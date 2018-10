Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt államtitkár Csepreghy és Rákay mellett tulajdonos lett Bada János is.","shortLead":"A volt államtitkár Csepreghy és Rákay mellett tulajdonos lett Bada János is.","id":"20181001_Radiot_vett_Rakay_Philip_es_Csepreghy_Nandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077b549e-33e6-4234-ad42-c42ebe52788c","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Radiot_vett_Rakay_Philip_es_Csepreghy_Nandor","timestamp":"2018. október. 01. 17:05","title":"Rádiót vett Rákay Philip és Csepreghy Nándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59dc6271-8e57-48ac-b64e-711ff3710094","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zöld szervezet azt szeretné: tiltsák be az ökológiai katasztrófát okozó eldobható műanyag szatyrok használatát.\r

","shortLead":"A zöld szervezet azt szeretné: tiltsák be az ökológiai katasztrófát okozó eldobható műanyag szatyrok használatát.\r

","id":"20180930_Stop_Plastic__Elokeppel_akciozott_a_Hosok_teren_a_Greenpeace","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59dc6271-8e57-48ac-b64e-711ff3710094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462b63b3-04bc-4481-b978-7bff7d665b9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Stop_Plastic__Elokeppel_akciozott_a_Hosok_teren_a_Greenpeace","timestamp":"2018. szeptember. 30. 16:21","title":"Stop Plastic! - Élőképpel akciózott a Hősök terén a Greenpeace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef556e15-54ed-4532-ae7c-f29727b69bf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határőröknek már az sem lehetett kis feladat, hogy kipakolják a hatalmas mennyiségű árut az autóból.","shortLead":"A határőröknek már az sem lehetett kis feladat, hogy kipakolják a hatalmas mennyiségű árut az autóból.","id":"20181001_Tudja_hany_doboz_csempeszcigi_fer_egy_kisbuszba_Ebbe_a_Mercedesbe_peldaul_156_ezer__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef556e15-54ed-4532-ae7c-f29727b69bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bfc330-3a0a-4268-b495-e78c4fb41f4e","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Tudja_hany_doboz_csempeszcigi_fer_egy_kisbuszba_Ebbe_a_Mercedesbe_peldaul_156_ezer__fotok","timestamp":"2018. október. 01. 14:16","title":"Tudja, hány doboz csempészcigi fér egy kisbuszba? Ebbe a Mercedesbe például 156 ezer – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636","c_author":"MTI","category":"sport","description":"És csütörtöktől Budapesten lesz a világkupa mezőnye.","shortLead":"És csütörtöktől Budapesten lesz a világkupa mezőnye.","id":"20180930_Negy_magyar_arany_Eindhovenben__es_mind_Hosszu_szerezte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb3e750-1045-4c6e-83e5-aaa8c241e642","keywords":null,"link":"/sport/20180930_Negy_magyar_arany_Eindhovenben__es_mind_Hosszu_szerezte","timestamp":"2018. szeptember. 30. 18:50","title":"Négy magyar arany Eindhovenben - és mind Hosszú szerezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e6c8a6-d163-45e8-b07d-ebc45ee91ca8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel a tudósok nem nagyon remélhetik, hogy a közeljövőben marsi homokra tehetik a kezüket, előállították a sajátjukat.\r

","shortLead":"Mivel a tudósok nem nagyon remélhetik, hogy a közeljövőben marsi homokra tehetik a kezüket, előállították...","id":"20181001_Marsi_homokot_vehet_ha_akar_mindossze_20_dollarert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57e6c8a6-d163-45e8-b07d-ebc45ee91ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b83381-b2f5-4d66-8b56-b0fceb3167f9","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Marsi_homokot_vehet_ha_akar_mindossze_20_dollarert","timestamp":"2018. október. 01. 14:07","title":"Marsi homokot vehet, ha akar, mindössze 20 dollárért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b29393-167b-4e32-be16-183b9ecfc830","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mégsem öngyújtó volt, ami fejen találta Gyurcsó Ádámot a botrányos körülmények között lejátszott Hajduk Split–Dinamo Zagreb-meccs után.","shortLead":"Mégsem öngyújtó volt, ami fejen találta Gyurcsó Ádámot a botrányos körülmények között lejátszott Hajduk Split–Dinamo...","id":"20181001_betonadrabbal_dobtak_fejen_a_split_magyar_focistajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57b29393-167b-4e32-be16-183b9ecfc830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8275c64a-1264-40a7-bbc8-8a86c3457086","keywords":null,"link":"/sport/20181001_betonadrabbal_dobtak_fejen_a_split_magyar_focistajat","timestamp":"2018. október. 01. 11:36","title":"Betondarabbal dobták fejbe a Split magyar focistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d9663f-1da7-4307-87ff-7bd5adce598b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csizi Péter volt pécsi alpolgármester majdnem utolsónak maradt, de végül ő is kapott azért egy több milliós fizetéssel járó cégvezetői állást. ","shortLead":"Csizi Péter volt pécsi alpolgármester majdnem utolsónak maradt, de végül ő is kapott azért egy több milliós fizetéssel...","id":"20180930_Ujabb_exkepviselojenek_talalt_uj_megelhetest_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56d9663f-1da7-4307-87ff-7bd5adce598b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ac3040-a7ee-444a-a5b8-0d7490d7235a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Ujabb_exkepviselojenek_talalt_uj_megelhetest_a_Fidesz","timestamp":"2018. szeptember. 30. 22:48","title":"Újabb ex-képviselőjének talált új megélhetést a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a02a4b-a305-40ca-ba3c-05b9cbaafc90","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Október első napjaiban is sok lesz a napsütés, helyenként lehet csak zápor. Lehűlésre sem kell készülni, reggelenként hűvös lehet, de többfelé továbbra is 20 fok körül alakulnak a maximumok – áll az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.\r

","shortLead":"Október első napjaiban is sok lesz a napsütés, helyenként lehet csak zápor. Lehűlésre sem kell készülni, reggelenként...","id":"20180930_Marad_a_kellemes_napos_osz__ejszakai_fagyokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17a02a4b-a305-40ca-ba3c-05b9cbaafc90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659c821b-ef95-4301-aa06-8f54ce36a96a","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Marad_a_kellemes_napos_osz__ejszakai_fagyokkal","timestamp":"2018. szeptember. 30. 18:19","title":"Marad a kellemes, napos ősz - éjszakai fagyokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]