgy válaszolt: az a személyes tapasztalata, hogy a szállodákban a szobaszám és a név ismeretében a recepción „nem lehetetlen szobakulcsot szerezni” arra hivatkozva, hogy az eredeti elveszett.

Sidi perelni készül

Az eltiltott Sidi az esemény után a hvg.hu-nak újra azt mondta, szerinte lejáratókampány zajlik ellene. Arra a kérdésre, nem volt-e gyanús számára, hogy Péni beszélgetésre invitálta, nemmel felelt, mondván, egy évvel korábban már volt egy hasonló megbeszélésük. Állítása szerint azt is a riválisa kezdeményezte, hogy „úgy készüljünk, hogy ne legyen vita, harc vagy egymás cseszegetése, és utána egy év nyugalom volt. Bíztam abban, hogy erre az olimpiai felkészülésre is megvalósul ez. Ha valaki szép szóval fordul hozzám, akkor én pozitívan állok hozzá. Itt ez történt, de sajnos megjártam.”

Sidi ügyvédje jelezte: bíróságon támadják meg a fegyelmi döntést, amelyet kirívóan súlyos büntetésnek nevezett. Azt állította, dokumentumokkal tudják bizonyítani, hogy az eltiltással az az MSSZ célja, hogy Sidi a párizsi olimpián se vehessen részt. „Ha más nem, ez bizonyítja az elfogultságot” – jelentette ki.

A szövetség sajtótájékoztatója előtt Sidi edzője, Pintér László is közleményt adott ki, amelyben „koncepciós perként” jellemezte a tanítványával szembeni eljárást, amely „hemzseg az eljárási hibáktól, és ezáltal szembemegy számos kormányrendelettel és törvénnyel”. Az írásban hosszan ecsetelte Sidi, Péni és a szövetség kapcsolatát, felsorolva számos olyan esetet, amelyben szerinte Sidi volt a szenvedő fél. Úgy fogalmazott: „minden egyes balhé alkalmával, mindig Sidinek kell a bűnbaknak lennie, még ártatlanul is, mert ő feláldozható. Szerintem senki nem feláldozható, és a vezetés nagyon nagyot hibázott, amikor a két világklasszis versenyzője nézeteltérését nem ott és nem azonnal megfelelően rendezte.”