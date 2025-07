A PSG bucira verte a Real Madridot és bejutott a klubvilágbajnokság döntőjébe

A Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain rendkívül könnyedén, 4–0-ra legyőzte a Real Madridot az Egyesült Államokban zajló labdarúgó-klubvilágbajnokság szerdai elődöntőjében.

A New York-i találkozó tízperces késéssel kezdődött a MetLife Stadion körül tapasztalható közlekedési nehézségek miatt, többek között a királyi gárdát szállító busz is késve érkezett meg a helyszínre. A spanyol csapat aztán a meccsről is „elkésett”, legalábbis a játékosai eleinte rendkívül dekoncentráltan futballoztak, így a párizsiak kevesebb mint tíz perc alatt kétgólos előnyre tettek szert.

Előbb Raul Asencio, majd Antonio Rüdiger adta el a labdát, mindkettőre Ousmane Dembele csapott le, az első gólnál Fabian Ruizt hozta kihagyhatatlan helyzetbe, másodjára pedig maga szerzett gólt. Bár ezt követően a madridiak már nem segítették ajándéklabdákkal a riválist, a PSG így is fölényben futballozott, Ruiz pedig a szünetig még magabiztosabbá tette a vezetést.

A franciák harmadik gólja el is döntötte a továbbjutást, mert a Real a második félidőben sem tudott újítani, sőt, hitehagyottan játszott, így a kegyelemdöfést sem úszta meg, a hajrában ugyanis Goncalo Ramos találata állította be a végeredményt.

A PSG, amely még soha nem diadalmaskodott klubvilágbajnokságon, az idén a Konferencia-ligában győztes angol Chelsea-vel találkozik a vasárnapi döntőben.

Paris Saint-Germain–Real Madrid 4–0 (3–0)

gólszerzők: Ruiz (6., 24.), Dembele (9.), Ramos (87.)

(MTI)