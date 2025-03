Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"767e3ad6-bbd6-4e97-a12e-497b31dc77c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Negyven másodperccel az indulás után visszazuhant a fölre az első, a kontinentális Európából indított orbitális rakéta vasárnap a norvégiai sarkvidéki Andoya űrbázison.","shortLead":"Negyven másodperccel az indulás után visszazuhant a fölre az első, a kontinentális Európából indított orbitális rakéta...","id":"20250330_orbitalis-raketa-baleset-europa-isar-aerospace-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/767e3ad6-bbd6-4e97-a12e-497b31dc77c6.jpg","index":0,"item":"6b7d12f9-46f8-4bf5-99da-51ad8d27672f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_orbitalis-raketa-baleset-europa-isar-aerospace-video","timestamp":"2025. március. 30. 14:23","title":"Lezuhant az első, a kontinentális Európából indított orbitális rakéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129fcc89-aa96-4cc7-9191-72613ed3ae65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Történetének legsúlyosabb erdőtüzei pusztítanak az országban.","shortLead":"Történetének legsúlyosabb erdőtüzei pusztítanak az országban.","id":"20250330_del-korea-erdotuz-tuzvesz-nagyszulok-sir-ongyujto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/129fcc89-aa96-4cc7-9191-72613ed3ae65.jpg","index":0,"item":"2b35350d-e863-4c8a-be6e-d702fac8c881","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_del-korea-erdotuz-tuzvesz-nagyszulok-sir-ongyujto","timestamp":"2025. március. 30. 10:30","title":"Nagyszülei sírját gondozó férfi okozhatta a dél-koreai erdőtüzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852f15c7-cf21-4f96-a728-a084c02efbc0","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem is az alvásra van igazán szükségünk, mint inkább az álomra – derül ki Rahul Jandial agysebész új könyvéből, amiből azt is megtudjuk, mi a hasznuk a rémálmoknak és az erotikus álmoknak, és miért nem kell miattuk aggódnunk. ","shortLead":"Nem is az alvásra van igazán szükségünk, mint inkább az álomra – derül ki Rahul Jandial agysebész új könyvéből...","id":"20250329_hvg-alomkutatas-alvas-Rahul-Jandial-agysebesz-Miert-almodunk-alszanak-ra-egyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/852f15c7-cf21-4f96-a728-a084c02efbc0.jpg","index":0,"item":"b22e44f5-8398-4279-b8fe-74fde1c6057c","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-alomkutatas-alvas-Rahul-Jandial-agysebesz-Miert-almodunk-alszanak-ra-egyet","timestamp":"2025. március. 29. 13:00","title":"Megcsalta a párját egy erotikus álomban? Ez nem szégyen, hanem az agyműködés csodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1664960-5826-4a28-aba3-8b905ce2ce7b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Állítólag köze volt egy tüntetéshez, amin fellógattak egy Erdogant jelképező bábut, és a tudósításait is felhozták ellene. ","shortLead":"Állítólag köze volt egy tüntetéshez, amin fellógattak egy Erdogant jelképező bábut, és a tudósításait is felhozták...","id":"20250329_Terrorizmussal-gyanusitanak-es-orizetbe-vettek-sved-ujsagirot-Torokorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1664960-5826-4a28-aba3-8b905ce2ce7b.jpg","index":0,"item":"6265ecd3-0dd7-4779-a8a2-41b1737d13b2","keywords":null,"link":"/vilag/20250329_Terrorizmussal-gyanusitanak-es-orizetbe-vettek-sved-ujsagirot-Torokorszagban","timestamp":"2025. március. 29. 07:35","title":"Terrorizmussal gyanúsítanak és őrizetbe vettek egy svéd újságírót Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c9c91c-6952-4bd8-a076-0446175d814e","c_author":"Mátrai Anna","category":"kultura","description":"Ha van valaki, aki mind színészileg, mind énekesként kiemelkedőt tud alkotni, az Lady Gaga. Ám egy Oscar-díjas énekes-dalszerző, akinek egykor polgárpukkasztó viselkedésétől voltak hangosak a lapok, sem menekülhet a beskatulyázástól, az „elvárt viselkedés” számonkérésétől. Lady Gaga azonban a legújabb, hetedik Mayhem című stúdióalbumával leveti magáról a többségnek kellemes hangzást, és visszatér régi önmagához. ","shortLead":"Ha van valaki, aki mind színészileg, mind énekesként kiemelkedőt tud alkotni, az Lady Gaga. Ám egy Oscar-díjas...","id":"20250330_lady-gaga-mayhem-lemezkritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75c9c91c-6952-4bd8-a076-0446175d814e.jpg","index":0,"item":"a59015ab-304c-46b1-8311-05c4a344a7fd","keywords":null,"link":"/kultura/20250330_lady-gaga-mayhem-lemezkritika","timestamp":"2025. március. 30. 10:00","title":"Mit tud Lady Gaga új lemeze, hogy ennyien imádják? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0524ebf8-c732-4d69-bd34-a6a88654b1c5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egyre több kamasz iszik egyre többet az európai országokban – ott ahol hiányzik a megfelelő jogszabályi védelem és terápiás segítség. Ahol mindezt komolyan veszik, rohamosan javulnak a statisztikák. Magyar kamaszok a kormányzati kocsmatámogatás árnyékában.","shortLead":"Egyre több kamasz iszik egyre többet az európai országokban – ott ahol hiányzik a megfelelő jogszabályi védelem és...","id":"20250329_fiatalok-alkoholfogyasztas-gyerekvedelem-fuggoseg-pulse-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0524ebf8-c732-4d69-bd34-a6a88654b1c5.jpg","index":0,"item":"63f63afa-9433-4965-b165-86aee044977d","keywords":null,"link":"/elet/20250329_fiatalok-alkoholfogyasztas-gyerekvedelem-fuggoseg-pulse-ebx","timestamp":"2025. március. 29. 17:30","title":"Már a 12 évesek is alkoholizálnak, ha nincs, aki megvédje őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea639f5e-20cf-4df1-8419-63ab2a17b0f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városvezető szerint megfigyelték és lehallgatták őket, feljelentést tesznek az ügyben. ","shortLead":"A városvezető szerint megfigyelték és lehallgatták őket, feljelentést tesznek az ügyben. ","id":"20250328_lehallgatas-poloska-rejtett-kamera-almadi-balaton-polgarmesteri-hivatal-jegyzo-kem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea639f5e-20cf-4df1-8419-63ab2a17b0f3.jpg","index":0,"item":"4f7a7d96-2e81-4d3a-ae2a-c3b238c3b240","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_lehallgatas-poloska-rejtett-kamera-almadi-balaton-polgarmesteri-hivatal-jegyzo-kem","timestamp":"2025. március. 28. 19:14","title":"Felújítás közben rejtett kamerára és lehallgatókészülékre bukkantak a balatonalmádi polgármesteri hivatalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc71adf-849c-401a-b570-48861294f43f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az összehangolt demonstrációk ezúttal többnyire békésen zajlottak. ","shortLead":"Az összehangolt demonstrációk ezúttal többnyire békésen zajlottak. ","id":"20250330_tesla-elon-musk-doge-tuntetes-demonstracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddc71adf-849c-401a-b570-48861294f43f.jpg","index":0,"item":"1c068b60-d306-4145-af81-8cadafcc5e1c","keywords":null,"link":"/kkv/20250330_tesla-elon-musk-doge-tuntetes-demonstracio","timestamp":"2025. március. 30. 09:14","title":"Elon Musk „náci autói” ellen tüntettek több amerikai államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]