[{"available":true,"c_guid":"67efa740-13ce-45ee-8488-bdc7ee76d095","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A diákok első körben szállítóeszközöket, karosszériaelemek mozgatására alkalmas berendezéseket gyártottak le.","shortLead":"A diákok első körben szállítóeszközöket, karosszériaelemek mozgatására alkalmas berendezéseket gyártottak le.","id":"20250408_debrecen-bmw-tehetseggyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67efa740-13ce-45ee-8488-bdc7ee76d095.jpg","index":0,"item":"767afed4-17a6-452f-b5c5-fb5b3304fe6b","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_debrecen-bmw-tehetseggyar","timestamp":"2025. április. 08. 14:38","title":"Tehetséggyárat nyitott a BMW Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe54a271-2d42-49a9-b6f5-f7203d0daeb8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"F. Jánosnak azon a házon is csak haszonélvezeti joga van, amelyben lakott.","shortLead":"F. Jánosnak azon a házon is csak haszonélvezeti joga van, amelyben lakott.","id":"20250408_till-tamas-f-janos-karterites-serelemdij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe54a271-2d42-49a9-b6f5-f7203d0daeb8.jpg","index":0,"item":"bce8ae37-b114-4adf-a431-5e2db47d6c86","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_till-tamas-f-janos-karterites-serelemdij","timestamp":"2025. április. 08. 21:29","title":"Nyolcvanmilliós sérelemdíjat követelnek Till Tamás szülei, de nincs semmi a gyilkossággal gyanúsított férfi nevén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez persze nem jelenti, hogy a banki díjak nem fognak emelkedni, a pénzintézet mindössze azt vállalta, hogy nem az inflációnak megfelelő mértékben fogja emelni ezeket.","shortLead":"Ez persze nem jelenti, hogy a banki díjak nem fognak emelkedni, a pénzintézet mindössze azt vállalta, hogy nem...","id":"20250409_erste-dijak-emeles-onkentes-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41.jpg","index":0,"item":"fd86b9a0-b6da-4748-8bf0-f874f3aee1d2","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_erste-dijak-emeles-onkentes-korlatozas","timestamp":"2025. április. 09. 12:28","title":"Miután Nagy Márton belengette az ársapkát, az Erste, a Raiffeisen és az UniCredit is önkéntes díjemelési korlátozást jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd78b19-9ec9-4f64-bd78-fc14683d8a2f","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Három év után idén újra nagyot nőtt a cégautóadó mértéke, és a folyamat nem áll le. Az adónemmel kapcsolatos főbb tudnivalókat foglaltuk össze.","shortLead":"Három év után idén újra nagyot nőtt a cégautóadó mértéke, és a folyamat nem áll le. Az adónemmel kapcsolatos főbb...","id":"20250409_hvg-cegautoado-nav","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dd78b19-9ec9-4f64-bd78-fc14683d8a2f.jpg","index":0,"item":"ad1ea383-22d2-4ce5-ade8-6371c72bef75","keywords":null,"link":"/360/20250409_hvg-cegautoado-nav","timestamp":"2025. április. 09. 09:37","title":"A kormányzati kreativitás áldozatai lesznek azok is, akik cégautóadót fizetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31636638-09c4-4311-960c-f28859ddd37b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Aetherflux olyan erőművet tervezett, ami lézerrel sugározna energiát a Földre. A cég szerkezetét a SpaceX segítheti alacsony Föld körüli pályára állítani.","shortLead":"Az amerikai Aetherflux olyan erőművet tervezett, ami lézerrel sugározna energiát a Földre. A cég szerkezetét a SpaceX...","id":"20250408_elektromos-aram-naperomu-vilagur-foldkoruli-palya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31636638-09c4-4311-960c-f28859ddd37b.jpg","index":0,"item":"6d02591a-b05a-4d57-9670-5209ef43349e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_elektromos-aram-naperomu-vilagur-foldkoruli-palya","timestamp":"2025. április. 08. 10:03","title":"Az űrből sugározna áramot a Földre egy új startup, 2026-ban indulhat útnak az első erőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0b52e8-3f58-4faf-ac26-8806d3c87619","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Marson kutathat majd víz után a magyar Puli Space Technologies találmánya, a Vízszimatoló nevű berendezés, így segítve a vörös bolygó feltérképezését.","shortLead":"A jelek szerint a Marson kutathat majd víz után a magyar Puli Space Technologies találmánya, a Vízszimatoló nevű...","id":"20250407_nasa-mars-chopper-nighthawk-puli-space-technologies-vizszimatolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b0b52e8-3f58-4faf-ac26-8806d3c87619.jpg","index":0,"item":"0e561c3a-7e18-4918-afd0-46eea04d0dc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_nasa-mars-chopper-nighthawk-puli-space-technologies-vizszimatolo","timestamp":"2025. április. 07. 20:03","title":"Marsra mehet a magyar Vízszimatoló, a NASA helikoptere vinné magával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace22186-b0b0-4e69-8923-596e83417e02","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Láncreakciót indított el a sofőr felelőtlensége.","shortLead":"Láncreakciót indított el a sofőr felelőtlensége.","id":"20250409_vadat-emeltek-a-figyelmetlen-sofor-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ace22186-b0b0-4e69-8923-596e83417e02.jpg","index":0,"item":"354fb84a-0aa5-4c97-abdc-bc0c7682cd9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_vadat-emeltek-a-figyelmetlen-sofor-ellen","timestamp":"2025. április. 09. 09:14","title":"Nem nézett körül rendesen, többen megsérültek – vádat emeltek a figyelmetlen sofőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"220207b1-381e-4675-a079-c9b404414dff","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"De az Amerikában gyártott BMW X6, X7 vagy Mercedes GLS is brutálisan megdrágul Kínában.","shortLead":"De az Amerikában gyártott BMW X6, X7 vagy Mercedes GLS is brutálisan megdrágul Kínában.","id":"20250408_Kinyirjak-a-Mustang-es-Corvette-eladasokat-a-kinai-rekordvamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/220207b1-381e-4675-a079-c9b404414dff.jpg","index":0,"item":"d898a5ca-ec53-43a8-ac64-677a5a77d946","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_Kinyirjak-a-Mustang-es-Corvette-eladasokat-a-kinai-rekordvamok","timestamp":"2025. április. 08. 08:44","title":"Kinyírják a kínai Mustang- és Corvette-eladásokat a rekordvámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]