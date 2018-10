Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bc34719-0fc6-4884-8716-be2cf3c84e99","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mintegy harminc amerikai cég üzleti titkait és államtitkokat is megszerezhetett Kína, ha igazak a vádak.","shortLead":"Mintegy harminc amerikai cég üzleti titkait és államtitkokat is megszerezhetett Kína, ha igazak a vádak.","id":"20181004_kina_kem_apple_amazon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bc34719-0fc6-4884-8716-be2cf3c84e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7c6f34-a4e1-4072-9f04-3e0d4a023ff3","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_kina_kem_apple_amazon","timestamp":"2018. október. 04. 16:58","title":"Bloomberg: A kínai hírszerzés nem kispályázik kémprogramokkal, chipet tett 30 amerikai cég számítógépeibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint az áldozatok többségének magasabb a vérnyomása és a vérzsírszintje, emellett rosszabbul is alszanak.","shortLead":"Egy új kutatás szerint az áldozatok többségének magasabb a vérnyomása és a vérzsírszintje, emellett rosszabbul is...","id":"20181003_Nem_csak_lelkileg_testileg_is_tonkretehet_a_szexualis_bantalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb81a140-7e22-4efa-88d5-2081e956a31b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_Nem_csak_lelkileg_testileg_is_tonkretehet_a_szexualis_bantalmazas","timestamp":"2018. október. 03. 20:44","title":"Nem csak lelkileg, testileg is tönkretehet a szexuális bántalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e17b5616-31e1-458f-8d1c-024e19b2155f","c_author":"Riba István","category":"hetilap","description":"Egyre durvább a feszültség Magyarország és Ukrajna között a kettős állampolgárság miatt, az ukrán külügyminiszter szerint még e héten kiutasítják a beregszászi magyar konzult. Azzal, hogy Orbán Viktor tovább blokkolja Ukrajna és a NATO együttműködését, a magyar kormányfő leginkább Putyin orosz elnöknek tesz szívességet.","shortLead":"Egyre durvább a feszültség Magyarország és Ukrajna között a kettős állampolgárság miatt, az ukrán külügyminiszter...","id":"201840__ukranmagyar_vita__kettos_allampolgarsag__kisebbsegi_oktatas__utkozo_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e17b5616-31e1-458f-8d1c-024e19b2155f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d599d8f1-bfef-4b2c-a2dc-8b088c298c98","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.40/201840__ukranmagyar_vita__kettos_allampolgarsag__kisebbsegi_oktatas__utkozo_allam","timestamp":"2018. október. 03. 00:00","title":"Ütköző állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69714822-6f33-45d4-a9e6-4c029c00c943","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Példa nélküli a gyarapodás.","shortLead":"Példa nélküli a gyarapodás.","id":"20181004_3_honap_alatt_2_milliard_forintot_hiztak_Matolcsy_alapitvanyai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69714822-6f33-45d4-a9e6-4c029c00c943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51659617-750a-4716-998b-37704b0c103c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_3_honap_alatt_2_milliard_forintot_hiztak_Matolcsy_alapitvanyai","timestamp":"2018. október. 04. 15:45","title":"3 hónap alatt 2 milliárd forintot híztak Matolcsy alapítványai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50f215f-40cd-40e6-aafb-6b181fc77360","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzat eddig szinte semmit nem árult el a projektről.","shortLead":"Az önkormányzat eddig szinte semmit nem árult el a projektről.","id":"20181004_Ket_even_belul_elkeszulhet_a_Gellerthegyi_siklo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c50f215f-40cd-40e6-aafb-6b181fc77360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5882f4-8de2-44d8-8930-7e4f7b1ab8a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Ket_even_belul_elkeszulhet_a_Gellerthegyi_siklo","timestamp":"2018. október. 04. 09:16","title":"Két éven belül elkészülhet a Gellért-hegyi sikló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f027b5-a74a-4302-90ce-53d6e2df860e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon először sikerült a csillagászoknak egy olyan holdat felfedezniük, amely egy távoli csillag körül keringő bolygóhoz tartozik. A kutatók szerint mindez mérföldkő lehet a bolygórendszerek kialakulásának megértésében.","shortLead":"A világon először sikerült a csillagászoknak egy olyan holdat felfedezniük, amely egy távoli csillag körül keringő...","id":"20181004_Megtalaltak_az_elso_Naprendszeren_kivuli_holdat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29f027b5-a74a-4302-90ce-53d6e2df860e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c252603-e096-49ad-8b15-7fb1cd98461c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_Megtalaltak_az_elso_Naprendszeren_kivuli_holdat","timestamp":"2018. október. 04. 09:56","title":"Tudományos áttörés: megtalálták az első holdat, ami nem a Naprendszerünkben kering","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c790c64-205e-40cd-9c22-8535239fc9cb","c_author":"Kaufmann Balázs - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Harminc éve így utazom, mondta hétfőn Orbán arra, miért magánrepülővel megy Vidi-meccsre. Csütörtökön este a székesfehérvári csapat Londonban játszik, megkérdeztük a miniszterelnöktől egy megnyitón, repül-e.","shortLead":"Harminc éve így utazom, mondta hétfőn Orbán arra, miért magánrepülővel megy Vidi-meccsre. Csütörtökön este...","id":"20181004_Megkerdeztuk_Orbant_ma_is_elrepule_a_Vidi_meccsre__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c790c64-205e-40cd-9c22-8535239fc9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f08bd97-69ac-416e-a339-8d20b634b646","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Megkerdeztuk_Orbant_ma_is_elrepule_a_Vidi_meccsre__video","timestamp":"2018. október. 04. 10:45","title":"Megkérdeztük Orbánt, ma is elrepül-e a Vidi meccsre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635443da-50df-4883-90e4-3f70cf59c083","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a mobileszközökre tetszés szerint tölthetők le alkalmazások, a felhasználók nagy többsége elfogadja az alapértelmezésben beállítottakat. Ez igazán nagy üzleti lehetőség például az Apple számára.","shortLead":"Bár a mobileszközökre tetszés szerint tölthetők le alkalmazások, a felhasználók nagy többsége elfogadja...","id":"20181003_ios_alapertelmezett_kereso_ara_google_fizet_apple","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=635443da-50df-4883-90e4-3f70cf59c083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283c092a-1aec-470e-9262-290f1ba10a6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_ios_alapertelmezett_kereso_ara_google_fizet_apple","timestamp":"2018. október. 03. 15:03","title":"Tippeljen: mennyibe kerülhet, hogy a Google az alapértelmezett kereső az iPhone-okon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]