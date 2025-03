Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f7429c11-71d4-4dea-8fda-6f2ad8dc97f4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A japán gyártó kisautója a jövőben már nemcsak hibrid hajtáslánncal lesz kapható.","shortLead":"A japán gyártó kisautója a jövőben már nemcsak hibrid hajtáslánncal lesz kapható.","id":"20250314_jon-a-tisztan-elektromos-toyota-yaris","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7429c11-71d4-4dea-8fda-6f2ad8dc97f4.jpg","index":0,"item":"3c7c36a8-c0a1-4951-8ce6-076f53bfe7f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_jon-a-tisztan-elektromos-toyota-yaris","timestamp":"2025. március. 14. 07:59","title":"Jön a tisztán elektromos Toyota Yaris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2565afc-f258-4dc8-a56b-24eb6cce3f26","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre komolyabb problémát jelent a világban az antibiotikum-rezisztencia, és nem is könnyű az ez ellen küzdő készítmények fejlesztése. Ez azonban a jövőben megváltozhat.","shortLead":"Egyre komolyabb problémát jelent a világban az antibiotikum-rezisztencia, és nem is könnyű az ez ellen küzdő...","id":"20250313_Az-antibiotikum-rezisztencia-kialakulasaval-szemben-keresnek-uj-megoldast-szegedi-kutatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2565afc-f258-4dc8-a56b-24eb6cce3f26.jpg","index":0,"item":"9ebec78f-18bd-4b78-9e84-402b8a22933d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_Az-antibiotikum-rezisztencia-kialakulasaval-szemben-keresnek-uj-megoldast-szegedi-kutatok","timestamp":"2025. március. 13. 17:03","title":"Áttörés jöhet a „csendes világjárvány” elleni küzdelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"elet","description":"„Csak úgy legyünk övék, ha ők a hazáé” – hirdette Petőfi Sándor felesége. De nemcsak neki, hanem sok más nőnek komoly szerepe volt az 1848-as forradalom alakulásában. Hogyan fogadták a csak női honvédekből álló alakulatot Görgeiék? Egyáltalán mekkora mozgástere volt egy nőnek, és milyen szereplehetőségek álltak előtte, ha tevékenyen részt kívánt venni a magyar szabadság ügyének előmozdításában?","shortLead":"„Csak úgy legyünk övék, ha ők a hazáé” – hirdette Petőfi Sándor felesége. De nemcsak neki, hanem sok más nőnek komoly...","id":"20250314_1848-forradalom-szabadsagharc-nok-egyenjogusag-szendrey-julia-laborfalvi-roza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684.jpg","index":0,"item":"570ac670-6322-42de-9512-c7f38c01ee3d","keywords":null,"link":"/elet/20250314_1848-forradalom-szabadsagharc-nok-egyenjogusag-szendrey-julia-laborfalvi-roza","timestamp":"2025. március. 14. 18:30","title":"Tényleg szexmegvonással akarta honvédelemre buzdítani a magyar férfiakat Szendrey Júlia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2633e896-d528-44bf-ac87-3aa14ed15e24","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Míg Magyarországon 5,6 százalék volt az infláció februárban, addig Romániában csak 5 százalék. Az élelmiszerek és a szolgáltatások drágulása is jóval gyorsabb volt Magyarországon, mint Romániában.","shortLead":"Míg Magyarországon 5,6 százalék volt az infláció februárban, addig Romániában csak 5 százalék. Az élelmiszerek és...","id":"20250313_A-magyarorszagi-inflacio-ismet-megelozte-a-romaniait-zsebben-az-Europa-bajnoki-cim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2633e896-d528-44bf-ac87-3aa14ed15e24.jpg","index":0,"item":"2ed188b0-245c-496a-b5bb-513c0ea7392b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_A-magyarorszagi-inflacio-ismet-megelozte-a-romaniait-zsebben-az-Europa-bajnoki-cim","timestamp":"2025. március. 13. 10:54","title":"A magyar infláció ismét megelőzte a románt, zsebben az Európa-bajnoki cím","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a3b65d-4951-40a3-89cd-8364e7b1844b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sok százan küldtek neki jókívánságot.","shortLead":"Sok százan küldtek neki jókívánságot.","id":"20250313_ferenc-papa-megvalasztas-evfordulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7a3b65d-4951-40a3-89cd-8364e7b1844b.jpg","index":0,"item":"edcefac1-4c9a-489d-86d1-cacc7f761557","keywords":null,"link":"/elet/20250313_ferenc-papa-megvalasztas-evfordulo","timestamp":"2025. március. 13. 21:25","title":"Megválasztásának évfordulóján Ferenc pápa tortát kapott a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46160685-154a-454d-89ae-648608546f67","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Navracsics Tibor kapta a feladatot, hogy kidolgozza az új jogszabályt, amivel megakadályoznák a kifejezetten befektetési célú felvásárlásokat. ","shortLead":"Navracsics Tibor kapta a feladatot, hogy kidolgozza az új jogszabályt, amivel megakadályoznák a kifejezetten...","id":"20250313_Sarkalatos-torvenyben-tiltana-be-a-kormany-hogy-jottmentek-is-vehessenek-hazat-a-faluban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46160685-154a-454d-89ae-648608546f67.jpg","index":0,"item":"8ae54131-ae08-4cf2-abcb-044d9970aa87","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Sarkalatos-torvenyben-tiltana-be-a-kormany-hogy-jottmentek-is-vehessenek-hazat-a-faluban","timestamp":"2025. március. 13. 10:57","title":"Sarkalatos törvényben tiltaná be a kormány, hogy jöttmentek is vehessenek házat a faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Saját eddigi törekvéseivel megy szembe a kormány a készpénzhasználat alapjoggá emelésével. Kérdés, hogy csak szimbolikus, szavazatgyarapító intézkedésnek szánják az egészet, vagy valóban megrekesztik a gazdaság kifehérítésére tett erőfeszítéseiket.","shortLead":"Saját eddigi törekvéseivel megy szembe a kormány a készpénzhasználat alapjoggá emelésével. Kérdés, hogy csak...","id":"20250314_keszpenz-felvetel-hasznalat-joga-alaptorveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb.jpg","index":0,"item":"2ed0142d-6d31-46f2-a1d6-2917b56bfe08","keywords":null,"link":"/360/20250314_keszpenz-felvetel-hasznalat-joga-alaptorveny","timestamp":"2025. március. 14. 06:30","title":"Vagy blöfföl a kormány, vagy lábon lövi magát az alkotmányosított készpénzhasználattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d01208-8729-4984-be30-432bfcc7adcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában kezdte a napot ezen a héten is. A témák: árréstop, családi életpályamodell, Ukrajna EU csatlakozása. ","shortLead":"A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában kezdte a napot ezen a héten is. A témák...","id":"20250314_Orban-Viktor-Kossuth-radio-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96d01208-8729-4984-be30-432bfcc7adcf.jpg","index":0,"item":"d2d76432-c39e-4f37-8660-8bf4e192f496","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Orban-Viktor-Kossuth-radio-interju","timestamp":"2025. március. 14. 07:43","title":"Orbán Viktor: Ha az árrésstopra kitalálnak valamit a kereskedők, mi majd válaszolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]