[{"available":true,"c_guid":"dbe0433c-5c74-4cf4-b1ab-42804ebad3a0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig a választásra jogosultak 5,72 százaléka szavazott.","shortLead":"Eddig a választásra jogosultak 5,72 százaléka szavazott.","id":"20181007_Senkit_sem_erdekel_a_csaladrol_szolo_nepszavazas_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbe0433c-5c74-4cf4-b1ab-42804ebad3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85092a8-ba06-450c-90f9-c0f445ee9036","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Senkit_sem_erdekel_a_csaladrol_szolo_nepszavazas_Romaniaban","timestamp":"2018. október. 07. 08:48","title":"Senkit sem érdekel a családról szóló népszavazás Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b012ca7a-50c7-4264-818d-1c738b660c26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább 11 ember meghalt, sok a sérült.","shortLead":"Legalább 11 ember meghalt, sok a sérült.","id":"20181007_Eros_foldrenges_volt_Haitin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b012ca7a-50c7-4264-818d-1c738b660c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6d6688-b47f-44c2-b995-45343329cb7e","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Eros_foldrenges_volt_Haitin","timestamp":"2018. október. 07. 08:22","title":"Erős földrengés volt Haitin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5520b4-e4bb-47cf-b024-f861e6555404","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Máris elképesztő ütemben drágulnak a lakások az áfaemelés miatt: a második negyedévben 12 százalékkal nőtt az áruk, ebben az erős kereslet mellett szerepe lehet annak is, hogy a piac megkezdte a felkészülést a kedvezményes áfa kivezetésére.","shortLead":"Máris elképesztő ütemben drágulnak a lakások az áfaemelés miatt: a második negyedévben 12 százalékkal nőtt az áruk...","id":"20181005_Maris_elkepeszto_utemben_dragulnak_a_lakasok_az_afaemeles_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b5520b4-e4bb-47cf-b024-f861e6555404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196ed4c1-a1af-4402-b159-d6955de36d1f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181005_Maris_elkepeszto_utemben_dragulnak_a_lakasok_az_afaemeles_miatt","timestamp":"2018. október. 05. 12:32","title":"Az európai átlag duplájával nőtt a magyar lakások értéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29","c_author":"","category":"elet","description":"Elszaporodtak a patkányok Miskolcon – erre panaszkodnak a helyiek az RTL Fókusz című műsora szerint. Néhány nappal ezelőtt pedig arról érkeztek hírek, hogy a budapesti hidak környékén is rágcsálót láttak.","shortLead":"Elszaporodtak a patkányok Miskolcon – erre panaszkodnak a helyiek az RTL Fókusz című műsora szerint. Néhány nappal...","id":"20181006_Patkanyok_Miskolc_utcain","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22114e8c-8e9f-43a0-9043-5a089afdb8ba","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Patkanyok_Miskolc_utcain","timestamp":"2018. október. 06. 20:49","title":"Patkányok Miskolc utcáin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd147bb-f808-42f6-8212-87160b6ea7b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tízéves mélypontjára zuhant a Vlagyimir Putyin mögött álló Egységes Oroszország (JeR) nevű párt népszerűsége, ha most lennének a választások, a tömörülés csak 31 százalékot kapna. Az oroszok dühének oka, hogy a parlament elfogadta, az orosz államfő pedig aláírta a nyugdíjkorhatár megemeléséről szóló törvényt.","shortLead":"Tízéves mélypontjára zuhant a Vlagyimir Putyin mögött álló Egységes Oroszország (JeR) nevű párt népszerűsége, ha most...","id":"20181005_Zuhan_Putyin_partjanak_nepszerusege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fd147bb-f808-42f6-8212-87160b6ea7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e46a64b-13b5-4ab0-a277-331344cb1538","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Zuhan_Putyin_partjanak_nepszerusege","timestamp":"2018. október. 05. 16:37","title":"Zuhan Putyin pártjának népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11b8e2c-4a7c-4b4c-8d27-fbcc7c6a5569","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jóból is megárt a sok: Chris Evans nyolc év után úgy érzi, elég volt a Marvel-hős szerepéből.","shortLead":"Jóból is megárt a sok: Chris Evans nyolc év után úgy érzi, elég volt a Marvel-hős szerepéből.","id":"20181005_Amerika_kapitany_nyugdijba_vonul__Deadpool_is_elsiratja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f11b8e2c-4a7c-4b4c-8d27-fbcc7c6a5569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6d4a2c-7b3d-4d51-bf09-703c279cd7c1","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Amerika_kapitany_nyugdijba_vonul__Deadpool_is_elsiratja","timestamp":"2018. október. 05. 11:14","title":"Amerika kapitány nyugdíjba vonul – Deadpool is elsiratja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94abf58-bdee-4556-9dd3-ab317a781204","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Súlyos munkaerőhiánnyal küzd a logisztika, de a program ezt nem oldja meg. Ausztriában már akad olyan cég, ahol annyi magyar vállal munkát, hogy magyar nyelvű irányítót is fel kellett venniük.","shortLead":"Súlyos munkaerőhiánnyal küzd a logisztika, de a program ezt nem oldja meg. Ausztriában már akad olyan cég, ahol annyi...","id":"20181005_Milliardokat_ol_a_kormany_a_vegul_kulfoldon_dolgozo_soforok_kepzesebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a94abf58-bdee-4556-9dd3-ab317a781204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d73b8f0-6496-48ba-b01c-c1c286ca552f","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Milliardokat_ol_a_kormany_a_vegul_kulfoldon_dolgozo_soforok_kepzesebe","timestamp":"2018. október. 05. 13:04","title":"Milliárdokat öl a kormány a végül külföldön dolgozó sofőrök képzésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea8d78c-1754-4d4b-b8d1-01eb8f60bc27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő először beszélt arról, hogy 22 éves korában poszttraumás stressz szindrómával diagnosztizálták.","shortLead":"A színésznő először beszélt arról, hogy 22 éves korában poszttraumás stressz szindrómával diagnosztizálták.","id":"20181005_Keira_Knightley_idegosszeomlas_lesifotosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eea8d78c-1754-4d4b-b8d1-01eb8f60bc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914ad357-ab6a-4ed1-aa1b-28b0b13c95ae","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Keira_Knightley_idegosszeomlas_lesifotosok","timestamp":"2018. október. 05. 16:26","title":"Keira Knightley-nak idegösszeomlása volt a lesifotósok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]