[{"available":true,"c_guid":"2c92306e-b52a-4df0-aa91-ab906c96bcfd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"96 esztendős korában elhunyt Leon Lederman Nobel-díjas amerikai fizikus.","shortLead":"96 esztendős korában elhunyt Leon Lederman Nobel-díjas amerikai fizikus.","id":"20181004_meghalt_leon_lederman_fizikus_aki_eloszor_irt_az_isteni_reszecskerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c92306e-b52a-4df0-aa91-ab906c96bcfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1b906d-01a6-4667-8650-20d4f167c70a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_meghalt_leon_lederman_fizikus_aki_eloszor_irt_az_isteni_reszecskerol","timestamp":"2018. október. 04. 05:13","title":"Meghalt a tudós, aki először írt az \"isteni részecskéről\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107d25e9-1805-47ec-95a9-08ec3cb6c3ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős, fideszes biztosa újra elmondta: szeretné, ha az intézmény itt működne tovább.","shortLead":"Az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős, fideszes biztosa újra elmondta: szeretné...","id":"20181005_navracsics_tibor_ceu_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=107d25e9-1805-47ec-95a9-08ec3cb6c3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ceb4d6b-4af8-4271-bb7b-cabd362e18b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_navracsics_tibor_ceu_magyarorszag","timestamp":"2018. október. 05. 09:43","title":"Navracsics még mindig Magyarországon tartaná a CEU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13e86414-f337-4655-8bf5-5a381363c2b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az OTP-vezér 13 milliárdos Dassault Falconja már kora reggel útnak indult Budapestről, hogy a Chelsea–Vidi-meccs előtt még egy oroszországi kitérő beleférjen a napba.","shortLead":"Az OTP-vezér 13 milliárdos Dassault Falconja már kora reggel útnak indult Budapestről, hogy a Chelsea–Vidi-meccs előtt...","id":"20181005_Csanyi_Sandor_magangepe_tett_egy_kort_Moszkvaban_mielott_elindult_Londonba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13e86414-f337-4655-8bf5-5a381363c2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4fbee8-36fd-4950-bbd4-fa197dc697d6","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Csanyi_Sandor_magangepe_tett_egy_kort_Moszkvaban_mielott_elindult_Londonba","timestamp":"2018. október. 05. 14:51","title":"Csányi Sándor magángépe tett egy kört Moszkvában, mielőtt elindult Londonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204c03be-6951-454b-84e2-2887779e4ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áll a konvoj a ferihegyi D porta előtt.","shortLead":"Áll a konvoj a ferihegyi D porta előtt.","id":"20181005_Mar_nagyon_varjak_a_luxusgepeket_amiket_Orban_is_szokott_hasznalni__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=204c03be-6951-454b-84e2-2887779e4ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b645ea6-94c7-4462-8671-0cd258119262","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Mar_nagyon_varjak_a_luxusgepeket_amiket_Orban_is_szokott_hasznalni__video","timestamp":"2018. október. 05. 14:23","title":"Már nagyon várják a luxusgépeket, amiket Orbán is szokott használni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba8ff4c-7f36-4cb3-9131-79a60920a214","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Beismerő vallomást tett a korábban ricinesnek vélt leveleknek a Fehér Házba és a Pentagonba küldésével gyanúsított férfi, akit szerdán tartóztattak le Utah államában. A levelekről időközben kiderült, hogy nem mérgező ricinusmagokat tartalmaztak.","shortLead":"Beismerő vallomást tett a korábban ricinesnek vélt leveleknek a Fehér Házba és a Pentagonba küldésével gyanúsított...","id":"20181005_beismero_vallomas_gyanus_levelek_pentagon_feher_haz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bba8ff4c-7f36-4cb3-9131-79a60920a214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ecf2b0-0275-4989-a210-bea6ee992810","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_beismero_vallomas_gyanus_levelek_pentagon_feher_haz","timestamp":"2018. október. 05. 05:47","title":"Beismerő vallomást tett a férfi, aki a frászt hozta a Pentagonra és a Fehér Házra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kancellár újra jelölteti magát pártelnöknek, és a kancellári hivatali idejét is ki akarja tölteni.","shortLead":"A kancellár újra jelölteti magát pártelnöknek, és a kancellári hivatali idejét is ki akarja tölteni.","id":"20181004_Merkel_olyat_tenne_amire_meg_nem_volt_pelda_a_haboru_utani_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858434cf-b5da-4e4f-a7a9-139d68d64f52","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Merkel_olyat_tenne_amire_meg_nem_volt_pelda_a_haboru_utani_Nemetorszagban","timestamp":"2018. október. 04. 15:48","title":"Merkel olyat tenne, amire még nem volt példa a háború utáni Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34935d0-2279-49ad-8a31-a1225aa11847","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De a telepesek ezt megnehezítik, mondta a német kancellár az izraeli miniszterelnökkel, Benjamin Netanjahuval folytatott megbeszélésük után.","shortLead":"De a telepesek ezt megnehezítik, mondta a német kancellár az izraeli miniszterelnökkel, Benjamin Netanjahuval...","id":"20181004_Merkel_Izrael_mellett_egy_palesztin_allamot_is_letre_kellene_hozni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c34935d0-2279-49ad-8a31-a1225aa11847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05a3f8c-916c-49e9-9300-9fb6d4754bd6","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Merkel_Izrael_mellett_egy_palesztin_allamot_is_letre_kellene_hozni","timestamp":"2018. október. 04. 17:24","title":"Merkel: Izrael mellett egy palesztin államot is létre kellene hozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5301f936-9d38-4915-b391-4a5c4d492547","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négyen utaztak abban az autóban, amit a Rákoscsaba-Újtelep vasútállomásnál gázolt el a vonat.","shortLead":"Négyen utaztak abban az autóban, amit a Rákoscsaba-Újtelep vasútállomásnál gázolt el a vonat.","id":"20181004_vonatbaleset_vonatgazolas_budapest_rakoscaba_ujtelep_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5301f936-9d38-4915-b391-4a5c4d492547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b057d6cf-458a-41ab-a24d-4c77c2530a99","keywords":null,"link":"/cegauto/20181004_vonatbaleset_vonatgazolas_budapest_rakoscaba_ujtelep_video","timestamp":"2018. október. 04. 04:01","title":"Felvette a térfigyelő kamera a budapesti brutális vonatgázolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]