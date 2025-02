Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ef92dbf3-c7ac-476b-aa27-ff3e300e855a","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az orosz–ukrán háború kitörésének harmadik évfordulóját megelőző utolsó európai parlamenti plenáris ülésszakot tartják Strasbourgban. A téma több napirendi pont keretén belül is előkerült, amelyből kiderült, hogy az EP többsége továbbra is kiáll Ukrajna támogatása mellett – de vannak olyanok is, akik kritizálják emiatt az EU-t.","shortLead":"Az orosz–ukrán háború kitörésének harmadik évfordulóját megelőző utolsó európai parlamenti plenáris ülésszakot tartják...","id":"20250211_europai_parlament_orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef92dbf3-c7ac-476b-aa27-ff3e300e855a.jpg","index":0,"item":"ffb674c9-43b2-4c02-8f95-91332dee0427","keywords":null,"link":"/eurologus/20250211_europai_parlament_orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. február. 11. 18:30","title":"Ukrajnáról volt szó az EP-ben: a Mi Hazánk szerint itt az ideje a területi revíziónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47636338-9dfd-4008-8e1c-1db046006568","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Felfoghatatlan, amit alkottak – állítja. ","shortLead":"Felfoghatatlan, amit alkottak – állítja. ","id":"20250211_Bugatti-Mate-Rimac-video-Tourbillon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47636338-9dfd-4008-8e1c-1db046006568.jpg","index":0,"item":"15af69dd-d6cc-44a7-876f-980b5162cb92","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_Bugatti-Mate-Rimac-video-Tourbillon","timestamp":"2025. február. 11. 20:20","title":"A Bugatti főnöke, a horvát Mate Rimac osztott meg egy videót az 1800 lóerős Tourbillon hangjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c41cc4-3abd-4ea9-93ce-a82ba8eb1839","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új létesítmény kapacitása a működő paksi blokkokénak a felével ér fel.","shortLead":"Az új létesítmény kapacitása a működő paksi blokkokénak a felével ér fel.","id":"20250213_tiszaujvaros-uj-gazuzemu-eromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94c41cc4-3abd-4ea9-93ce-a82ba8eb1839.jpg","index":0,"item":"d47fb72b-c3af-4ddf-abed-78b3dd568a92","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_tiszaujvaros-uj-gazuzemu-eromu","timestamp":"2025. február. 13. 10:35","title":"Új erőmű épül Tiszaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036106ff-ade6-4fe5-8842-9f50a4a63c25","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Lelombozó volt a hang, az a türelmetlen, sértődött, és támadó stílus, a neki feltett kérdéseket, valójában szinte minden újságírói kérdést visszautasított Magyar Péter a Partizánban. Még ijesztőbb volt a kommentszekciót olvasni. Hamvay Péter cikke.","shortLead":"Lelombozó volt a hang, az a türelmetlen, sértődött, és támadó stílus, a neki feltett kérdéseket, valójában szinte...","id":"20250212_Magyar-Peter-evfordulos-interjuja-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/036106ff-ade6-4fe5-8842-9f50a4a63c25.jpg","index":0,"item":"aaad15a8-6f7a-4f06-bf0e-2b05785676d4","keywords":null,"link":"/360/20250212_Magyar-Peter-evfordulos-interjuja-velemeny","timestamp":"2025. február. 12. 07:00","title":"Ha csak az érzelmek fontosak, Magyar Péter jól csinálta. De ha az ész is, akkor nagy ziccert hagyott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f73bc6-f23a-4cb9-8b60-ad4e69eedb47","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az alumíniumimportot érintő extra vámok miatt jobban megéri majd PET-palackban árusítani az üdítőt.","shortLead":"Az alumíniumimportot érintő extra vámok miatt jobban megéri majd PET-palackban árusítani az üdítőt.","id":"20250212_Trump-tarifa-muanyag-palack-Coca-Cola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31f73bc6-f23a-4cb9-8b60-ad4e69eedb47.jpg","index":0,"item":"60cbe5cf-ab3e-4c7d-9c29-36386d3728f6","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Trump-tarifa-muanyag-palack-Coca-Cola","timestamp":"2025. február. 12. 09:41","title":"Ennyit a klímavédelemről: Trump tarifái miatt több műanyag palackot fog piacra dobni a Coca-Cola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2a0967-73c7-4bca-8c9c-135849b78557","c_author":"Gergely Márton, Riba István ","category":"360","description":"Jelentős kockázatot vállalt Orbán Viktor azzal, hogy a német parlamenti választások hajrájában feladta eddigi semlegességét, és a populista-szélsőjobboldali AfD oldalára állt, sőt vendégül látja Alice Weidelt, a párt társelnök-kancellárjelöltjét. Szemben azonban Donald Trump megválasztásával, Berlinben nehezen képzelhető el olyan fordulat, ami azonnali hasznot hajtana a magyar kormányfőnek.","shortLead":"Jelentős kockázatot vállalt Orbán Viktor azzal, hogy a német parlamenti választások hajrájában feladta eddigi...","id":"20250212_hvg-a-berlini-tuzfal-afd-elnoke-budapesten-tabudontes-specialis-kapcsolatok-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a2a0967-73c7-4bca-8c9c-135849b78557.jpg","index":0,"item":"516ce6e1-dcca-4432-a231-45cc759ce56e","keywords":null,"link":"/360/20250212_hvg-a-berlini-tuzfal-afd-elnoke-budapesten-tabudontes-specialis-kapcsolatok-orban-viktor","timestamp":"2025. február. 12. 06:30","title":"Orbán és a berlini tűzfal: mit keres a Karmelitában az AfD elnöke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb2bc77-7146-4cd3-9dd3-9d4f6a637c34","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Facebookon szállt bele a nemzetgazdasági miniszter Budapest vezetőibe.","shortLead":"A Facebookon szállt bele a nemzetgazdasági miniszter Budapest vezetőibe.","id":"20250213_Nagy-Marton-Budapest-videk-fejletlen-ado-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fb2bc77-7146-4cd3-9dd3-9d4f6a637c34.jpg","index":0,"item":"9c7b799a-ed52-4cfc-bd3f-6e7de159289b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_Nagy-Marton-Budapest-videk-fejletlen-ado-onkormanyzat","timestamp":"2025. február. 13. 09:40","title":"Nagy Márton: Azért kell Budapesttől elvenni 89 milliárd forintot, mert a vidék fejletlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4222d26-6e85-4fde-bf55-780399f231ef","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi csaknem 200 ezer forint kárt okozott.","shortLead":"A férfi csaknem 200 ezer forint kárt okozott.","id":"20250212_birosag-itelet-villamos-orjonges-garazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4222d26-6e85-4fde-bf55-780399f231ef.jpg","index":0,"item":"893cd322-010a-44ca-866e-b38fb58217c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_birosag-itelet-villamos-orjonges-garazdasag","timestamp":"2025. február. 12. 14:40","title":"Öt év fegyházra ítéltek egy 6-os villamoson részegen őrjöngő férfit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]